Philips Dynamic UNIQUE

В современных рентгеноскопических исследованиях часто используются низкие дозы облучения. К сожалению, это приводит к получению изображений с высоким квантовым шумом, что снижает возможность постановки точного диагноза. Способность обработки изображений в реальном времени с технологией Dynamic UNIQUE является инновационным преимуществом, присущим только рентгенографическим/рентгеноскопическим системам Philips, в том числе ProxiDiagnost N90 и CombiDiagnost R90.

С помощью Dynamic UNIQUE вы улучшите результаты визуализации и повысите надежность вашей диагностики.