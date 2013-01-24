Детская больница Children’s Hospital Wales и организация LATCH (Уэльская благотворительная организация помощи детям с онкологическими заболеваниями) привлекли к работе компанию Philips, принимая во внимание уникальные возможности компании в области повышения уровня комфорта пациента. Новое здание уже строилось, и первоначально больнице был нужен консультант, который мог бы работать в рамках ограничений уже существующих планов.
Однако когда клиенту стало известно о том, какие решения компания Philips могла предложить в области повышения уровня комфорта пациента, клиент принял во внимание возможность усовершенствования отделения радиологии и было решено расширить область изменений после вступления в действие первоначального задания на проектирование.
Команда дизайнеров и клинических консультантов компании Philips просмотрела текущие планы, проанализировала клинические и эмоциональные потребности и совместно с персоналом составила схемы перемещения детей в пределах отделения радиологии.
Опираясь на полученные нами результаты, мы предложили участникам проекта следующие рекомендации:
- Оптимизация доступного пространства, которая позволит усовершенствовать приемную, дополнив ее различными зонами с учетом различных потребностей.
- Более положительное первое впечатление и возможность быстрее сориентироваться благодаря перемещению приемной ко входу.
- Повышение уровня зрительного контакта сотрудников с пациентами и членами их семей.
- Способы оптимизации процесса работы с пациентами и повышения эффективности работы персонала.
Работая в тесном сотрудничестве со всеми участниками проекта, мы помогли создать отделение радиологии с успокаивающей атмосферой, которое обеспечивает эффективную работу, удобство для пользователей и формирование более положительного опыта для пациентов, членов семьи и персонала.
Планирование и проектирование для пациентов и персонала