Все большее развитие в России и мире получает направление гибридной хирургии. Основными факторами, помогающими врачу успешно проводить вмешательство, являются: качество получаемого изображения; полная интеграция между операционным оборудованием и качественный операционный стол, полностью сопряженный интерфейсом с ангиографической системой. Все три вышеупомянутых основных компонента являются отличительной особенностью гибридных ангиографических систем Allura Xper ORT.