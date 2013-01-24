Клиническая оптимизация

Наши стратегические и ориентированные на пациентов клинические услуги помогут улучшить клинические показатели и предложить интегрированный подход к управлению медицинским обслуживанием. Работая вместе с сотрудниками медицинского учреждения, мы выявляем возможности для повышения производительности и рекомендуем стратегии и инициативы для достижения стабильных результатов.
Оптимизация работы учреждения дает следующие возможности:
- Усовершенствование клинических процессов
- Упрощение перехода между отделениями
- Сокращение расходов, а также потребностей в ресурсах, трудозатратах и материалах