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Доступные по цене, многофункциональные мониторы Серия Efficia CM

Доступные по цене, многофункциональные мониторы

Серия Efficia CM

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Когда одинаково важны качество и рентабельность, мониторы серии Efficia CM становятся естественным выбором. Учитывая ваши потребности, мы предлагаем линейку мониторов пациента, оснащенных нашими проверенными алгоритмами измерения параметров.

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Технические характеристики

Physical specifications
Physical specifications
Размер (ширина х высота х глубина)
  • 27 × 22 × 17 см
Масса (без аккумулятора)
  • <lt/> 3,3 кг
Мониторы
  • ЖК-дисплей 25,6 см (10,1 дюйма), с 5-проводной резистивный сенсорный экран; 1280 активных пикселов на строку, 800 активных строк на кадр
Электрическая
Электрическая
Внутренний источник питания
  • 100–240 В; 50/60 Гц
Electrical specifications
Electrical specifications
Потребляемая мощность
  • <lt/> 75 ватт
Mounting options
Mounting options
Передвижная стойка
  • Опция
Настенное крепление, 10 дюймов
  • Опция
Крючок на поручне койки
  • Опция
  • Мониторы пациента Philips Efficia CM позволяют проводить пульсоксиметрию тремя методами: Philips SpO₂, Masimo® или Masimo SET® SpO₂. Продукция Masimo может быть доступна не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь в местное торговое представительство.
  • Система Efficia CM имеется в продаже не во всех регионах; свяжитесь с вашим представителем Philips для получения дополнительной информации.
  • Серия Efficia CM не предлагается к продаже в Северной Америке.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6045 Мониторы пациента Efficia CM с принадлежностями

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