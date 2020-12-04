Компания Philips помогла клинике Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf оптимизировать мощность операционной и повысить удовлетворенность персонала, что привело к увеличению количества проводимых операций на 1400 и снижению времени простоя оборудования в центральной операционной на 77 %, а также позволило повысить степень удовлетворенности медицинского персонала.