Клиническое приложение MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию первичных и метастатических опухолей в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации, без необходимости выполнения КТ. Подробная анатомическая информация для схем контуров и значений затухания, используемая для расчета дозы, получается из одной T1-взвешенной МР-последовательности mDIXON в режиме 3D с субмиллиметровым разрешением. Искусственный интеллект (ИИ) используется для быстрого вычисления единиц по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием непосредственно на МР-консоли.
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MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Точность планирования дозы
Точность планирования дозы
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
Преимущества выполнения одного сеанса сканирования
С помощью протокола визуализации Philips MRCAT Brain (MR for Calculating ATtenuation) одно T1-взвешенное изображение mDIXON способно предоставить информацию как для оконтуривания, так и для расчета дозы с целью планирования лечения. Поскольку анатомическая информация и сведения о плотности поступают с одного и того же изображения, совмещение не требуется и обеспечивается пространственная и временная согласованность.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
Сокращенное время сканирования для повышения комфорта пациента и увеличения производительности
МР-исследование может провоцировать стресс у пациентов. В особенности у тех, кто обездвижен и находится в положении для выполнения терапии. Время сканирования сокращается за счет применения технологии Compressed SENSE, что способствует обеспечению комфорта пациента посредством минимизации времени нахождения в сканере. Кроме того, применение этой технологии может повысить производительность за счет включения в исследование дополнительных последовательностей в рамках времени, отведенного на прием пациента.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
Автоматическое создание синтезированных КТ-изображений с использованием ИИ
MRCAT Brain использует искусственный интеллект (ИИ) для быстрого вычисления схем затухания MRCAT на основе T1-взвешенного изображения mDIXON. Генерация данных MRCAT выполняется непосредственно на МР-консоли и предоставляет единицы по шкале Хаунсфилда с непрерывным отслеживанием для получения изображений, аналогичных получаемым при КТ.
Точность планирования дозы
Точность планирования дозы
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Точность планирования дозы
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Приложение MRCAT Brain было разработано с учетом строгих требований к точности ЛТ. Получение изображений MRCAT является геометрически точным*, а проверочные исследования показали, что планы доз на основании данных MRCAT сопоставимы** с планами на основании данных КТ-исследования, что повышает надежность планирования доз.
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
Беспрепятственная интеграция рабочего процесса
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
В соответствии с DICOM-CT набор данных MRCAT Brain можно экспортировать в системы планирования терапии и использовать в качестве основного набора данных изображений для вычисления дозы. Также данные MRCAT с высоким разрешением могут использоваться для размещения пациента на линейном ускорителе Linac. Согласно исследованиям, проверка положения пациента по точности сопоставима с результатами, получаемыми на основании данных КТ***.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Выполняйте лучевую терапию с технологией Philips, основанной только на данных МРТ, уже сегодня
Для успешного внедрения лучевой терапии только по данным МРТ в клинический процесс необходимо концентрироваться не только на процессе самой визуализации, но и обращать внимание на разметку тела пациента, проверку его положения и контроль качества. Мы готовы поддерживать вас на этом пути. Данная поддержка по внедрению новой парадигмы лечения реализуется в форме предоставления описания соответствующих рабочих процессов, обмена накопленным опытом и помощи по ходу прохождения специально разработанного обучения.
Tехнические характеристики
MRCAT Brain
MRCAT Brain
Compatibility MR system
Ingenia 1.5T и 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT и Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Brain
MRCAT Brain
Compatibility MR system
Ingenia 1.5T и 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT и Elition 3.0T MR-RT
*Точность означает: при получении изображений MRCAT геометрическая точность данных изображения составляет < ± 1 мм при диаметре сферического объема (DSV) < 20 см и < ± 2 мм при диаметре сферического объема < 40 см (DSV)*. *Направление по оси Z ограничено 32 см более чем в 95 % точек объема
** В 95% случаев средняя доза облучения планируемого объема мишени отличается не более чем на 1% в планах на основании MRCAT по сравнению с планами на основании данных КТ.
***Точность означает: в 95% случаев цифровые реконструкции рентгенограмм на основании данных MRCAT имеют точность в пределах 1 мм в сравнении с цифровыми реконструкциями рентгенограмм на основании данных КТ
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РУ №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia, вариант исполнения: Ingenia 1.5Т вариант 2
РУ №РЗН 2019/9428 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями
№ РЗН 2019/8690 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.