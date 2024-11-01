Реализуйте настоящий потенциал МР-симуляции

MRCAT Brain позволяет планировать лучевую терапию для пациентов с первичными и метастатическими опухолями в головном мозге с использованием МРТ в качестве основного метода визуализации. Всего за одно быстрое МР-исследование MRCAT Brain обеспечит превосходный контраст мягких тканей для определения границ целевой области и подверженных риску органов, а также предоставит сведения о плотности для расчета доз, аналогичные данным, получаемым при КТ — непосредственно на МР-консоли. В результате в ходе планирования лучевой терапии вы не только получите четкий контраст мягких тканей, обеспечиваемый преимуществами МРТ, но и сможете отказаться от трудоемкого и чреватого ошибками процесса совмещения КТ и МРТ, что сводит к минимуму неточности и упрощает рабочий процесс.