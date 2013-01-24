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Планирование ЛПУ

Многоплановый опыт для пациентов и персонала кардиологического отделения

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Что это значит?
Final CEE consent
Пациенты, оказавшиеся в больнице, могут быть сильно обеспокоены как самой процедурой, так и результатами лечения.
Пациенты, оказавшиеся в больнице, могут быть сильно обеспокоены как самой процедурой, так и результатами лечения.

Компания Philips учла все аспекты интервенционных процедур — от подготовки до выполнения и восстановления. На каждом этапе мы используем технологии, улучшающие опыт пациентов и персонала. Мы задействовали возможности секторов Philips «Здравоохранение», Philips «Потребительские товары» и Philips «Световые решения», чтобы создать решение Ambient Experience для интервенционной радиологии.


Соглашаясь на процедуру катетеризации, пациенты доверяются относительно малознакомым людям. Страх перед неизвестностью заставляет их нервничать и беспокоиться. Ambient Experience дает пациентам некоторое ощущение контроля, позволяя перед началом процедуры выбрать «тему» помещения с помощью беспроводного сенсорного экрана и трансформировать обстановку по своему вкусу.


Рассеянный верхний свет в сочетании с динамическим освещением создает мягкую приятную атмосферу. Появляется ощущение, что стены исчезают. Успокаивающий звуковой аккомпанемент и изображения погружают пациента в состояние покоя.


Технология Ambient Experience предлагает уникальный способ для формирования и конфигурирования условий в медицинском учреждении с учетом конкретных потребностей врачей и пациентов.

 

Узнайте о том, как решения Philips Ambient Experience могут принести пользу кардиологическим кабинетам.

 

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Томограф Ingenia Ambient Experience

Томограф Ingenia Ambient Experience

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю