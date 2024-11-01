Система наблюдения за событиями Philips Event Surveillance

Удобное определение события в зависимости от клинических требований

"События" представляют собой электронные записи отдельных эпизодов в изменении состояния пациента. Они могут быть созданы вручную или составлены автоматически в заданных клинических ситуациях. Пользователь определяет параметры, которые характеризуют ключевое событие, а также фиксирует записываемые показатели. База данных сохраняет физиологические показатели и имя пациента, а также расположение в больнице и время. Например, клиницисты могут вручную добавить событие согласно измерениям, полученным до и после важной процедуры. Автоматическая регистрация может запускаться при сигнале тревоги в случае выявления апноэ или когда один из показателей жизненно важной функции пациента (такой как частота сердечных сокращений) выходит за заданные пределы.