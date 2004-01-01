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Smart CT Roadmap

Динамическое трехмерное картирование

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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.

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Особенности
Трехмерное изображение

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.
Повторное использование изображений

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.
Синхронизированное перемещение

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.
  • Трехмерное изображение
  • Повторное использование изображений
  • Синхронизированное перемещение
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Трехмерное изображение

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.

Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени

Эта уникальная функция накладывает двухмерные рентгеноскопические изображения в режиме реального времени на результаты трехмерной реконструкции, полученные с помощью рентгеновской системы Allura при ротационном сканировании или путем предварительного МРТ- или КТ-сканирования. Полученное изображение позволяет наблюдать за перемещением проводников, катетеров и спиралей в режиме реального времени. Навигация по объемной модели позволяет избежать дополнительного контрастирования, а использование предоперационных данных КТ или МРТ позволяют снизить лучевую нагрузку на пациента, поскольку отпадает необходимость в проведении ротационного сканирования.
Повторное использование изображений

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.

Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку

Используя для создания трехмерной карты полученные перед процедурой трехмерные изображения, можно уменьшить лучевую нагрузку и дозу контрастного вещества во время процедуры.
Синхронизированное перемещение

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.

Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных

Данная программа автоматически настраивает трехмерные изображения в соответствии с изменениями положений гентри и стола, поля обзора и расстояния «источник-изображение». Чтобы сделать визуализацию еще лучше, программа предоставляет возможности полноэкранного режима и 4-кратного цифрового увеличения.
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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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