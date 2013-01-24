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Контроль лучевой нагрузки для пациентов и персонала

Контроль лучевой нагрузки для пациентов и персонала

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Что это значит?
Final CEE consent
Решения DoseWise предлагают инновационные технологии и услуги для более эффективного контроля медицинской лучевой нагрузки на пациентов и сотрудников.

Знакомьтесь: Philips DoseWise Portal*

Надежный контроль: управление дозой облучения, обеспечение безопасности и уверенная работа с системой DoseWise Portal.

 

DoseWise Portal — это полностью готовое к работе и не привязанное к конкретному поставщику программное решение для управления дозой излучения, позволяющее получать отчеты об уровне излучения в учреждении, а также предупреждения и многоплановые аналитические данные.

 

*Продукт находится на стадии разработки и пока не представлен в продаже.

Послушайте, как наши партнеры обсуждают важность управления дозой

Качественное выполнение исследований

Качественное выполнение исследований

Д-р Кристоф Вальд из больницы и медицинского центра Lahey рассказывает о важности стандартизации для различных платформ, протоколов и операторов.

Баланс между риском и преимуществами — усовершенствование исследований

 

 

Технические усовершенствования показывают, насколько важным фактором для постановки точных диагнозов или принятия решений о терапии может стать визуализация. Несмотря на это, вредное воздействие лучевой нагрузки нельзя не учитывать. Побуждаемая новыми законами и вниманием общественности, отрасль здравоохранения вплотную взялась за вопрос управления дозой излучения.

Наши решения DoseWise


Функции и решения DoseWise интегрированы в широкий спектр наших решений для визуализации.
Компьютерная томография

Компьютерная томография

Пакет персонализированных средств управления дозой излучения позволяет получать изображения, в которых почти полностью отсутствует «шум», и видеть скрытую прежде информацию.

+ КТ-системы

+ Качество изображений и управление лучевой нагрузкой

Интервенционная рентгенология

Интервенционная рентгенология

Контроль области активного изображения и технология ClarityIQ помогают достичь отличной видимости при низком уровне дозы рентгеновского излучения.

+ Системы Azurion с технологией ClarityIQ

+ Мобильная рентгенохирургическая система Veradius Unity

Рентгенография и рентгеноскопия

Рентгенография и рентгеноскопия  

Инструменты обработки изображений и усовершенствования рабочих процессов способствуют управлению дозой излучения для самых разных вариантов – от кабинетов цифровой рентгенографии до мобильных систем.

+ DigitalDiagnost

+ MobileDiagnost wDR

Молекулярная визуализация

Молекулярная визуализация

Методы итерационной реконструкции и персонализированное управление сбором данных помогают решить задачу повышения качества изображений и управления дозой излучения.

Vereos PET/CT Первая и единственная в мире цифровая система ПЭТ/К

 

Контроль дозы в режиме реального времени

Контроль дозы в режиме реального времени
 

Защитите себя от лучевой нагрузки. Наденьте личный дозиметр, и вы сможете сразу же видеть уровень получаемой дозы. Система измерения в режиме реального времени DoseAware улучшает информирование о лучевой нагрузке и способствует оздоровлению методов работы.


Функция DoseAware Xtend интегрируется непосредственно в монитор Allura FlexVision XL, позволяя следить за лучевой нагрузкой на персонал в течение всей процедуры. В конце процедуры отображается суммарная доза рентгеновского излучения, полученная каждым сотрудником.

«DoseAware — это одно из наиболее важных средств, помогающих контролировать лучевую нагрузку на врачей и другой персонал. Оно гораздо практичнее обычных методов и позволяет легко отслеживать уровень дозы. Улучшение условий труда — это не просто правильно, это — необходимо».

Дж. Киа, MS, RN, руководитель лаборатории

Director Cardiac and Vascular Services
Baptist Cardiac & Vascular Institute, Miami, USA

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю