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Программный пакет QLAB Анализ общих исследований

Программа количественного анализа для общих исследований (GI)

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Пакет QLAB предназначен для получения информации, необходимой для принятия решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Оптимизация рабочих процессов в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.

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Особенности
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
Количественная эластография (EQ)

Эластографический анализ (EA)

Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.

Эластографический анализ (EA)

Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.

Эластографический анализ (EA)

Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.
  • General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований
  • Количественная эластография (EQ)
  • MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов
  • Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
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General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ) — количественный 3D-анализ для общих исследований

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Функция QLAB GI 3DQ позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить измерения на трехмерных данных УЗИ.
Количественная эластография (EQ)

Эластографический анализ (EA)

Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.

Эластографический анализ (EA)

Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.

Эластографический анализ (EA)

Это приложение Q-app позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе информации о степени жесткости тканей.
MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

MicroVascular Imaging (MVI) — функция визуализации микрососудов

Функция MicroVascular Imaging (MVI) позволяет картировать прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Данная программа позволяет легко и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Функция Q-app автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Fetal Heart Navigator (FHN) — навигатор для УЗИ сердца плода

Содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачу получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.

Region of Interest (ROI) — анализ области интереса

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и с контрастированием.

Документация

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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4512 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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