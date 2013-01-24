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Современные клинические решения для визуализации молочных желез

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Что это значит?
Final CEE consent

Компания Philips улучшить жизнь людей с помощью значимых инноваций. Наши решения для визуализации молочных желез предлагают высокое качество изображений и мощные средства диагностики, с помощью которых вы сможете ставить пациентам более точные диагнозы.

Breast cancer video thumbnail

Визуализация молочных желез

Каждый год рак молочной железы диагностируется примерно у 1,4 млн женщин. Ключ к успешному лечению – это инновации.

Передовые научные и технические решения помогут изменить ситуацию в области ранней диагностики, лечения и профилактики*.

Компания Philips, лидер в области диагностических решений для маммологии, предлагает современные средства маммографии, УЗИ, МРТ и ПЭТ/КТ вместе с передовыми решениями для управления информацией.

Если результаты маммографии указывают на необходимость в дополнительных исследованиях, для этой цели можно использовать наши решения для УЗИ. Компания Phillips знает о том, что рак молочной железы проявляется у разных женщин по-разному. Новые испытания и рекомендации указывают на необходимость в мультимодальном подходе к скрининговым исследованиям, диагностике и лечению.


С точки зрения всего цикла оказания маммологической помощи наши технологии позволяют решать те задачи, с которыми пациентки и врачи, по их словам, сталкиваются каждый день. Проанализировав все этапы работы с пациентками и их последовательность, компания Philips смогла лучше понять, как развивается заболевание, и открыть реальные возможности для совершенствования медицинской помощи и сокращения расходов.

 

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю