Компания Philips считает, что более мягкая и комфортная обстановка в медицинском учреждении идет на пользу пациентам, их близким, а также персоналу. Уменьшение стресса при неотложной медицинской помощи повышает общее качество и эффективность обслуживания. Преобразования в здравоохранении затрагивают как внешний вид, так и функциональность.
Используя свой опыт в медицинских технологиях и проектировании потребительских товаров, мы можем, к примеру, провести тщательную оценку процессов в отделении неотложной помощи, а затем дать рекомендации по корректировке клинических рабочих процессов и изменениям в обстановке.
Компания Philips поможет посмотреть на отделение неотложной помощи глазами пациентов и оценить не только стены, койки и медицинское оборудование, но и обстановку в помещении в целом.
Результатом становится качественно новое впечатление от медицинского учреждения. Откройте для себя возможности преобразования отделения неотложной помощи, которые предлагает решение Ambient Experience.
Узнайте о том, как Ambient Experience может принести пользу кабинетам неотложной помощи.