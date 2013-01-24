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Q-CPR™ Датчик качества СЛР (сердечно-легочной реанимации)

Q-CPR™ Инструмент для измерения и обеспечения обратной связи

Датчик качества СЛР (сердечно-легочной реанимации)

Инструмент разработан для улучшения проведения СЛР. Выполнен в виде интегрированной функции в HeartStart MRx и HeartStart FR3 и позволяет контролировать процесс, основываясь на руководствах AHA по СЛР и отзывах пользователей Q-CPR.

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Технические характеристики

Измерения
Измерения
Компрессионные сжатия
  • Глубина, частота, ослабление компрессии (полное или неполное) и реанимационный цикл
Глубина компрессионных сжатий
  • от -38 до -51 мм
Целевая частота компрессионных сжатий
  • 90 - 120 комп./мин.
Искусственные вдохи
  • Объем/частота/время вдоха
Графический индикатор частоты искусственных вдохов
  • 4-16 вдохов в минуту или 9-16 вдохов в минуту после выполнения искусственного дыхания после 60 секунд без компрессий
Тип обратной связи
Тип обратной связи
Голосовая
  • Приоритетная корректирующая голосовая обратная связь для всех показателей
Числовая
  • Значения показателей для частоты компрессионных сжатий / частоты искусственных вдохов и времени отсутствия кровотока (только в режиме просмотра кода)
Графическая
  • График компрессий с зоной правильной целевой глубины. Пиктограмма легких для объема вентиляции (только в режиме просмотра кода)
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя
Вес датчика компрессий
  • 227 грамм
  • 1 Ко П.К., Чен В.Д., Лин Ч.Х. и соавт. Оценка качества сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе путем обзора записей автоматических дефибрилляторов и выживаемости при случаях остановки сердца, зафиксированных вне лечебного учреждения. Журнал «Реанимация» 2005 г., 64:163-169.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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