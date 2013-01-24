Решения для поддержки пациентов с астмой

Бронхиальная астма (БА) является хронической болезнью дыхательных путей, по которым воздух попадает в легкие и выходит из них. С каждым годом количество людей с диагностированной БА растет, на сегодняшний день это самое распространенное хроническое заболевание среди детей.
Люди с бронхиальной астмой требуют надлежащего ухода и грамотного врачебного сопровождения. Неверно подобранный метод лечения может отрицательно сказаться на способности пациентов вести активный образ жизни.
Мы разрабатываем комплексные решения для поддержки пациентов с бронхиальной астмой, чтобы они беспрепятственно могли вести активный и здоровый образ жизни.