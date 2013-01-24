Q-CPR™ Инструмент для измерения и обеспечения обратной связи Датчик качества СЛР (сердечно-легочной реанимации)

Инструмент разработан для улучшения проведения СЛР. Выполнен в виде интегрированной функции в HeartStart MRx и HeartStart FR3 и позволяет контролировать процесс, основываясь на руководствах AHA по СЛР и отзывах пользователей Q-CPR.