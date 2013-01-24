Контроль лучевой нагрузки для пациентов и персонала

Знакомьтесь: Philips DoseWise Portal*
Надежный контроль: управление дозой облучения, обеспечение безопасности и уверенная работа с системой DoseWise Portal.
DoseWise Portal — это полностью готовое к работе и не привязанное к конкретному поставщику программное решение для управления дозой излучения, позволяющее получать отчеты об уровне излучения в учреждении, а также предупреждения и многоплановые аналитические данные.
*Продукт находится на стадии разработки и пока не представлен в продаже.
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Баланс между риском и преимуществами — усовершенствование исследований
Технические усовершенствования показывают, насколько важным фактором для постановки точных диагнозов или принятия решений о терапии может стать визуализация. Несмотря на это, вредное воздействие лучевой нагрузки нельзя не учитывать. Побуждаемая новыми законами и вниманием общественности, отрасль здравоохранения вплотную взялась за вопрос управления дозой излучения.
Наши решения DoseWise
Функции и решения DoseWise интегрированы в широкий спектр наших решений для визуализации.
Контроль дозы в режиме реального времени
Защитите себя от лучевой нагрузки. Наденьте личный дозиметр, и вы сможете сразу же видеть уровень получаемой дозы. Система измерения в режиме реального времени DoseAware улучшает информирование о лучевой нагрузке и способствует оздоровлению методов работы.
Функция DoseAware Xtend интегрируется непосредственно в монитор Allura FlexVision XL, позволяя следить за лучевой нагрузкой на персонал в течение всей процедуры. В конце процедуры отображается суммарная доза рентгеновского излучения, полученная каждым сотрудником.
«DoseAware — это одно из наиболее важных средств, помогающих контролировать лучевую нагрузку на врачей и другой персонал. Оно гораздо практичнее обычных методов и позволяет легко отслеживать уровень дозы. Улучшение условий труда — это не просто правильно, это — необходимо».
Дж. Киа, MS, RN, руководитель лаборатории
Director Cardiac and Vascular Services
Baptist Cardiac & Vascular Institute, Miami, USA