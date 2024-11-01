MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. При выполнении всего одного МР-исследования решение MRCAT Pelvis обеспечит оптимальный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит данные по шкале единиц Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для расчета дозы.
Данные MRCAT (MR for Calculating Attenuation) можно использовать для экспорта в системы планирования лечения для расчета дозы облучения, эквивалентной КТ**. Кроме того, визуализация по данным МРТ позволяет выполнять размещение пациента на основе КТ-подобных изображений, исходя из контраста мягких тканей, аналогичного при КТ-исследовании.
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MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Точность планирования дозы
Точность планирования дозы
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
MRCAT Pelvis позволяет планировать лучевую терапию для мужчин и женщин с раком в области таза с опухолями мягких тканей, опираясь на МРТ как на главный инструмент визуализации. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Быстрый и согласованный протокол визуализации
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Специальный протокол визуализации MRCAT Pelvis использует одну мультиконтрастную последовательность mDIXON с высоким разрешением в качестве источника для создания MRCAT-изображений. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента, который находится в сканере меньший период времени. Кроме того, благодаря стандартизации достигается получение согласованных результатов. Дополнительное T2-взвешенное сканирование в режиме 3D обеспечивает высокую геометрическую точность и высокое разрешение изображений для более точного определения границ целевой области и жизненно-важных структур. Общее время выполнения протокола визуализации составляет менее 15 минут.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений
Изображения MRCAT создаются автоматически с использованием в качестве источника изображения, полученного с применением технологии mDIXON. Постобработка добавленного изображения выполняется в фоновом режиме параллельно с получением изображения, не увеличивая время процедуры сканирования. Обученные и проверенные алгоритмы обеспечивают автоматическую сегментацию ткани и присвоение единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для предоставления изображений MRCAT со сведениями о плотности, аналогичными данным КТ, для расчета доз.
Точность планирования дозы
Точность планирования дозы
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Изображения MRCAT обладают высокой геометрической точностью*; валидационные исследования показали, что планирование доз на основании данных MRCAT по надежности и точности** сопоставимы с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Размещение пациента только на основании данных МР-визуализации
Наборы изображений на основании МРТ с единицами по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием позволяют выполнять размещение на основе КТ-подобных изображений, основываясь на контрасте мягких тканей, схожем с КТ. Также возможно использование данных MRCAT для создания цифровых реконструированных рентгенограмм (DRR) на основе данных МРТ для размещения пациента с учетом костной структуры.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Tехнические характеристики
MRCAT Pelvis
MRCAT Pelvis
Compatibility MR system
Ingenia 1.5T и 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT и Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Pelvis
MRCAT Pelvis
Compatibility MR system
Ingenia 1.5T и 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT и Elition 3.0T MR-RT
*Точность означает: при получении изображений MRCAT геометрическая точность данных изображения составляет < ± 1 мм при диаметре сферического объема (DSV) < 20 см и < ± 2 мм при диаметре сферического объема < 40 см (DSV)*. * Направление по оси Z ограничено 32 см более чем в 95% точек объема
**У 95% пациентов с раком в области таза смоделированная на основании изображений MRCAT доза не отличается (критерий анализа гамма-излучения 3%/3 мм реализован в 99% вокселов в пределах планируемого объема мишени (PTV) или превышает 75% от максимальной дозы) по сравнению с дозой согласно плану проведения наружной лучевой терапии на основании данных КТ.
РУ №ФСЗ 2011/10276 от 14 мая 2021 года Томограф магнитно-резонансный Ingenia, вариант исполнения: Ingenia 1.5Т вариант 2
РУ №РЗН 2019/9428 от 24 декабря 2019 года Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями
РУ № РЗН 2019/8690 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.