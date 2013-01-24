Информационные системы и инструменты поддержки
клинических решений
Обоснованное принятие решений
для вмешательства на ранних стадиях
Каждый монитор пациента Philips IntelliVue оснащен функцией трендов горизонта. Это инновационный метод отображения трендов на экране монитора, который обеспечивает графическое представление изменений основных параметров пациента, позволяя мгновенно выявить отклонения и сократить время реагирования.
Тренды горизонта предоставляют врачам в режиме времени, близком к реальному, визуальное сравнение параметров пациента с базовой линией или целевыми значениями, а также дают представление об общем тренде изменений параметров. Таким образом, больше не требуется сравнивать текущие данные пациента с данными, полученными ранее, что позволяет врачам принимать обоснованные решения и выполнять соответствующие действия в короткие сроки.
Американская ассоциация сердца (AHA) и другие профессиональные организации рекомендуют применять функцию непрерывного мониторинга сегмента ST для пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), находящихся в группе риска по ишемии миокарда. Опыт использования в различных контекстах однозначно показывает, что мониторинг сегмента ST является единственным целесообразным методом непрерывного неинвазивного мониторинга эпизодов ишемии.
Приложение ST Map использует значения и тренды ST, полученные в вертикальной (отведения от конечностей) и горизонтальной (грудные отведения) плоскостях и объединяет их для просмотра на одной многоосевой схеме сегментов ST пациента. В соответствии с рекомендациями Американской ассоциации сердца и Американской кардиологической коллегии уникальный метод просмотра схемы ST Map с пространственной ориентацией позволяет врачам быстро и легко выявлять изменения на прикроватных устройствах.
ST Map — гибкое и понятное приложение. Оно позволяет настраивать интервалы просмотра трендов (от 12 секунд до 30 минут) и может применяться при получении ЭКГ в 12 отведениях (как стандартной, так и реконструированной с помощью метода EASI™ или Hexad), а также при получении ЭКГ с помощью стандартного метода наложения электродов с использованием 5 или 6 электродов.
Улучшения в визуализации данных приносят с собой новые возможности. Функция наблюдения событий вносит в рабочие процессы ясность и точность, важные для принятия клинических решений. Настраиваемые по нескольким параметрам триггеры событий позволяют выполнять усовершенствованный анализ и оповещать пользователя в случае значительных изменений в состоянии пациента, благодаря чему этот инструмент обеспечивает высокую степень обнаружения и документирования событий пациента.
Функция просмотра событий облегчает процесс наблюдения событий, позволяя ухаживающему персоналу изменять триггеры событий, просматривать сохраненные события, а также создавать новые события вручную. В сводке событий отображаются все сохраненные события, которые можно фильтровать по определенным критериям. При необходимости данные событий можно распечатать или добавить в карту пациента. Функция просмотра неонатальных событий разработана в соответствии с потребностями отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и предоставляет специализированную информацию, необходимую для постановки диагноза и контроля состояния детей в отделении ОРИТН.
Момент возникновения сепсиса сложно уловить и невозможно предугадать, что затрудняет его своевременное обнаружение для принятия наиболее эффективных мер. Приложение ProtocolWatch выполняет непрерывную проверку основных параметров пациента и анализирует данные сестринского наблюдения на соответствие критериям сепсиса, установленным в медицинском учреждении, оповещая ухаживающий персонал в случае обнаружения ранних признаков развития сепсиса.
При обнаружении ранних признаков сепсиса приложение ProtocolWatch выдает подсказки о необходимости проведения соответствующих анализов, наблюдений или мероприятий в соответствии с требованиями медицинского учреждения. Настраиваемый комплекс реанимационных мероприятий при сепсисе включает в себя список рекомендованных процедур и целей лечения и предоставляет возможность просмотра ключевых параметров пациента с помощью трендов горизонта. Кроме того, приложение ProtocolWatch ведет журнал этапов протокола и действий ухаживающего персонала; эти сведения можно распечатать для ведения документации или с целью улучшения качества работы.
Гистограммы являются способом графического представления параметров пациента за определенный период времени. Эти отчеты с количественными показателями позволяют выполнить быструю и эффективную оценку изменений параметров. Врачи могут мгновенно выявить изменения в рамках установленного диапазона значений, в результате чего возможен четкий и структурированный обзор значимых трендов без необходимости просмотра огромных массивов данных.
Гистограммы также позволяют выполнять количественную оценку реакции пациента на клинические вмешательства, например на титрование лекарственных препаратов. Кроме того, они могут быть использованы для мониторинга и оценки частоты дыхания у недоношенных новорожденных при проведении интенсивной терапии. Гистограммы предоставляют данные, которые помогают оптимизировать настройки подачи кислорода и работы аппарата ИВЛ, оценить реакцию на лекарственные препараты и спланировать этап выписки.