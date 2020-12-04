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Консалтинг в области здравоохранения

Повышение операционной эффективности и качества клинического обслуживания

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Повышение клинической эффективности и рост пациентопотока

 

Необходимость обеспечить надлежащее качество медицинской помощи в условиях ограниченных ресурсов требует постоянного повышения уровня и эффективности клинического обслуживания пациентов.

 

Работая в тесном сотрудничестве с вашей командой, мы формируем рабочие группы, приоритетом в которых является совместная работа персонала и проявление инициативы по внедрению улучшений. Наши консультанты предлагают функциональные решения, основанные на результатах глубокого анализа данных, международном клиническом опыте и экспертизе. Все это способствует улучшению результатов, повышению эффективности и уровня комфорта пациента.

Наши услуги

Повышение производительности

Повышение производительности

 

Помощь в организации более эффективной работы, повышении пропускной способности и результативности обслуживания пациентов
Моделирование клинических услуг

Моделирование клинических услуг

 

Повышение эффективности планов по оптимизации оказания услуг и работы учреждения за счет использования клинических моделей
Спрос и планирование ресурсов

Планирование ресурсов

 

Формирование наиболее продуктивных решений для работы в условиях повышенной интенсивности потока пациентов
Повышение качества

Повышение качества 
 

Оптимизация повседневной практики и штатных задач медицинских учреждений в режиме реального времени

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Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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