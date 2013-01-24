Новая детская больница Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales (CHfW) основана на базе больницы University Hospital of Wales в Кардиффе. Она предоставляет медицинские услуги для детей Кардиффа и высокоспециализированные медицинские услуги для детей в пределах всего Уэльса.





Доктор Сьюзан Моррис, детский рентгенолог больницы, хотела создать пространство, которое люди могли бы посещать с радостью и без волнения, благодаря наличию многочисленных факторов, отвлекающих от потенциальных поводов для беспокойства.

Команда дизайнеров и клинических консультантов компании Philips проанализировала клинические и эмоциональные потребности и совместно с персоналом составила схемы перемещения детей в пределах отделения радиологии.



Компания Philips спроектировала палаты и помещения, которые с помощью вовлечения на разных уровнях успокаивают людей любых возрастных групп, оптимизируют процесс работы с пациентами и повышают эффективность работы персонала в этом отделении.



Когда отделение радиологии провело новое исследование с участием 116 родителей/сопровождающих пациентов детского возраста, показатель лояльности пациентов составил 78 баллов. (Показатель лояльности — это критерий для оценки лояльности клиентов по отношению к бренду, продукции и услугам компании.)