Обновления SmartPath

Сфера здравоохранения находится под сильным давлением из-за необходимости сокращения расходов и при этом оказания медицинской помощи высокого качества. В результате имеется явная тенденция к поддержанию в исправном состоянии уже имеющегося медицинского оборудования.
Ознакомьтесь с нашей линейкой обновлений, которые позволят продлить срок службы вашего оборудования. Вне зависимости от метода исследования, такого как терапия под визуальным контролем, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, рентгенография, ультразвук или усовершенствованная визуализация, выполняемые с помощью платформы IntelliSpace Portal, решение SmartPath позволит поддерживать используемые системы визуализации в актуальном состоянии.
SmartPath позволяет пользователям обновлять оборудование до версий новейших технологических решений компании Philips с применением практичных и экономичных методов, а также поддерживать успешную работу в долгосрочной перспективе. Приобретение данного решения сопоставимо приобретению новой системы.