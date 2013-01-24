Поддержка решений в сфере рентгенографии
Помимо стандартного изображения грудной клетки технология Bone Suppression позволяет также увидеть мягкие ткани, что помогает врачу-рентгенологу при принятии решений и дает возможность отказаться от дополнительного облучения или затрат времени. С технологией Bone Suppression эффективность распознавания узелковых образований в легких повышается на 16,8% (макс.).**
Bone Suppression в рабочем процессе системы Eleva
Эта технология полностью внедрена в рабочий процесс системы Eleva. В зависимости от протокола для каждого снимка грудной клетки взрослого пациента в вертикальном положении в прямой задней/прямой передней проекции автоматически создается изображение с удаленными костными структурами, которое отправляется в систему PACS вместе со стандартным снимком. Таким образом, и стандартное изображение, и изображение без костей можно в любой момент найти и просмотреть на станции для просмотра PACS. Это упрощает и ускоряет процедуру принятия решений.
* Технология ClearRead Bone Suppression от компании Riverain Technologies
** Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology. 2011.
Головка трубки Eleva Tube Head с пакетом камеры для работы в реальном времени Live Camera
Управляйте системой посредством сенсорного интерфейса головки трубки Eleva Tube Head; подтверждайте, проверяйте или изменяйте соответствующие параметры, чтобы ускорить рабочий процесс.
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DigitalDiagnost C90
«Высокоэффективный рабочий процесс благодаря гибким конфигурациям кабинета с использованием обновленного блока трубки Eleva TubeРабочий процесс, не требующий применения решетки, с помощью Philips SkyFlowНадежность постановки диагноза благодаря технологиям постобработки изображений UNIQUE 2 и скрытия костных структур Philips Bone Suppression»*
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