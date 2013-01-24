Организация рабочих процессов

Эффективность оказывает прямое влияние на процессы в радиологии. Новые умные технологии способны ускорить документирование важных результатов, сократить количество повторных процедур, сделать изображения более унифицированными, а отчеты для лечащих врачей — более точными и практичными, и кроме того, они помогают улучшить впечатление от работы клиники у пациентов. К тому же в текущей рыночной модели ведения бизнеса эффективность влияет и на рентабельность заведения.
Итак, каким образом можно достичь следующих целей:
- Обеспечить максимально качественное обслуживание для растущего потока пациентов, не расширяя штат или увеличивая бюджет;
- Использовать оборудование и кадровые ресурсы более эффективно;
- Передавать лечащим врачам актуальные результаты исследований, чтобы ускорить принятие важных решений;
- Консультироваться с лечащим врачом, находящимся в другой клинике или городе.
Мы работаем вместе с вами над решением этих задач, разрабатывая и улучшая инструменты и услуги, которые помогут работать эффективно и своевременно адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации.
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