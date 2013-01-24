Bone Suppression в рабочем процессе системы Eleva

Эта технология полностью внедрена в рабочий процесс системы Eleva. В зависимости от протокола для каждого снимка грудной клетки взрослого пациента в вертикальном положении в прямой задней/прямой передней проекции автоматически создается изображение с удаленными костными структурами, которое отправляется в систему PACS вместе со стандартным снимком. Таким образом, и стандартное изображение, и изображение без костей можно в любой момент найти и просмотреть на станции для просмотра PACS. Это упрощает и ускоряет процедуру принятия решений.