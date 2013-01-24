Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Беспроводные переносные детекторы SkyPlate Беспроводные переносные плокопанельные детекторы

Беспроводные переносные детекторы SkyPlate

Беспроводные переносные плокопанельные детекторы

Найти похожие продукты

Беспроводные переносной детекторы SkyPlate расширяет возможности цифровой рентгенографической системы. Вы можете использовать их со стационарными или мобильными системами. Опция совместного использования детекторов с различными аппаратами Philips позволяет сэкономить средства и расширить возможности оборудования.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Прочная конструкция
  • Выдерживает падение с высоты 70 см
Плоскопанельный цифровой детектор на основе йодида цезия (CsI)
  • Отличное качество изображений даже при низкой дозе излучения
Размер детектора
  • 35 x 43 см; подходит для съемки в самых сложных проекциях
Применение
Применение
Беспроводная конструкция
  • Для удобства применения и соблюдения гигиены
Базовая станция
Базовая станция
Настенная базовая станция
  • Детектор автоматически перезаряжается при установке в настенную базовую станцию
Качество изображений
Качество изображений
Разрешение
  • До 3,47 пар лин./мм, размер пиксела 144 мкм
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю