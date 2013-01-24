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Рентгенография
Рабочая станция рентген лаборанта Eleva

Интерфейс пользователя Eleva для рентгеновских исследований 

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Рабочая станция рентген лаборанта Eleva предназначена для создания, обработки и передачи цифровых рентгеновских снимков. Она обеспечивает управление автоматической настройкой параметров исследования, а также параметров, связанных с пациентом, для системы рентгенографии и рентгеноскопии.

Блок рентген трубки Eleva Tube Head для ускоренного рабочего процесса

 

DigitalDiagnost C90 — это первая система компании Philips, оснащенная инновационной отмеченной наградами блоком рентген трубки Eleva Tube Head, а также простым в освоении интерфейсом сенсорного экрана, благодаря которым рабочий процесс значительно ускоряется. Проверяйте или изменяйте основные параметры исследования прямо на блоке трубки Eleva Tube Head. Выберите следующую экспозицию в кабинете для исследований и рассмотрите предварительное изображение прямо на экране блока рентген трубки.
Ускорение рабочего процесса и упрощение коллимации

Ускорение рабочего процесса и упрощение коллимации

Блок рентген трубки Eleva Tube Head оснащена встроенным сенсорным экраном и камерой для работы в реальном времени для еще большего контроля системы Eleva прямо в комнате для исследований. Камера для работы в реальном времени упрощает позиционирование пациента, обеспечивая четкое отображение области коллимации; это позволяет снизить неточность коллимации (например, при исследовании тучных пациентов). Правильное позиционирование позволяет отказаться от отнимающих время повторных исследований и лишних доз рентгеновского облучения.

 

Использование блока трубки Eleva Tube Head ускоряет рабочий процесс на 28 секунд при каждом исследовании*.
Пакет Live Camera

Пакет Live Camera

Необходимость проведения повторных рентгенографических исследований в 67,5%** случаев обусловлена неправильным позиционированием пациента. Камера для работы в реальном времени Live Camera на блоке трубки Eleva Tube Head решает эту проблему.

 

Камера для работы в реальном времени Live Camera позволяет проверить правильность позиционирования пациента до получения изображения в том числе на рабочей консоли посредством изображений, поступающих с камеры.

94% пользователей считают, что изображения на рабочей станции, полученные с камеры для работы в реальном времени, помогают избежать повторных исследований*.
Быстрая настройка

Быстрая настройка

  • Изображения коллимированной анатомии в режиме реального времени помогают персоналу в первоначальном позиционировании пациента
  • Обнаружение движения пациента и неправильной коллимации на ранней стадии за счет просмотра коллимированной области на экране блока трубки Eleva Tube Head и на рабочем месте Eleva.
  • Двойная проверка всех соответствующих параметров системы, изображений и порядка исследований на экране блока рентген трубки, а также на рабочем месте Eleva.

75% пользователей считают, что блок рентген трубки Eleva Tube Head помогает уделять больше времени пациенту*.
*Подтверждено клиническими специалистами в проектной среде Philips.
**Little, K.J., et al. (2016) Unified Database for Rejected Image Analysis Across Multiple Vendors in Radiography, Journal of the American College of Radiology, 14(2), 208-216.

Посмотрите, как пользовательский интерфейс Eleva улучшает рабочий процесс

Коллимация посредством камеры для работы в реальном времени Live Camera на блоке трубки Eleva Tube Head

Коллимация посредством камеры для работы в реальном времени Live Camera на головке трубки Eleva Tube Head
Посмотрите, как работает коллимация посредством камеры для работы в реальном времени на блоке трубки Eleva Tube Head.

Блок рентген трубки Eleva Tube Head с камерой трансляции в режиме реального времени и сенсорным экраном

Головка трубки Eleva Tube Head с камерой для работы в реальном времени и сенсорным экраном
Узнайте больше о преимуществах рабочего процесса с использованием блока трубки Eleva Tube Head с с камерой трансляции в режиме реального времени и сенсорным экраном

Инструмент Philips Simple Ranger в Eleva

Инструмент Philips Simple Ranger в Eleva
Узнайте больше об инструменте Philips Simple Ranger в Eleva и его использовании в работе.

Рабочий процесс Eleva обеспечивает визуализацию

Рабочий процесс Eleva обеспечивает визуализацию
Узнайте, как наш рабочий процесс Eleva можно использовать с любыми рентгенографическими системами Philips

Преимущества пользовательского интерфейса Eleva

 

Пользовательский интерфейс Eleva адаптируется к вашему стилю работы и помогает обеспечить удобное и эффективное обслуживание пациентов. Настраивая и автоматизируя процесс визуализации, вы можете оптимизировать исследования практически для любого типа пациентов, от новорожденных до взрослых. Увеличьте пропускную способность вашего отделения с помощью полностью автоматизированного рабочего процесса.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю