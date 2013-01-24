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Ключевые слова для поиска

Качественное медицинское обслуживание населения

Всесторонние подходы к повышению качества, показатели и решения

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Что это значит?
Final CEE consent
Ориентация на наиболее серьезные заболевания
Специальные подходы для ориентации на наиболее серьезные заболевания в соответствии с коммерческими стратегиями заказчиков

После определения наиболее важных групп пациентов мы вместе с руководством медицинского учреждения работаем над повышением качества и эффективности на всех этапах медицинского обслуживания.

Используя клинические процессы в качестве тактической инфраструктуры для внедрения инициатив по формированию групп и контроля качества, мы разрабатываем программы координации обслуживания для определенных заболеваний, чтобы улучшить поддержку клинических решений, документирование и обмен данными на всех этапах медицинской помощи. Мы помогаем найти путь к эффективной модернизации процессов в лечебном учреждении для получения х результатов, соотносящихся с задачами экономической эффективности, соответствия нормативным требованиям и общей производительности труда в учреждении.

Богатый клинический опыт компании Philips и ее возможности по поддержке, эксплуатации, анализу данных и научным исследованиям помогают улучшить показатели качества и расходов при клинических процессах и оказании медицинской помощи. В таких ключевых областях как онкология, кардиология, помощь при инсульте, интенсивная терапия, а также обслуживание пациентов при переводе из стационара на дом, мы предлагаем целевую поддержку для своевременного выявления и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.  

 
Узнайте подробнее о наших услугах и решениях для охраны здоровья населения.  
 

Наши услуги и решения для охраны здоровья населения

Стратегическая оценка

Стратегическая оценка  

Целевые подходы и инфраструктуры для повышения качества и отдачи  

 

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Инициативы для людей и процессов

Инициативы для людей и процессов  

Согласование ресурсов и процессов на всех этапах медицинского обслуживания  

 

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Решения для технологий и данных

Решения для технологий и данных  

  Анализ и технологии для поддержки согласованного обслуживания с ориентацией на качество

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю