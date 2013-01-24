Американская ассоциация сердца (AHA) и другие профессиональные организации рекомендуют применять функцию непрерывного мониторинга сегмента ST для пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), находящихся в группе риска по ишемии миокарда. Опыт использования в различных контекстах однозначно показывает, что мониторинг сегмента ST является единственным целесообразным методом непрерывного неинвазивного мониторинга эпизодов ишемии.

Приложение ST Map использует значения и тренды ST, полученные в вертикальной (отведения от конечностей) и горизонтальной (грудные отведения) плоскостях и объединяет их для просмотра на одной многоосевой схеме сегментов ST пациента. В соответствии с рекомендациями Американской ассоциации сердца и Американской кардиологической коллегии уникальный метод просмотра схемы ST Map с пространственной ориентацией позволяет врачам быстро и легко выявлять изменения на прикроватных устройствах.

ST Map — гибкое и понятное приложение. Оно позволяет настраивать интервалы просмотра трендов (от 12 секунд до 30 минут) и может применяться при получении ЭКГ в 12 отведениях (как стандартной, так и реконструированной с помощью метода EASI™ или Hexad), а также при получении ЭКГ с помощью стандартного метода наложения электродов с использованием 5 или 6 электродов.