Технология UNIQUE 2 предлагает расширенные возможности настройки контрастности изображения. На изображениях рук у детей UNIQUE 2 увеличивает контрастность до 54,7%*. Она также включает новый алгоритм шумоподавления. В области живота фантомные измерения показали снижение шума на 17,3% (макс.)**. Изображение конкретных анатомических структур можно выборочно улучшить для увеличения детализации и повышения достоверности диагностики.



* Сравнение с UNIQUE предыдущего выпуска Philips DigitalDiagnost. Результаты фантомных измерений. Эффект снижения шума зависит от типа ткани.

** Сравнение с UNIQUE предыдущего выпуска Philips DigitalDiagnost. Самые высокие значения были получены на изображениях рук у детей. Результаты других исследований различаются.