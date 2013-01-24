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Azurion 7 B20 Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

Azurion 7 B20

Двухпроекционная система для терапии под визуальным контролем

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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с двумя детекторами диагональю 20 и 12 дюймов соответственно. Данная система является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи.

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Особенности
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Откройте возможности для получения большего объема данных и более точного принятия решений при выполнении сложных инвазивных процедур благодаря инновационным решениям компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, например 3DRA и др. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Получение сложных проекций

Получение сложных проекций

Уникальные боковые C-дуги с потолочным креплением обеспечивают непревзойденную поддержку и гибкость при позиционировании, что применимо при сложной интервенционной терапии сосудов и врожденного порока сердца. Их можно использовать для получения косых краниальных/каудальных проекций под большим углом, которые способствуют выявлению скрытых патологий. Для обеих C-дуг имеется возможность независимого расположения, обеспечивающая полный доступ к телу и голове пациента (на боковой стороне стола) при работе анестезиолога/эхокардиолога.
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация

Благодаря 20-дюймовому детектору процедуры на сосудах могут выполняться на основе изображений непревзойденного качества с большим охватом анатомических структур, в сочетании с 12-дюймовым детектором, обеспечивающим работу в латеральном канале. Таким образом обеспечивается гибкость в выборе проекций с целью визуализации всего дерева коронарных сосудов с крупным полем обзора. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью.
Выполнение различных процедур
Выполнение различных процедур

Выполнение различных процедур

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и различных пользователей. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки включают протоколы для исследования детей и настройки дозы рентгеновского облучения, а также пользовательские настройки, повышающие согласованность результатов исследований.
Управление задачами у стола
Управление задачами у стола

Управление задачами у стола

Данные, собранные перед проведением процедуры, изображения из системы PACS и других источников, полученные с использованием различных устройств, а также приложения для интервенционных исследований могут легко отображаться в системе FlexVision Pro*. Всем этим можно легко управлять с помощью указателя мыши на боковой стороне стола. Делайте моментальные снимки экрана и сохраняйте их в файл пациента одним щелчком мыши. Все, что вам нужно, находится под рукой в пределах стерильного поля.
Легкое выполнение рабочего процесса

Легкое выполнение рабочего процесса

Система разработана таким образом, что при исследовании сердца и сосудов процессы выполняются быстро и удобно. Стоит отметить улучшение визуализации и контроля в ходе процедур, которое достигается благодаря черному фону интерфейса пользователя и подсвечиваемым значкам элементов управления. Выполняйте коллимацию кончиком пальца с помощью модуля сенсорного экрана*. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя, который позволяет удобно проводить обучение персонала и его переход между различными кабинетами.
Повышение производительности
Повышение производительности

Повышение производительности

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

Благодаря специальным настройкам системы для исследований детей и проведения электрофизиологических исследований можно сократить затрачиваемое время и успешно управлять дозой облучения. Кроме того, опции Dual Fluoro позволяют увеличивать изображения рентгеноскопии в режиме реального времени с коэффициентом 2, не повышая дозу облучения. Рентгеновская трубка MRC200+ в сочетании с фильтрами SpectraBeam, функцией панорамирования последнего полученного изображения и Philips DoseAware также способствуют улучшению характеристик системы, связанных с дозой облучения.
Значительное снижение дозы
Значительное снижение дозы

Значительное снижение дозы

Система включает технологию ClarityIQ, которая обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур; это позволяет выполнять высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизких дозах облучения. Данная технология является компонентом набора решений DoseWise для управления дозой облучения.
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

Беспрепятственное двустороннее взаимодействие в ходе выполнения процедур позволяет сократить количество ошибок, возникающих на стадии подготовки, а также обеспечивает быстрый отклик. С использованием этой системы повышается эффективность взаимодействия. Крупный указатель мыши виден на изображении, получаемом в режиме реального времени, в кабинете для исследований и пультовой комнате. Это способствует взаимодействию между специалистами в медицинской команде.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и повысить окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
  • Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями, №РЗН 2018/7035
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте

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