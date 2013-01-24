Технология UNIQUE 2 предлагает расширенные возможности настройки контрастности изображения. На изображениях рук у детей UNIQUE 2 увеличивает контрастность до 54,7%*. Она также включает новый алгоритм шумоподавления. В области живота фантомные измерения показали снижение шума на 17,3% (макс.)**. Изображение конкретных анатомических структур можно выборочно улучшить для увеличения детализации и повышения достоверности диагностики.
* Сравнение с UNIQUE предыдущего выпуска Philips DigitalDiagnost. Результаты фантомных измерений. Эффект снижения шума зависит от типа ткани.
** Сравнение с UNIQUE предыдущего выпуска Philips DigitalDiagnost. Самые высокие значения были получены на изображениях рук у детей. Результаты других исследований различаются.
UNIQUE 2 позволяет оптимизировать данные, собранные с использованием клинической визуализации, вне зависимости от размера тела пациента и типа исследования. Так, данное программное обеспечение делает просмотр изображений разных пациентов более согласованным и сбалансированным благодаря единообразию заднего фона. В случае изображений коленных суставов детей улучшение достигает 100%*. Индивидуализированные предварительные настройки обработки автоматически доступны для каждого пациента и всех типов исследований.
* По сравнению с ПО UNIQUE предыдущей версии системы Philips DigitalDiagnost — улучшение до 96,7% для одного изображения и до 100% для нескольких изображений. Результаты зависят от типа исследования.
Технология UNIQUE 2 работает в сочетании с программным обеспечением Philips Bone Suppression* в качестве опции, позволяющей удалять костные структуры с изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Применение данных технологий поможет вам получить более точную и надежную интерпретацию изображения. Он улучшает обнаружение узелковых образований в легких до 16,8%**.
* Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression
** Freedman M, et.al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology 2011.
Головка трубки Eleva Tube Head с пакетом камеры для работы в реальном времени Live Camera
Управляйте системой посредством сенсорного интерфейса головки трубки Eleva Tube Head; подтверждайте, проверяйте или изменяйте соответствующие параметры, чтобы ускорить рабочий процесс.
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DigitalDiagnost C90
«Высокоэффективный рабочий процесс благодаря гибким конфигурациям кабинета с использованием обновленного блока трубки Eleva TubeРабочий процесс, не требующий применения решетки, с помощью Philips SkyFlowНадежность постановки диагноза благодаря технологиям постобработки изображений UNIQUE 2 и скрытия костных структур Philips Bone Suppression»*
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