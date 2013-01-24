Компания Philips, лидер в области диагностических решений для маммологии, предлагает современные средства маммографии, УЗИ, МРТ и ПЭТ/КТ вместе с передовыми решениями для управления информацией.
Если результаты маммографии указывают на необходимость в дополнительных исследованиях, для этой цели можно использовать наши решения для УЗИ. Компания Phillips знает о том, что рак молочной железы проявляется у разных женщин по-разному. Новые испытания и рекомендации указывают на необходимость в мультимодальном подходе к скрининговым исследованиям, диагностике и лечению.
С точки зрения всего цикла оказания маммологической помощи наши технологии позволяют решать те задачи, с которыми пациентки и врачи, по их словам, сталкиваются каждый день. Проанализировав все этапы работы с пациентками и их последовательность, компания Philips смогла лучше понять, как развивается заболевание, и открыть реальные возможности для совершенствования медицинской помощи и сокращения расходов.