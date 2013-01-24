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Структурные заболевания сердца

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Лечение структурных болезней сердца

Во время выполнения сложных процедур при структурных заболеваниях сердца различные специалисты должны работать вместе, используя рентгеновские и ультразвуковые изображения для визуализации важных анатомических структур. При процедурах TAVR, клипировании митрального клапана или закупорке ушка левого предсердия трехмерная визуализация упрощает определение целевых точек, облегчает размещение приспособлений и обеспечивает непосредственную оценку результатов. Инструменты для конкретных процедур и интеграция визуализационных систем повышают уверенность и улучшают рабочий процесс для всей кардиохирургической бригады.
Philips Azurion SmartCT

Решения Philips SmartCT - лечение структурных заболеваний сердца, протезирование аорты, клапанов сердца.

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Что это значит?
Final CEE consent

Гибридная операционная Philips Azurion с FlexArm

 

Philips Azurion с FlexArm - одна операционная для всех передовых операций: лечение структурных заболеваний сердца, протезирование аорты, клапанов сердца, интервенционная онкология.

Гибридная операционная Philips Azurion с FlexArm

Поддержка на всех этапах

Обучение

Знакомьтесь с новейшими клиническими процедурами и технологиями.

 

Учебный центр

 

 

Услуги для заказчиков

Мы позаботимся о ваших системах, чтобы вы смогли сконцентрироваться на качественном обслуживании большего количества пациентов с меньшими затратами.

Договоры на обслуживание

Технология DoseWise

Решения DoseWise помогут наладить контроль над работой с пациентами, безопасностью персонала и соблюдением норм благодаря комплексному пакету средств контроля лучевой нагрузки, обучению и интегрированным технологиям.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю