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Ключевые слова для поиска

Клиническая оптимизация

Повышение производительности труда в здравоохранении

 

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Что это значит?
Final CEE consent

Путь к важным медицинским и коммерческим преобразованиям

Наши стратегические и ориентированные на пациентов клинические услуги помогут улучшить клинические показатели и предложить интегрированный подход к управлению медицинским обслуживанием. Работая вместе с сотрудниками медицинского учреждения, мы выявляем возможности для повышения производительности и рекомендуем стратегии и инициативы для достижения стабильных результатов.

 

Оптимизация работы учреждения дает следующие возможности:

 

  • Усовершенствование клинических процессов
  • Упрощение перехода между отделениями
  • Сокращение расходов, а также потребностей в ресурсах, трудозатратах и материалах

Консалтинг в здравоохранении — разработка готового решения

 

Обширный клинический и технологический опыт сотрудников Philips, их знание рынков здравоохранения в странах с переходной экономикой принесли нашей клинике большую пользу. Мы смогли разработать инновационную бизнес-модель, которая охватывала все необходимые стороны проекта и, главное, была реализуема. 

 

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Улучшение клинических показателей

 

Наши услуги по оптимизации клинической работы включают в себя оценку клинических показателей и выявление возможностей для рационализации процессов и уменьшения ненужных расхождений в медицинском обслуживании. Анализ данных способствует созданию рекомендаций по изменениям, которые основаны на фактах и могут быть измерены.

 

  • Повышение эффективности клинической работы
  • Улучшение отдачи от систем
  • Увеличение количества обслуживаемых пациентов

 

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Средний объем в день
Average Volume per Day
Зависимость объема от местоположения
Volume Per Location
Эти результаты — примеры данных, которые мы собираем, анализируем и представляем в наглядном виде, чтобы задействовать информацию и средства анализа для поддержки стратегии на базе данных и принятия решений.

Как мы открываем путь к преобразованием

Диаграммы рабочих процессов

Experience flow mapping

Диаграммы рабочих процессов (Experience Flow Mapping) — уникальная структурированная методология, позволяющая представить этапы работы с пациентом и клинические процессы на основе имеющихся сведений. Мы в наглядном виде представляем элементы данных и сведения, полученные путем глубокого анализа данных, а также результаты опроса участников и наблюдения за рабочими процессами.
 

Диаграмма рабочих процессов наглядно показывает сводные данные об этапах работы с пациентом, проблемных областях и наиболее ценных возможностях для усовершенствования. Такие диаграммы обычно располагают на стенах конференц-залов.

 

Просмотр видео

Experience Flow Mapping is a unique and structured methodology to provide an insights-based view of the patient journey and clinical processes. We map-out the data points and insights gained from deep data analysis as well as stakeholder interviews and workflow observations.

 

The experience flow map visually summarizes the patient journey, areas of concern, and the most impactful opportunities for improvement. These maps are usually the size of a meeting room wall.

Experience Flow Mapping is a unique and structured methodology to provide an insights-based view of the patient journey and clinical processes. We map-out the data points and insights gained from deep data analysis as well as stakeholder interviews and workflow observations.

 

The experience flow map visually summarizes the patient journey, areas of concern, and the most impactful opportunities for improvement. These maps are usually the size of a meeting room wall.

Experience Flow Mapping is a unique and structured methodology to provide an insights-based view of the patient journey and clinical processes. We map-out the data points and insights gained from deep data analysis as well as stakeholder interviews and workflow observations.

 

The experience flow map visually summarizes the patient journey, areas of concern, and the most impactful opportunities for improvement. These maps are usually the size of a meeting room wall.

Клинический опыт

Clinical expertise

Наши клинические эксперты задействуют свой обширный опыт сотрудничества с лечебными учреждениями и системами здравоохранения для разработки стратегий развития и создания эффективных клинических процессов.

 

Мы помогаем в создании интегрированного подхода к управлению медицинским обслуживанием и в достижении целей по улучшению клинических показателей. Наши консультанты помогают скоординировать кадры, процессы и технологии для обеспечения высококачественного и экономичного обслуживания пациентов на всех этапах медицинской помощи.

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* Результаты упомянутых в примерах исследований не могут использоваться для прогнозирования результатов, полученных в других примерах. Результаты, полученные в других примерах, могут отличаться.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю