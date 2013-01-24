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Обновления SmartPath
SmartPath

Не отставайте от развития технологий благодаря Philips SmartPath

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Поддержка оборудования в актуальном состоянии с помощью обновлений SmartPath

     

    Сфера здравоохранения находится под сильным давлением из-за необходимости сокращения расходов и при этом оказания медицинской помощи высокого качества. В результате имеется явная тенденция к поддержанию в исправном состоянии уже имеющегося медицинского оборудования.

     

    Ознакомьтесь с нашей линейкой обновлений, которые позволят продлить срок службы вашего оборудования. Вне зависимости от метода исследования, такого как терапия под визуальным контролем, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, рентгенография, ультразвук или усовершенствованная визуализация, выполняемые с помощью платформы IntelliSpace Portal, решение SmartPath позволит поддерживать используемые системы визуализации в актуальном состоянии.

     

    SmartPath позволяет пользователям обновлять оборудование до версий новейших технологических решений компании Philips с применением практичных и экономичных методов, а также поддерживать успешную работу в долгосрочной перспективе. Приобретение данного решения сопоставимо приобретению новой системы.
    Логотип SmartPath
    Идите в ногу со стремительно развивающимися технологиями. Добавьте новые функции, улучшайте рабочий процесс, метод контроля дозы облучения, а также качество изображения с помощью уже имеющегося оборудования. Посмотрите видеоролик.

    SmartPath позволит воспользоваться преимуществами

    Значок оптимизации

    Оптимизация

    Поддерживайте оборудование в актуальном состоянии.

    Регулярные установки обновлений и улучшений позволят поддерживать высокий уровень производительности на протяжении всего жизненного цикло оборудования.
    Значок улучшения

    Обновление

    Добавьте новые функции.

    Усовершенствуйте либо расширьте имеющиеся возможности оборудования, а также улучшите эффективность рабочего процесса. Увеличьте поток пациентов, привлеките больше квалифицированных специалистов и организация новых сервисов для пациентов положительно скажется на получаемых доходах.
    Значок бабочки

    Модернизация

    Продлите срок службы оборудования.

    Оборудуйте ваше медицинское учреждение решениями следующего поколения, что приведет к сокращению простоя оборудования, которого можно добиться благодаря простым и экономически выгодным обновлениям.
    Значок встречной продажи

    Замена

    Поучаствуйте в программе Trade-In устаревающего оборудования.

    Замените текущую систему новой или обновленной системой на привлекательных финансовых условиях.
    Доктор Гай Ллойд

    Больше действий с меньшими средствами

    Мне кажется, я буду прав, сказав, что вся сфера здравоохранения должна делать больше с применением меньших ресурсов. Места, где бы сфера здравоохранения была на 100% успешной, нет».

    Доктор Гай Ллойд (Guy Lloyd), кардиолог-консультант

    Центр Barts Heart Centre, Лондон, Великобритания

    Доктор Винфрид А.

    Действенное решение для продления срока службы

    Мы отходим от модели простой замены медицинского оборудования после 5–10 лет эксплуатации и стараемся создавать пакеты или программы, учитывая будущие разработки, включая обновления, преобразования и частичную замену технологических решений».

    Профессор-доктор Винфрид А. Виллинек (Winfried A. Willinek), руководитель, отдел радиологии, нейрорадиологии, сонографии и ядерной медицины

    Больница Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Трир, Германия.

    Финансовые решения

    Финансовые решения

     

    Если ваше оборудование устаревает и его срок службы практически подходит к концу, вам необходимо принять решение о его обновлении или замене. Компания Philips предлагает вам опции с привлекательными финансовыми условиями для принятия данного решения.

     

    Наши финансовые специалисты готовы предложить вам финансовые решения, отвечающие именно вашим потребностям относительно обновлений. Мы предоставим вам имеющиеся варианты, необходимые для управления прибылью от инвестиций и бюджетами капитальных вложений.
    Свяжитесь с нами

    Ознакомьтесь с нашим широким портфелем обновлений SmartPath:

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю