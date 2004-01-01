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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.
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8-800-200-0881
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Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени
Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени
Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени
Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку
Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку
Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку
Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных
Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных
Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных
Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени
Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени
Трехмерное изображение для контроля в режиме реального времени
Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку
Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку
Повторное использование изображений уменьшает лучевую нагрузку
Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных
Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных
Синхронизированное перемещение обеспечивает точность данных
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.
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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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SmartCT Soft Tissue предлагает метод получения данных конусно-лучевой КТ (КЛКТ), дополненный пошаговыми инструкциями, расширенными инструментами 3D-визуализации и измерения, доступными на модуле сенсорного экрана у операционного стола. Чтобы помочь вам получить изображения КЛКТ с первого раза [1] и оптимизировать рабочий процесс, мы проведем вас через ключевые шаги. После успешного выполнения КЛКТ-сканирования полученное 3D-изображение автоматически отображается в инструменте 3D-визуализации SmartCT с соответствующими настройками рендеринга и инструментами 3D-измерений, адаптированными для выбранного 3D-протокола.
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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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