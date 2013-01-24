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Рентгенография
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Уверенная интерпретация изображения

Повышение четкости с технологией Bone Suppression

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Инновационная технология улучшения качества изображения Philips Bone Suppression* удаляет костные структуры на цифровых снимках, тем самым повышая четкость рентгенограмм грудной клетки взрослых пациентов в положении стоя. Данное решение встроено в новейшую систему DigitalDiagnost C90 и позволяет лучше видеть мягкие ткани на цифровых рентгеновских снимках грудной клетки.
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Поддержка решений в сфере рентгенографии

 

Помимо стандартного изображения грудной клетки технология Bone Suppression позволяет также увидеть мягкие ткани, что помогает врачу-рентгенологу при принятии решений и дает возможность отказаться от дополнительного облучения или затрат времени. С технологией Bone Suppression эффективность распознавания узелковых образований в легких повышается на 16,8% (макс.).**

Bone Suppression в рабочем процессе системы Eleva

 

Эта технология полностью внедрена в рабочий процесс системы Eleva. В зависимости от протокола для каждого снимка грудной клетки взрослого пациента в вертикальном положении в прямой задней/прямой передней проекции автоматически создается изображение с удаленными костными структурами, которое отправляется в систему PACS вместе со стандартным снимком. Таким образом, и стандартное изображение, и изображение без костей можно в любой момент найти и просмотреть на станции для просмотра PACS. Это упрощает и ускоряет процедуру принятия решений.

Главные преимущества технологии Bone Suppression

 

  • Более уверенная интерпретация изображения
  • Позволяет распознать каждое шестое ранее незамеченное узелковое образование в легких**
  • Полная интеграция в рабочий процесс системы Eleva
  • Автоматическое добавление снимков в медицинскую карту пациента
  • Технология использует уже полученные в ходе обычного исследования рентгеновские снимки грудной клетки; нет необходимости в дополнительных процедурах/облучении
  • Мгновенное отображение в имеющейся программе просмотра PACS
  • Не требуется дополнительное оборудование
  • Без затрат времени на дополнительное исследование

Philips Bone Suppression* повышает эффективность распознавания узелковых образований в легких на 16,8% (макс.).**

* Технология ClearRead Bone Suppression от компании Riverain Technologies

** Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology. 2011.

Узнайте больше о том, как метод рентгеноскопии с решеточным управлением (GCF) компании Philips позволяет избегать лишних доз излучения.

Загрузить документ (.pdf): брошюра о GCF
546.0 KB

Узнайте больше о том, как Philips Bone Suppression обеспечивает уверенность при интерпретации снимков.

Загрузить брошюру о Bone Suppression (546.0KB)
Загрузить брошюру о Bone Suppression (546.0KB)

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю