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UNIQUE 2

Обработка изображений нового поколения

Philips UNIQUE 2 — это последняя версия нашей зарекомендовавшей себя программы обработки изображений. Увеличивая контрастность и уменьшая шум и артефакты, UNIQUE 2 улучшает визуализацию мельчайших анатомических деталей.

Стабильно однородное качество клинических изображений для всех анатомических структур

Контроль врача
Программа обработки изображений UNIQUE 2 обеспечивает превосходные изображения для каждого типа анатомических структур благодаря использованию предустановленных настроек и пользовательских параметров. Предустановки работают автоматически и настраиваются в соответствии с типом пациента (взрослый, ребенок или новорожденный, худой или страдающий ожирением) и требованиями исследования.

UNIQUE 2 гармонизирует уровни контрастности, обеспечивая детализацию очень темных и очень ярких областей. Изображение оптимизируется как в сильно экспонируемых областях (например, верхняя доля легкого), так и в слабо экспонируемых (например, ретрокардиальное легкое и верхняя часть живота). Сосредоточиваясь на наиболее диагностически значимых структурах, UNIQUE 2 усиливает их детализацию, при этом улучшая гармонизацию снимка.

Преимущества UNIQUE 2 для персонала, пациентов и рабочего процесса


UNIQUE 2 предлагает существенные преимущества за счет функций, которые могут привести к уменьшению количества работ по планированию для рентгенолога, повышению диагностической точности для рентгенологов, управлению дозой рентгеновского излучения для пациента и более персонализированной медпомощи, основанной на экономии времени за счет улучшенного рабочего процесса.
Улучшенное качество диагностических изображений

Технология UNIQUE 2 предлагает расширенные возможности настройки контрастности изображения. На изображениях рук у детей UNIQUE 2 увеличивает контрастность до 54,7%*. Она также включает новый алгоритм шумоподавления. В области живота фантомные измерения показали снижение шума на 17,3% (макс.)**. Изображение конкретных анатомических структур можно выборочно улучшить для увеличения детализации и повышения достоверности диагностики.
 

* Сравнение с UNIQUE предыдущего выпуска Philips DigitalDiagnost. Результаты фантомных измерений. Эффект снижения шума зависит от типа ткани.

** Сравнение с UNIQUE предыдущего выпуска Philips DigitalDiagnost. Самые высокие значения были получены на изображениях рук у детей. Результаты других исследований различаются.
Быстрая и простая настройка изображений
Параметры обработки изображений настраиваются под индивидуальные потребности рентгенолога с помощью интерфейса нового поколения и значительно усовершенствованных функций обработки изображений. Результаты всех настроек видны сразу, в отличном качестве, на мониторе 2MP. Индивидуальные параметры, выбранные один раз, применяются автоматически при каждом исследовании, что сокращает время исследования.
Оптимизированное представление клинических данных

UNIQUE 2 позволяет оптимизировать данные, собранные с использованием клинической визуализации, вне зависимости от размера тела пациента и типа исследования. Так, данное программное обеспечение делает просмотр изображений разных пациентов более согласованным и сбалансированным благодаря единообразию заднего фона. В случае изображений коленных суставов детей улучшение достигает 100%*. Индивидуализированные предварительные настройки обработки автоматически доступны для каждого пациента и всех типов исследований.

 

* По сравнению с ПО UNIQUE предыдущей версии системы Philips DigitalDiagnost — улучшение до 96,7% для одного изображения и до 100% для нескольких изображений. Результаты зависят от типа исследования.
Универсальное подавление костной ткани

Технология UNIQUE 2 работает в сочетании с программным обеспечением Philips Bone Suppression* в качестве опции, позволяющей удалять костные структуры с изображений грудной клетки для беспрепятственного просмотра мягких тканей. Применение данных технологий поможет вам получить более точную и надежную интерпретацию изображения. Он улучшает обнаружение узелковых образований в легких до 16,8%**.

 

* Riverain Technologies' ClearRead Bone Suppression

** Freedman M, et.al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology 2011.
Интеграция между системами
Технология UNIQUE 2 безупречно интегрируется в платформу Eleva. Аналогичные алгоритмы обработки изображений, используемые в наших системах премиум-класса, можно найти в большинстве систем DXR. Качественные рентгеновские изображения можно просматривать и оценивать с любого подходящего монитора с использованием расширенных возможностей. 
Автоматическое «сшивание» изображений
Обработка изображений с использованием ПО UNIQUE 2 применяется не только к двум или трем получаемым одиночным изображениям, но также и ко всему составному изображению. В результате составное изображение является полностью гармонизированным. Видимые артефакты «сшивания» отсутствуют, и все, что видно на экране, — это прекрасно сбалансированное изображение.
Персонализированный контроль
UNIQUE 2 автоматически помечает зеленой меткой области, требующие регулировки контрастности. Однако вы можете управлять им в соответствии с потребностями пациента. Используя инструмент «рейнджер», просто наведите курсор на определенную область или структуру и поставьте свои собственные метки, тем самым включив их в обработку медицинских изображений.
Быстрота и плавность рабочего процесса при отсутствии решетки
Кроме того, UNIQUE 2 безупречно работает с SkyFlow Plus, цифровой технологией коррекции рассеянного излучения, которая автоматически создает изображения без решетки с контрастностью, неотличимой от изображений, полученных с помощью решетки. SkyFlow Plus полностью автоматизирована, адаптируется к пациенту и не требует особого внимания. Это может сэкономить ваше драгоценное время при сохранении качества изображения. Технология SkyFlow Plus для всех типов исследований.

Предоставление большого количества информации и данных


Программа обработки изображений UNIQUE 2 — одно из решений для получения снимка оптимального качества при оптимальной дозе облучения, полученных на вашем оборудовании Philips. Регулировка шкалы серого делает поражения на изображениях более явными и заметными, даже если они располагаются в областях, которые обычно скрыты или затемнены из-за плотности вышележащих структур.

Технология обработки изображений нового поколения с использованием Philips UNIQUE 2

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю