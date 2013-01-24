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Azurion 7 М20 со штативом FlexArm Непревзойденная гибкость для малоинвазивных процедур

Azurion 7 М20 со штативом FlexArm

Непревзойденная гибкость для малоинвазивных процедур

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Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.

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Особенности
Неограниченная гибкость визуализации
Неограниченная гибкость визуализации

Неограниченная гибкость визуализации

Система Azurion 7 M20 со штативом FlexArm способна вращаться относительно восьми осей, обеспечивая неограниченную гибкость при визуализации всего тела пациента с левой и правой стороны стола в режимах 2D и 3D. Пучок излучения всегда синхронизируется с положением тела пациента, обеспечивая улучшение качества визуализации анатомических структур при вращении и наклоне. В результате все участники исследования, проводимого среди пользователей, подтвердили, что штатив FlexArm повышает уровень гибкости в процессе работы*.
Более независимое управление системой для врача
Более независимое управление системой для врача

Более независимое управление системой для врача

Штатив FlexArm также позволяет улучшить процесс управления функциями системы Azurion прямо у стола при помощи интуитивно понятного контроллера Axsys; благодаря ему выполнение процедур осуществляется просто и естественно. При наличии изменений или осложнений врач может быстро и легко принять необходимые меры. Также имеется возможность снизить необходимость для врачей и другого персонала входить и выходить из стерильной зоны во время процедуры.
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала
Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Полная свобода для выбора местоположения медицинского персонала

Гибкость позиционирования, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет медицинскому персоналу выбирать самое удобное место. Диапазон перемещения C-дуги, составляющий 270 градусов, позволяет достичь любого положения при визуализации, при этом врачам не требуется менять свое местоположение или перемещать стол для пациента. Это позволяет не прерывать работу оборудования и инструментов и сохранить область анестезии свободной.
Оптимизированный рабочий процесс с несколькими точками доступа к пациенту
Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

Оптимизированный рабочий процесс с радиальным доступом

C-дуга со штативом FlexArm позволяет выполнять визуализацию со смещением относительно центра вдоль обеих сторон стола. Таким образом, врачи могут получить требуемые изображения при наличии плечевого или радиального доступа к левой или правой руке, частично или полностью вытянутой, без перемещения пациента или поворота стола. Пучок излучения всегда остается синхронизированным с дугой благодаря синхронизации вращений детектора и коллиматора, что обеспечивает плавную навигацию без постоянного изменения настроек.
Повышение уровня медицинской помощи
Повышение уровня медицинской помощи

Повышение уровня медицинской помощи

Частые перемещения стола во время интервенционной процедуры могут стать причиной стресса для пациентов, смещения катетеров и проводников, а также нарушения плана выполнения процедуры. FlexArm позволяет эффективно выполнять работу тогда, когда необходим полный доступ к телу пациента, обеспечивая 2D- или 3D-визуализацию тела с трех сторон стола без вращения или перемещения стола. Это способствует повышению уровня комфорта пациента и точности управления катетером.
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур
Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Повышение уровня использования ангиокабинета с применением рабочих процессов на основе процедур

Гибкость перемещения FlexArm в сочетании с системой управления перемещением Axsys и протоколами ProcedureCard позволяют применять рабочие процессы на основе процедур и осуществлять широкий спектр действий. Это продемонстрировало сокращение времени, требуемого для позиционирования системы, на 27%* по сравнению с временем, затрачиваемым в лабораториях с обычными интервенционными системами.
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем
Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Поддержка выполнения исследований в различных областях в настоящее время, а также в будущем

Неограниченная гибкость визуализации и выбора местоположения медицинского персонала, обеспечиваемая штативом FlexArm, позволяет применять рабочие процессы на основе процедур и создает идеальную среду для работы врачей различных профилей в одной операционной. Представьте себе: хирургические и эндоваскулярные операции, процедуры на сердце и периферических сосудах, эндоваскулярные и ортопедические операции можно комбинировать.
Повышение уровня стандартизации клинических подходов
Повышение уровня стандартизации клинических подходов

Повышение уровня стандартизации клинических подходов

Полная гибкость штатива FlexArm устраняет необходимость перемещения стола для пациентов во время визуализации и не мешает работе прочего оборудования и инструментов. Протоколы ProcedureCard системы Azurion включают предустановки, позволяющие стандартизировать подходы для всех видов исследований. Больничные контрольные списки и/или протоколы можно внедрить в стандартные настройки системы, чтобы обеспечить согласованность процессов и избежать ошибок на стадии подготовки.
Повышение эффективности лаборатории или гибридной операционной
Повышение эффективности лаборатории или гибридной операционной

Повышение эффективности лаборатории или гибридной операционной

Компактная конструкция штатива FlexArm позволяет эффективно распорядиться пространством лаборатории или гибридной операционной. Она также увеличивает рабочее пространство по сравнению с роботизированными системами визуализации, поскольку не требует создания «мёртнвых зон» в помещении.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Эта система разработана специально для экономии времени при работе в многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе рентгеновской процедуры персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Полный контроль прямо у стола
Полный контроль прямо у стола

Полный контроль прямо у стола

Данные, собранные перед проведением процедуры, изображения из системы PACS и других источников, полученные с использованием различных устройств, а также приложения для интервенционных исследований могут отображаться в системе FlexVision Pro. Всем этим можно легко управлять с помощью указателя мыши. Делайте моментальные снимки экрана с источниками видеосигнала и сохраняйте их в файл пациента одним щелчком мыши. Все, что вам нужно, находится под рукой в пределах стерильного поля.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системе Azurion 7 M20 со штативом FlexArm также применяется наша технология ClarityIQ, обеспечивающая высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, радиационную безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Повышение экономической эффективности
Повышение экономической эффективности

Повышение экономической эффективности

Скорость, с которой сегодня меняется оборудование для интервенционных и операционных кабинетов, затрудняет принятие решений о затратах на все создаваемые инновации. Чтобы помочь клиентам в полной мере использовать свои финансовые, технологические и кадровые ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, наша компания предлагает всестороннюю поддержку, которая выходит далеко за рамки отдельно взятой операционной.
  • *Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • **Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035, Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20, с принадлежностями.
  • *** По сравнению с кабинетами, оснащенными потолочной системой Azurion 7 М20. Оценка проводилась в клинических условиях с моделированием рабочего пространства медицинского кабинета после выполнения различных перемещений С-дуги и позиционирования стола в течение примерно 20 минут.

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