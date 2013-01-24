Постоянное стремление к совершенствованию медицинских, операционных и финансовых результатов — неотъемлемая часть стратегии современных интенсивно работающих медицинских учреждений.
Мы предлагаем комплексный подход к сотрудничеству и учету конкретных особенностей при консультациях, направленный на улучшение работы и ориентацию на пациентов, призванный открыть новые возможности во всех сферах медицинского обслуживания. Мы концентрируем внимание на операционных и клинических процессах, а также на оптимизации ресурсов для того, чтобы повысить общую эксплуатационную эффективность и финансовую стабильность медицинского учреждения.
Результатом становится повышение удовлетворенности пациентов, персонала и врачей при работе с системой здравоохранения, способной лучше справиться с нынешними и будущими задачами.
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