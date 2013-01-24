HeartStart Event Review Pro предлагает широкий диапазон различных типов отчетов, которые могут быть добавлены в медицинскую карту пациента и национальные регистры и оказать помощь в усовершенствовании обучающих программ.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Операционная система
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|База данных
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|Браузер
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|Скорость процессора
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|Дисплей
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|Видеопамять
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|Память
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|Пространство на диске
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|Соединение с Интернет
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|Указательное устройство
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