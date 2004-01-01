Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах

Система стола для операционной Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus имеет стационарную опорную колонну и может быть оснащена любой из следующих дек стола. Дека стола SQ14Xtra для визуализации поддерживает неврологические процедуры и исследования черепа. Сегменты с углеродным волокном зафиксированы в головном и ножном концах деки стола, что позволяет выполнять рентгеновскую визуализацию. Дека стола для визуализации Carbon FloatLine представляет собой свободно перемещаемую деку, которая имеет рентгенопрозрачную область до 2100 мм. Полностью углеродная дека стола поддерживает широкий спектр процедур в эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии, а также в интервенционной кардиологии, рентгенологии, ортопедии и травматологии. Универсальная дека стола подходит для открытых хирургических процедур, с размещением пациента в различных положениях в соответствии с требованиями конкретной процедуры. При использовании данной деки стола C-дуга системы визуализации должна быть установлена в исходное положение.