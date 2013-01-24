Ambient Experience помогает медицинским учреждениям создавать привлекательную обстановку, добавляя динамическое освещение, проекции и звуковое сопровождение, чтобы принести комфорт в ситуации, которые могут вызывать стресс, и постараться уменьшить беспокойство у пациентов.
Создавая комфортную и расслабляющую среду для пациентов и условия для эффективной работы персонала, решение Philips Ambient Experience для радиологических отделений помогает повысить качество медицинского обслуживания.
Испытанные шаблоны дизайна для кабинетов могут помочь в выполнении конкретных процедур в различных клинических областях. Мы можем предложить целый ряд оптимальных решений Ambient Experience различного масштаба с учетом клинических потребностей, бюджетных ограничений и параметров проектов.
У нас имеются варианты дизайна Ambient Experience для кабинетов МРТ, КТ, рентгенографии и интервенционных процедур.
Узнайте о том, как решения Philips Ambient Experience могут принести пользу радиологическим кабинетам.