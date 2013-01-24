Для пациентов, которым предстоит пройти исследование, ожидание диагноза может создавать крайне сильный стресс. В области онкологии это особенно актуально.
Наша консультационная группа по созданию условий готова помочь в проектировании всего отделения радионуклидной диагностики, включая входы, коридоры, приемные и посты медсестер, с учетом конкретных требований медицинского учреждения.
Мы поможем повысить производительность труда персонала и эффективность рабочих процессов за счет консультационных решений, охватывающих области от стратегического планирования до комплексного проектирования и внедрения технологий.
Эти особые детали, ориентированные на пациентов, помогут медицинскому учреждению выделиться на фоне конкурентов, чтобы привлечь и удержать не только пациентов, но и талантливых профессионалов. .
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