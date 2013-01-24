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Ключевые слова для поиска

Организация рабочих процессов

Ориентация на результат: достаточно ли эффективно работает ваша клиника

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Что это значит?
Final CEE consent

Эффективность оказывает прямое влияние на процессы в радиологии. Новые умные технологии способны ускорить документирование важных результатов, сократить количество повторных процедур, сделать изображения более унифицированными, а отчеты для лечащих врачей — более точными и практичными, и кроме того, они помогают улучшить впечатление от работы клиники у пациентов. К тому же в текущей рыночной модели ведения бизнеса эффективность влияет и на рентабельность заведения.

Итак, каким образом можно достичь следующих целей:

  • Обеспечить максимально качественное обслуживание для растущего потока пациентов, не расширяя штат или увеличивая бюджет;
  • Использовать оборудование и кадровые ресурсы более эффективно;
  • Передавать лечащим врачам актуальные результаты исследований, чтобы ускорить принятие важных решений;
  • Консультироваться с лечащим врачом, находящимся в другой клинике или городе.

 

Мы работаем вместе с вами над решением этих задач, разрабатывая и улучшая инструменты и услуги, которые помогут работать эффективно и своевременно адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации.

 

Узнайте больше о том, как наши решения для радиологии могут помочь в улучшении рабочих процессов в медицинском учреждении.

 

Свяжитесь с нами

Доктор Jonas Rydberg

Д-р Джонас Райдберг объясняет, как ускоренные протоколы и средства дополнительной обработки открывают новые возможности для обслуживания пациентов.

 

Доктор David Brousseau
Д-р Давид Бруссо рассказывает о настройках мультимодальных средств просмотра для эффективной работы, которые он использует в своей работе.

Моделирование рабочих процессов ведет к успешным переменам    

Woman discussing how consultancy improved their radiology efficiency.

Прочтите о том, как в общей больнице Лоуэлл использовали инструмент моделирования для улучшения рабочих процессов в КТ и реализации своих представлений о здравоохранении.

 

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Три учреждения отметили в качестве результата улучшение доступа к данным

Changeover time infographic
Processing time infographic
Waiting time infographic

Средства для создания эффективного рабочего процесса

Решения для усовершенствования рабочих процессов

Реальные усовершенствования рабочих процессов

«В здравоохранении мы часто начинали с графика, а потом соответствующим образом планировали работу. Теперь мы действуем наоборот».

Петер Хохберг, главный врач

Центр визуализации и функциональной диагностики

Больница университета Skåne, Лунд, Швеция

Здравоохранение

Сотрудников больницы университета Skåne очень беспокоила длинная очередь пациентов, ожидающих своего приема. Познакомьтесь со схемой планирования, позволившей разрешить эту ситуацию.

 

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Опыт пациента не ограничивается только получением медицинской помощи. Любой контакт с клиентом дает возможность сотрудникам лечебного учреждения предложить не только качественное обслуживание, но и персонализированный подход, а также продемонстрировать преимущества перед конкурентами. Постарайтесь не совершать ошибок — пациенты всегда их замечают.

 

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DoseWise

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Решения DoseWise предлагают инновационные технологии и услуги для более эффективного контроля лучевой нагрузки на пациентов и сотрудников.

 

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Ресурсы

  • The MobileDiagnost wDR at Hennepin County Medical Center helps speed the radiology workflow
    Система MobileDiagnost wDR в медицинском центре Hennepin County помогает ускорить рабочий процесс в радиологии
    The women at xDonna Institute and Groupe 3R in Switzerland talk about mammography with the easy and fast MicroDose SI
    Женщины в институте xDonna и компании Groupe 3R в Швейцарии обсуждают результаты проведенной маммографии с помощью быстрой и удобной системы MicroDose SI.
  • Oregon Health Sciences University (OHSU), a Level-I trauma center, uses iPatient to deliver complex protocols.
    Университет здравоохранения Орегона (OHSU), уровень «a» травматологический центр, использует iPatient доставить сложных протоколов.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю