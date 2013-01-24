Рабочая станция рентген лаборанта Eleva

Необходимость проведения повторных рентгенографических исследований в 67,5%** случаев обусловлена неправильным позиционированием пациента. Камера для работы в реальном времени Live Camera на блоке трубки Eleva Tube Head решает эту проблему.

Камера для работы в реальном времени Live Camera позволяет проверить правильность позиционирования пациента до получения изображения в том числе на рабочей консоли посредством изображений, поступающих с камеры.





94% пользователей считают, что изображения на рабочей станции, полученные с камеры для работы в реальном времени, помогают избежать повторных исследований*.