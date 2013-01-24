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Dynamic 3D Roadmap Динамическое трехмерное картирование

Dynamic 3D Roadmap

Динамическое трехмерное картирование

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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.

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Особенности
Трехмерное изображение || 3D-контроль в режиме реального

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.
Повторное использование изображений || Управление лучевой нагрузкой и

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.
Синхронизированное перемещение || 3D-контроль в режиме реального

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.
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