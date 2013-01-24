Беспроводные переносной детекторы SkyPlate расширяет возможности цифровой рентгенографической системы. Вы можете использовать их со стационарными или мобильными системами. Опция совместного использования детекторов с различными аппаратами Philips позволяет сэкономить средства и расширить возможности оборудования.