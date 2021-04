Технология UNIQUE 2 работает в сочетании с программным обеспечением Philips Bone Suppression* в качестве опции, позволяющей удалять костные структуры с изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Применение данных технологий поможет вам получить более точную и надежную интерпретацию изображения. Он улучшает обнаружение узелковых образований в легких до 16,8%**.

* Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression

** Freedman M, et.al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology 2011.