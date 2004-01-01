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Philips & Trumpf Medical

Стол для операционной

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Системы визуализации Philips Azurion и Allura в сочетании с системой Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus сочетают в себе передовую интервенционную рентгеновскую систему и передовой стол для операционной. Таким образом создается многофункциональная операционная, в которой можно проводить интервенционные, гибридные и стандартные хирургические процедуры.

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Особенности
Превосходная универсальность и эффективность
Превосходная универсальность

Превосходная универсальность

Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.

Превосходная универсальность

Превосходная универсальность
Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.

Превосходная универсальность

Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.
Click here for more information
Превосходная универсальность и эффективность
Превосходная универсальность

Превосходная универсальность

Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование

Быстрое и четкое позиционирование

Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.

Быстрое и четкое позиционирование

Быстрое и четкое позиционирование
Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.

Быстрое и четкое позиционирование

Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.
Click here for more information
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование

Быстрое и четкое позиционирование

Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление

Плавное и простое управление

Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.

Плавное и простое управление

Плавное и простое управление
Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.

Плавное и простое управление

Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.
Click here for more information
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление

Плавное и простое управление

Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.

Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.

Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.
  • Превосходная универсальность и эффективность
  • Быстрое и четкое позиционирование
  • Плавное и простое управление
  • Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
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Превосходная универсальность и эффективность
Превосходная универсальность

Превосходная универсальность

Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.

Превосходная универсальность

Превосходная универсальность
Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.

Превосходная универсальность

Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.
Click here for more information
Превосходная универсальность и эффективность
Превосходная универсальность

Превосходная универсальность

Сочетание передовой интервенционной рентгеновской системы и передового стола для операционной предоставляет медицинским специалистам превосходную универсальность в работе. Стол для операционной Trumpf Medical имеет предельные углы регулировки и положения для обеспечения полного спектра хирургических процедур.
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование

Быстрое и четкое позиционирование

Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.

Быстрое и четкое позиционирование

Быстрое и четкое позиционирование
Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.

Быстрое и четкое позиционирование

Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.
Click here for more information
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование

Быстрое и четкое позиционирование

Системы Philips Allura с опцией FlexMove и столом для операционной компании Trumpf Medical обеспечивают плавное и универсальное совместное использование. Взаимодействие штатива Allura и стола для операционной Trumpf* облегчает остановку гентри и перемещение стола после сигнала Bodyguard, что позволяет надежно перемещать систему Allura на высокой скорости.
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление

Плавное и простое управление

Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.

Плавное и простое управление

Плавное и простое управление
Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.

Плавное и простое управление

Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.
Click here for more information
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление

Плавное и простое управление

Удобная ручка сенсорного управления FloatLine позволяют легко выполнять панорамирование, а также применять функцию свободного перемещения деки стола Carbon FloatLine компании Trumpf Medical. Управление стойкой C-дуги системы Azurion и столом для операционной Trumpf Medical осуществляется при помощи соответствующих модулей управления.
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.

Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.

Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.
  • Продукт доступен не во всех странах. Для получения дополнительных сведений обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
  • * Система Philips Allura в сочетании со столом для операционной Trumpf Medical не поддерживают следующие опции: отслеживание болюса, автоматическое управление позиционированием стола, отслеживание перемещений стола, совместимость с решениями EP navigator и MRCT Roadmap. Функция компенсации движения стола недоступна в приложениях с применением наложения. Инструменты VesselNavigator и EchoNavigator доступны на основе решения блокировки стола, т. е. перемещение стола ограничено во время процедуры, а все перемещения осуществляются при помощи C-дуги системы Allura с опцией FlexMove. Если во время процедуры блокировка стола была отключена, необходимо выполнить новое совмещение, чтобы повторно использовать указанные функции.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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Continue

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