Рабочая станция рентген лаборанта Eleva

DigitalDiagnost C90 — это первая система компании Philips, оснащенная инновационной отмеченной наградами блоком рентген трубки Eleva Tube Head, а также простым в освоении интерфейсом сенсорного экрана, благодаря которым рабочий процесс значительно ускоряется. Проверяйте или изменяйте основные параметры исследования прямо на блоке трубки Eleva Tube Head. Выберите следующую экспозицию в кабинете для исследований и рассмотрите предварительное изображение прямо на экране блока рентген трубки.
Блок рентген трубки Eleva Tube Head оснащена встроенным сенсорным экраном и камерой для работы в реальном времени для еще большего контроля системы Eleva прямо в комнате для исследований. Камера для работы в реальном времени упрощает позиционирование пациента, обеспечивая четкое отображение области коллимации; это позволяет снизить неточность коллимации (например, при исследовании тучных пациентов). Правильное позиционирование позволяет отказаться от отнимающих время повторных исследований и лишних доз рентгеновского облучения.
Использование блока трубки Eleva Tube Head ускоряет рабочий процесс на 28 секунд при каждом исследовании*.
Необходимость проведения повторных рентгенографических исследований в 67,5%** случаев обусловлена неправильным позиционированием пациента. Камера для работы в реальном времени Live Camera на блоке трубки Eleva Tube Head решает эту проблему.
Камера для работы в реальном времени Live Camera позволяет проверить правильность позиционирования пациента до получения изображения в том числе на рабочей консоли посредством изображений, поступающих с камеры.
94% пользователей считают, что изображения на рабочей станции, полученные с камеры для работы в реальном времени, помогают избежать повторных исследований*.
75% пользователей считают, что блок рентген трубки Eleva Tube Head помогает уделять больше времени пациенту*.
Пользовательский интерфейс Eleva адаптируется к вашему стилю работы и помогает обеспечить удобное и эффективное обслуживание пациентов. Настраивая и автоматизируя процесс визуализации, вы можете оптимизировать исследования практически для любого типа пациентов, от новорожденных до взрослых. Увеличьте пропускную способность вашего отделения с помощью полностью автоматизированного рабочего процесса.
DigitalDiagnost C90
«Высокоэффективный рабочий процесс благодаря гибким конфигурациям кабинета с использованием обновленного блока трубки Eleva TubeРабочий процесс, не требующий применения решетки, с помощью Philips SkyFlowНадежность постановки диагноза благодаря технологиям постобработки изображений UNIQUE 2 и скрытия костных структур Philips Bone Suppression»*
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