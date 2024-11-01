MRCAT Pelvis

Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня

Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.