После определения наиболее важных групп пациентов мы вместе с руководством медицинского учреждения работаем над повышением качества и эффективности на всех этапах медицинского обслуживания.
Используя клинические процессы в качестве тактической инфраструктуры для внедрения инициатив по формированию групп и контроля качества, мы разрабатываем программы координации обслуживания для определенных заболеваний, чтобы улучшить поддержку клинических решений, документирование и обмен данными на всех этапах медицинской помощи. Мы помогаем найти путь к эффективной модернизации процессов в лечебном учреждении для получения х результатов, соотносящихся с задачами экономической эффективности, соответствия нормативным требованиям и общей производительности труда в учреждении.
Богатый клинический опыт компании Philips и ее возможности по поддержке, эксплуатации, анализу данных и научным исследованиям помогают улучшить показатели качества и расходов при клинических процессах и оказании медицинской помощи. В таких ключевых областях как онкология, кардиология, помощь при инсульте, интенсивная терапия, а также обслуживание пациентов при переводе из стационара на дом, мы предлагаем целевую поддержку для своевременного выявления и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.