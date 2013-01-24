Инструмент разработан для улучшения проведения СЛР. Выполнен в виде интегрированной функции в HeartStart MRx и HeartStart FR3 и позволяет контролировать процесс, основываясь на руководствах AHA по СЛР и отзывах пользователей Q-CPR.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Компрессионные сжатия
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|Глубина компрессионных сжатий
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|Целевая частота компрессионных сжатий
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|Искусственные вдохи
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|Графический индикатор частоты искусственных вдохов
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|Голосовая
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|Числовая
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|Графическая
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|Вес датчика компрессий
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