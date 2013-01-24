Благоприятная среда для пациентов

Опыт пациента не ограничивается одними только клиническими аспектами медицинского обслуживания. Любой контакт дает сотрудникам лечебного учреждения возможность предложить отличное обслуживание, персонализированный уход и продемонстрировать преимущества над конкурентами. Постарайтесь не совершать ошибок — пациенты всегда их замечают.
Радиологи начинают играть все более заметную роль в этой эволюции культуры обслуживания пациентов — до, во время и после исследования. За счет клинического сотрудничества, гибкого планирования и передачи точных результатов исследований радиологи могут внести свой вклад в общий уровень обслуживания пациентов на важном этапе работы с ними.
Поддержка «персонализированной» радиологии при проектировании комфортной среды для пациента требует применения инновационных принципов — некоторые из них базируются на улучшенной эффективности работы, а другие — на структуре отделения.
А вы способны предложить пациенту отличные условия за счет ориентации обстановки и сотрудников на пациента?