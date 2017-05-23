Программный пакет QLAB Анализ общих исследований Программа количественного анализа для общих исследований (GI)

Пакет QLAB предназначен для получения информации, необходимой для принятия решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Оптимизация рабочих процессов в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.