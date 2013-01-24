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Ультразвуковой датчик eL18-4

Датчик eL18-4 PureWave с технологией визуализации MicroFlow

Превосходная детализация визуализации при проведении исследований в области акушерства и гинекологии

Датчик eL18-4 PureWave

Датчик Philips eL18-4 PureWave обеспечивает превосходную четкость в режиме 2D наряду с пенетрацией, необходимой для постановки точного диагноза при проведении акушерских исследований в первом и втором триместрах беременности. Сочетание превосходной четкости и пенетрации стало возможным благодаря передовой технологии кристаллов PureWave с возможностью точной фокусировки.
Датчик Philips eL18-4 PureWave

Технология визуализации MicroFlow

Технология визуализации MicroFlow (MFI) компании Philips, имеющаяся в датчике eL18-4, является запатентованным режимом визуализации, разработанным для выявления кровотока малых объемов с низкой скоростью в сосудистой сети плода, плаценты, матки и яичников.  Технология визуализации MicroFlow решает проблему многих технических препятствий, связанных со стандартными методами выявления кровотока в мелких сосудах, благодаря высокому разрешению и минимальной степени выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, одновременно позволяя применять усовершенствованные методики подавления артефактов. Новые опции субтракции 2D-изображений, смешения в режиме 2D и параллельного отображения обеспечивают исключительную универсальность визуализации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю