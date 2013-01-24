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HeartStart Клиническое программное обеспечение

HeartStart Event Review Pro

Клиническое программное обеспечение

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HeartStart Event Review Pro предлагает широкий диапазон различных типов отчетов, которые могут быть добавлены в медицинскую карту пациента и национальные регистры и оказать помощь в усовершенствовании обучающих программ.

Дилеры
Особенности
Простота использования, быстрый ответ

Структурированные отчеты в соответствии с необходимыми требованиями

HeartStart Event Review Pro предлагает широкий диапазон типов отчетов, которые могут быть добавлены в медицинскую карту пациента и национальные регистры и оказать помощь в усовершенствовании обучающих программ.
Подробные данные

Подробные данные

В среде экстренной медицинской помощи или больницы, можно интегрировать клинические данные (инвазивное давление, температура, данные Q-CPR™, тенденции показателей жизненно важных функций с мониторов/дефибрилляторов) с наблюдениями, препаратами, лабораторными результатами и другими данными.
Инструктаж по возможностям для обучения

Инструктаж по возможностям для обучения

Возможность анализа всех совершенных действий. HeartStart Event Review Pro помогает быстро определить и увидеть возможности для дальнейшего обучения персонала.

Технические характеристики

Требования к программному обеспечению
Требования к программному обеспечению
Операционная система
  • Microsoft Windows XP Professional SP 3, или Microsoft Windows XP tablet Edition SP3 и Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 для удаленного сервера, поддерживающего общую базу данных.
База данных
  • Microsoft SQL Server 2008
Браузер
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 или выше
Требования к оборудованию
Требования к оборудованию
Скорость процессора
  • Минимум: 1 ГГц Рекомендуется: Двухъядерный процессор 2 ГГц и выше
Дисплей
  • Минимум: 1024 х 768 Рекомендуется: 1400 x 1050 или более
Видеопамять
  • Минимум: 64 Мб видеопамяти Рекомендуется: 256 Мб видеопамяти
Память
  • Минимум: 1 Гб Рекомендуется: 2 Гб и более (требования к памяти указаны примерно.)
Пространство на диске
  • Минимум: 2 Гб пространства на диске, 300 Мб пространства на диске при установке программного обеспечения, 100 МБ пространства на диске для записи событий, Рекомендуется: 5 Гб пространства на диске
Соединение с Интернет
  • Требуется для активации программного обеспечения приложения, для использования функции электронной почты и для получения обновлений программного обеспечения.
Указательное устройство
  • Требуется для навигации в приложении, например, мышь или стилус планшета.
  • *Доступно только для HeartStart MRx
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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