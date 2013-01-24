Беспроводные переносной детекторы SkyPlate расширяет возможности цифровой рентгенографической системы. Вы можете использовать их со стационарными или мобильными системами. Опция совместного использования детекторов с различными аппаратами Philips позволяет сэкономить средства и расширить возможности оборудования.
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|Прочная конструкция
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|Плоскопанельный цифровой детектор на основе йодида цезия (CsI)
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|Размер детектора
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|Беспроводная конструкция
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|Настенная базовая станция
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|Разрешение
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