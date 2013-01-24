Во время выполнения сложных процедур при структурных заболеваниях сердца различные специалисты должны работать вместе, используя рентгеновские и ультразвуковые изображения для визуализации важных анатомических структур. При процедурах TAVR, клипировании митрального клапана или закупорке ушка левого предсердия трехмерная визуализация упрощает определение целевых точек, облегчает размещение приспособлений и обеспечивает непосредственную оценку результатов. Инструменты для конкретных процедур и интеграция визуализационных систем повышают уверенность и улучшают рабочий процесс для всей кардиохирургической бригады.