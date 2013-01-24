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Azurion 7 B12 Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

Azurion 7 B12

Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

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Откройте новые возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей либо электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя детекторами (12 дюймов каждый). Данная платформа является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.

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Особенности
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени. К данным решениям относятся Stentboost, XperCT, программы для навигации в режиме реального времени (например, HeartNavigator) и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Обнаружение скрытых патологий

Обнаружение скрытых патологий

При лечении врожденных патологий сердца либо состояний аритмии индивидуальные особенности анатомии человека могут представлять сложности в процессе визуализации. Получите экстремальные и нестандартные проекции благодаря двум уникальным боковым С-дугам с потолочным креплением. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новые 12-дюймовые плоские детекторы обеспечивают визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Управление задачами у стола
Управление задачами у стола

Управление задачами у стола

Система Azurion поддерживает стремление к оказанию медицинской помощи максимально продуктивными способами на базе имеющихся стандартов в рамках каждого отдельного случая. FlexVision Pro обеспечивает интуитивное управление всеми приложениями прямо у стола, что повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований. Используйте беспроводную мышь или наш модуль сенсорного экрана*, чтобы получать доступ к системе PACS или в полном объеме использовать интервенционные инструменты.
Упрощение рабочих процедур
Упрощение рабочих процедур

Упрощение рабочих процедур

Оцените улучшенные характеристики легкости и скорости выполнения процедур. Черный фон интерфейса пользователя и подсвечиваемые значки на элементах управления обеспечивают плавный переход от процедуры к процедуре. Выполняйте коллимацию кончиком пальца с помощью модуля сенсорного экрана Touch Screen Module Pro*. Перемещайте приложения с помощью мыши и без труда переключайте управление между пользователями. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя, который позволяет удобно проводить обучение персонала и его переход между различными кабинетами.
Освобождение рабочего места от лишнего
Освобождение рабочего места от лишнего

Освобождение рабочего места от лишнего

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией Zero Dose Positioning и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Значительное снижение дозы
Значительное снижение дозы

Значительное снижение дозы

Технология ClarityIQ обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур; это позволяет выполнять высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизких дозах облучения.
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

Беспрепятственное двустороннее взаимодействие, особенно на решающих этапах процедур, позволяет сократить количество ошибок, возникающих на стадии подготовки, а также обеспечивает быстроту действий при необходимости. С использованием этой системы повышается эффективность взаимодействия. Крупный указатель мыши виден на изображении, получаемом в режиме реального времени, в кабинете для исследований и пультовой комнате. Это способствует взаимодействию в рамках крупных и малых команд специалистов.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • * Опция для систем Azurion 7
  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями, №РЗН 2018/7035
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте

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