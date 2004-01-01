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Системы визуализации Philips Azurion и Allura в сочетании с системой Trumpf Medical TruSystem 7500 Hybrid Plus сочетают в себе передовую интервенционную рентгеновскую систему и передовой стол для операционной. Таким образом создается многофункциональная операционная, в которой можно проводить интервенционные, гибридные и стандартные хирургические процедуры.
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Превосходная универсальность
Превосходная универсальность
Превосходная универсальность
Превосходная универсальность
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
Превосходная универсальность
Превосходная универсальность
Превосходная универсальность
Превосходная универсальность
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование
Быстрое и четкое позиционирование
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление
Плавное и простое управление
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
Точность в каждом положении, совершенство во всех сферах
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Гибридная операционная становится необходимой в случае выполнения хирургами более сложных малоинвазивных процедур. Ее использование дает возможность выполнять как открытые, так и малоинвазивные процедуры в одной операционной. Гибридная операционная Philips сочетает в себе передовые решения как для эндоваскулярных вмешательств так и для открытых , включающие операционный стол, потолочное оборудование, систему ламинарного потока воздуха, анестезию и т. д. Воспользуйтесь преимуществами отличной визуализации и гибкости системы визуализации Azurion, безупречно интегрированной со столом Maquet Magnus.
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Azurion Hybrid OR предоставляет возможность для проведения новых процедур при выполнении широкого спектра открытых и минимально инвазивных вмешательств. Это технологическое решение открывает перед специалистами широкие возможности, обеспечивает высокую эффективность и простоту использования. Работайте с комфортом благодаря внедрению новейших рекомендаций по 2D- и 3D-визуализации, строгих мер соблюдения стерильности и управления дозовой нагрузкой. Решения Azurion Hybrid OR позволяют вашему учреждению использовать передовые разработки, помогая вам снизить стоимость лечения.
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Ангиографические системы экспертного класса позволяют выполнять комбинированные хирургические и эндоваскулярные процедуры в одном помещении. Однако стационарные системы могут препятствовать перемещению персонала и оборудования. Решением является FlexMove — опция для серии Azurion 7 с 20-дюймовым детектором для исключительной гибкости при работе в комбинированной операционной.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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