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Philips Dynamic UNIQUE

Улучшение результатов визуализации

 

В современных рентгеноскопических исследованиях часто используются низкие дозы облучения. К сожалению, это приводит к получению изображений с высоким квантовым шумом, что снижает возможность постановки точного диагноза. Способность обработки изображений в реальном времени с технологией Dynamic UNIQUE является инновационным преимуществом, присущим только рентгенографическим/рентгеноскопическим системам Philips, в том числе ProxiDiagnost N90 и CombiDiagnost R90.

 

С помощью Dynamic UNIQUE вы улучшите результаты визуализации и повысите надежность вашей диагностики.

Четкость, которую вы ищете

 

Dynamic UNIQUE обеспечивает превосходную четкость деталей изображения с уменьшением шума в реальном времени от первого кадра до последнего. Диагностическая информация каждого кадра отображается с большой четкостью, с оптимальной яркостью и с очень малой задержкой. Представление изображения последовательно и стабильно даже при быстрой смене содержания изображения.

 

Технология Dynamic UNIQUE поддерживает быстрые и безопасные исследования с низкими дозами облучения, обеспечивая четкость деталей и повышая достоверность вашей диагностики.
Программное обеспечение Dynamic UNIQUE для обработки изображений позволяет гармонизировать контрастность. Кроме того, оно усиливает нечеткие детали изображения и обеспечивает однородность его качества, что позволяет ясно различать кости и мягкие ткани.

Д-р Поль Молитор (Paul Molitor), центр рентгенологии Hospitalier du Nord, Люксембург

Оцените Dynamic UNIQUE в работе

 

Сравните с традиционной обработкой в режиме параллельного просмотра изображений и сами убедитесь в преимуществах этой технологии.
Оцените Dynamic UNIQUE в работе

Характеристики

 

Программа Dynamic UNIQUE включает интеллектуальное подавление пространственно-временного шума, временную стабилизацию яркости и многоуровневое улучшение изображений в реальном времени, что обеспечивает высококачественную обработку изображений в режиме реального времени.
Подавление временного шума

Для подавления межкадрового (временного) шума технология Dynamic UNIQUE использует усреднение по времени, при котором накапливается доза последовательных кадров, чтобы уменьшить шум в статических анатомических структурах. При обнаружении движения усреднение по времени ограничивается и применяется подавление пространственного шума.
Подавление пространственного шума

В подвижных областях Dynamic UNIQUE применяет подавление внутрикадрового (пространственного) шума. Сила подавления пространственного шума адаптирована к силе подавления временного шума. В результате уровень шума на изображении остается постоянно низким по всей поверхности изображения. Эффект запаздывания отсутствует. Также отсутствуют тени и артефакты движущихся структур.
Стабилизация яркости

Dynamic UNIQUE автоматически определяет уровень сигнала в анатомической области и сопоставляет его с соответствующим уровнем яркости, чтобы вы чувствовали себя комфортно при просмотре изображений в реальном времени с немедленной стабилизацией яркости — с самого первого кадра. Это снижает утомляемость ваших глаз, поскольку вам требуется меньше времени для адаптации к свету.
Многоуровневое улучшение изображений


Технология Dynamic UNIQUE обеспечивает отличную детализацию с общей гармонизацией контрастности даже в сложных условиях просмотра. Выполняется полная обработка и оптимальное улучшение каждого кадра в режиме реального времени. Артефакты улучшения отсутствуют. Обрезки изображений нет. Так вы наверняка не пропустите важные детали*.


* На стандартных данных клинических изображений со стандартными настройками обработки изображений

Более четкие и надежные данные благодаря технологии Dynamic UNIQUE

 

Из этих документов вы узнаете, как Dynamic UNIQUE помогает решать задачи современной рентгеноскопии, сочетая надежное, не содержащее артефактов, простое в использовании многоуровневое улучшение изображений с интеллектуальным подавлением шума даже при низких уровнях дозы.
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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю