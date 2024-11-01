Ключевые слова для поиска

Система наблюдения за событиями Philips Event Surveillance

Мониторинг состояния здоровья пациента помогает в принятии клинических решений

Постоянное наблюдение за основными событиями повышает эффективность и помогает в принятии решений благодаря своевременному выявлению и документированию значимых изменений состояния пациента для их последующего анализа. Он объединяет в себе до четырех ключевых показателей, получаемых с помощью мониторов пациента IntelliVue.

Оставить заявку
Особенности
Удобное определение события

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.
Обзор события

Возможность обзора события упрощает наблюдение

Интеллектуальная клавиша Event Review на экране монитора позволяет персоналу клиники изменять триггеры, просматривать сохраненные события или вручную создавать новые события, используя имеющиеся данные.

Возможность обзора события упрощает наблюдение

Интеллектуальная клавиша Event Review на экране монитора позволяет персоналу клиники изменять триггеры, просматривать сохраненные события или вручную создавать новые события, используя имеющиеся данные.

Возможность обзора события упрощает наблюдение

Интеллектуальная клавиша Event Review на экране монитора позволяет персоналу клиники изменять триггеры, просматривать сохраненные события или вручную создавать новые события, используя имеющиеся данные.
Обзор событий в неонатологии

Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных

Обзор событий в неонатологии определяет и документирует апноэ, снижение сатурации и брадикардию, предоставляет специализированную информацию для диагностики и лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии новорожденных.

Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных

Обзор событий в неонатологии определяет и документирует апноэ, снижение сатурации и брадикардию, предоставляет специализированную информацию для диагностики и лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии новорожденных.

Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных

Обзор событий в неонатологии определяет и документирует апноэ, снижение сатурации и брадикардию, предоставляет специализированную информацию для диагностики и лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии новорожденных.
База данных событий

База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа

Общий обзор отображает все события, сохраненные в базе данных, а также позволяет отсортировать их по группам. При необходимости эта информация может быть распечатана и приложена к личному делу пациента.

База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа

Общий обзор отображает все события, сохраненные в базе данных, а также позволяет отсортировать их по группам. При необходимости эта информация может быть распечатана и приложена к личному делу пациента.

База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа

Общий обзор отображает все события, сохраненные в базе данных, а также позволяет отсортировать их по группам. При необходимости эта информация может быть распечатана и приложена к личному делу пациента.
  • Удобное определение события
  • Обзор события
  • Обзор событий в неонатологии
  • База данных событий
Посмотреть все особенности
Удобное определение события

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.
Обзор события

Возможность обзора события упрощает наблюдение

Интеллектуальная клавиша Event Review на экране монитора позволяет персоналу клиники изменять триггеры, просматривать сохраненные события или вручную создавать новые события, используя имеющиеся данные.

Возможность обзора события упрощает наблюдение

Интеллектуальная клавиша Event Review на экране монитора позволяет персоналу клиники изменять триггеры, просматривать сохраненные события или вручную создавать новые события, используя имеющиеся данные.

Возможность обзора события упрощает наблюдение

Интеллектуальная клавиша Event Review на экране монитора позволяет персоналу клиники изменять триггеры, просматривать сохраненные события или вручную создавать новые события, используя имеющиеся данные.
Обзор событий в неонатологии

Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных

Обзор событий в неонатологии определяет и документирует апноэ, снижение сатурации и брадикардию, предоставляет специализированную информацию для диагностики и лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии новорожденных.

Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных

Обзор событий в неонатологии определяет и документирует апноэ, снижение сатурации и брадикардию, предоставляет специализированную информацию для диагностики и лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии новорожденных.

Обзор событий в неонатологии оптимизирован для отделений интенсивной терапии новорожденных

Обзор событий в неонатологии определяет и документирует апноэ, снижение сатурации и брадикардию, предоставляет специализированную информацию для диагностики и лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии новорожденных.
База данных событий

База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа

Общий обзор отображает все события, сохраненные в базе данных, а также позволяет отсортировать их по группам. При необходимости эта информация может быть распечатана и приложена к личному делу пациента.

База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа

Общий обзор отображает все события, сохраненные в базе данных, а также позволяет отсортировать их по группам. При необходимости эта информация может быть распечатана и приложена к личному делу пациента.

База данных событий - инструмент для ретроспективного анализа

Общий обзор отображает все события, сохраненные в базе данных, а также позволяет отсортировать их по группам. При необходимости эта информация может быть распечатана и приложена к личному делу пациента.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.