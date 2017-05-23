Ключевые слова для поиска
Пакет QLAB предназначен для получения информации, необходимой для принятия решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Оптимизация рабочих процессов в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.
Тел.: 8-800-200-0881
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Отправить запрос
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Заявка на сервис
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Эластографический анализ (EA)
Эластографический анализ (EA)
Эластографический анализ (EA)
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
Эластографический анализ (EA)
Эластографический анализ (EA)
Эластографический анализ (EA)
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Выберите странуРоссийская Федерация (Русский)
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.