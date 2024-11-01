Система наблюдения за событиями Philips Event Surveillance

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Постоянное наблюдение за основными событиями повышает эффективность и помогает в принятии решений благодаря своевременному выявлению и документированию значимых изменений состояния пациента для их последующего анализа. Он объединяет в себе до четырех ключевых показателей, получаемых с помощью мониторов пациента IntelliVue.
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Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Удобное определение события в зависимости от клинических требований
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Возможность обзора события упрощает наблюдение
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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