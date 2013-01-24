Когда одинаково важны качество и рентабельность, мониторы серии Efficia CM становятся естественным выбором. Учитывая ваши потребности, мы предлагаем линейку мониторов пациента, оснащенных нашими проверенными алгоритмами измерения параметров.
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|Размер (ширина х высота х глубина)
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|Масса (без аккумулятора)
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|Мониторы
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|Внутренний источник питания
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|Потребляемая мощность
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|Передвижная стойка
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|Настенное крепление, 10 дюймов
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|Крючок на поручне койки
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