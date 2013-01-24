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Решения для поддержки пациентов с ХОБЛ

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пациентов с ХОБЛ

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Что это значит?
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронической обструктивной болезнью (ХОБЛ) страдают около 64 млн человек во всем мире. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое характеризуется частичным необратимым ограничением воздушного потока в дыхательных путях. Клиническими признаками наличия ХОБЛ являются хронический кашель с мокротой и отдышка. Причинами возникновения заболевания, как и многих других респираторных расстройств, являются курение, нездоровый образ жизни и плохая экология. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей причиной смерти во всем мире, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца.

 

По данным исследования GARD (Глобальный альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями), которое проводилось в России по инициативе ВОЗ под руководством НИИ пульмонологии, среди населения выявлен высокий уровень распространенности хронических респираторных заболеваний. По итогам спирометрии диагноз ХОБЛ был поставлен 21,8% респондентов. Экстраполируя эти данные на всю Россию, можно предположить, что доля больных с подтвержденным диагнозом ХОБЛ составила бы 15,3% населения страны, или 21 986 100 человек. Полученный результат более чем в 9,3 раза превышает официальные статистические данные (2 355 275,6 человек)*.

 

Существуют различные современные методы немедикаментозной терапии ХОБЛ, применяющиеся при определенных вариантах течения болезни с развитием дыхательной недостаточности. Врачи могут прописывать специальные кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для дневного и ночного использования. Применение неинвазивной вентиляции легких при хронической дыхательной недостаточности улучшает качество жизни больных и увеличивает ее продолжительность. Благодаря современным респираторным технологиям пациент может самостоятельно проводить лечение в домашних условиях.

 

*Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) по России в 2013 году / Статистические материалы. Часть VII. Москва, 2014. www.gks.ru

 

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