Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.