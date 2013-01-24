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Повышение уровня удовлетворенности благодаря окружающей обстановке

Повышение уровня комфорта пациента с помощью окружающей обстановки

Повышение уровня удовлетворенности пациентов, членов семьи и персонала приводит к повышению показателей индекса NPS

 

Новая детская больница Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales (CHfW) основана на базе больницы University Hospital of Wales в Кардиффе. Она предоставляет медицинские услуги для детей Кардиффа и высокоспециализированные медицинские услуги для детей в пределах всего Уэльса.

Доктор Сьюзан Моррис, детский рентгенолог больницы, хотела создать пространство, которое люди могли бы посещать с радостью и без волнения, благодаря наличию многочисленных факторов, отвлекающих от потенциальных поводов для беспокойства.

 

Команда дизайнеров и клинических консультантов компании Philips проанализировала клинические и эмоциональные потребности и совместно с персоналом составила схемы перемещения детей в пределах отделения радиологии.

Компания Philips спроектировала палаты и помещения, которые с помощью вовлечения на разных уровнях успокаивают людей любых возрастных групп, оптимизируют процесс работы с пациентами и повышают эффективность работы персонала в этом отделении.

Когда отделение радиологии провело новое исследование с участием 116 родителей/сопровождающих пациентов детского возраста, показатель лояльности пациентов составил 78 баллов. (Показатель лояльности — это критерий для оценки лояльности клиентов по отношению к бренду, продукции и услугам компании.)

Система динамического моделирования Lowell

Компания Philips спроектировала палаты и помещения, которые с помощью вовлечения на разных уровнях успокаивают людей любых возрастных групп, оптимизируют процесс работы с пациентами и повышают эффективность работы персонала в этом отделении.

 

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Логотип детской больницы Noah’s Ark Children’s Hospital

Где: Детская больница Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales, Кардифф, Великобритания.

 

Что: Увлекающая и успокаивающая среда для детей и членов их семей, посещающих отделение визуализации.

 

Как: Благодаря совместной работе Уэльской благотворительной организации помощи детям с онкологическими заболеваниями LATCH и компании Philips в больнице был запущен уникальный и захватывающий проект, который изменил традиционное представление об отделении визуализации благодаря передовой технологии Ambient Experience (AE) компании Philips.

 

Результаты: Больница и компания Philips провели исследование с участием 116 родителей и сопровождающих лиц и 52 сотрудников. Результаты были ошеломляюще положительными.

Мы добились фантастических результатов. Они превзошли все наши ожидания и оказались более эффективными, чем предполагалось. Дети легче идут на контакт, и мы можем выполнять необходимые исследования”.

Доктор Сьюзан Моррис, детский рентгенолог

Больница University Hospital of Wales, организация Cardiff &amp; Vale NHS Trust

Наш подход

 

Детская больница Children’s Hospital Wales и организация LATCH (Уэльская благотворительная организация помощи детям с онкологическими заболеваниями) привлекли к работе компанию Philips, принимая во внимание уникальные возможности компании в области повышения уровня комфорта пациента. Новое здание уже строилось, и первоначально больнице был нужен консультант, который мог бы работать в рамках ограничений уже существующих планов.

 

Однако когда клиенту стало известно о том, какие решения компания Philips могла предложить в области повышения уровня комфорта пациента, клиент принял во внимание возможность усовершенствования отделения радиологии и было решено расширить область изменений после вступления в действие первоначального задания на проектирование.

 

Команда дизайнеров и клинических консультантов компании Philips просмотрела текущие планы, проанализировала клинические и эмоциональные потребности и совместно с персоналом составила схемы перемещения детей в пределах отделения радиологии.

 

Опираясь на полученные нами результаты, мы предложили участникам проекта следующие рекомендации:

 

  • Оптимизация доступного пространства, которая позволит усовершенствовать приемную, дополнив ее различными зонами с учетом различных потребностей.
  • Более положительное первое впечатление и возможность быстрее сориентироваться благодаря перемещению приемной ко входу.
  • Повышение уровня зрительного контакта сотрудников с пациентами и членами их семей.
  • Способы оптимизации процесса работы с пациентами и повышения эффективности работы персонала.
 

Работая в тесном сотрудничестве со всеми участниками проекта, мы помогли создать отделение радиологии с успокаивающей атмосферой, которое обеспечивает эффективную работу, удобство для пользователей и формирование более положительного опыта для пациентов, членов семьи и персонала.

Планирование и проектирование для пациентов и персонала

анализ процесса работы с пациентами

Результаты

 

В мае 2015 года новое рентгенологическое отделение было официально открыто. Заинтересованные результатами, доктор Сьюзан Моррис и компания Philips провели исследование с участием 116 родителей/сопровождающих пациентов детского возраста (47 из которых посещали старое отделение радиологии).

 

  • 72% респондентов утверждают, что новые впечатления от проведения самой процедуры визуализации «намного лучше»
  • 89% родителей утверждают, что впечатления их детей от пребывания в новом отделении «более положительные или гораздо более положительные»
  • А показатель лояльности клиентов (критерий для оценки лояльности клиентов по отношению к бренду, продукции и услугам компании) для нового отделения радиологии достиг 78.
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* Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю