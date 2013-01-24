Технология визуализации MicroFlow

Технология визуализации MicroFlow (MFI) компании Philips, имеющаяся в датчике eL18-4, является запатентованным режимом визуализации, разработанным для выявления кровотока малых объемов с низкой скоростью в сосудистой сети плода, плаценты, матки и яичников. Технология визуализации MicroFlow решает проблему многих технических препятствий, связанных со стандартными методами выявления кровотока в мелких сосудах, благодаря высокому разрешению и минимальной степени выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, одновременно позволяя применять усовершенствованные методики подавления артефактов. Новые опции субтракции 2D-изображений, смешения в режиме 2D и параллельного отображения обеспечивают исключительную универсальность визуализации.