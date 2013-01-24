Медицинское обслуживание предлагается в рамках экосистемы: существенно расширившегося сообщества взаимосвязанных и взаимодействующих участников. Согласование и взаимодействие расширенной сферы медицинского обслуживания с показателями экономической эффективности и качества позволяет нам выявлять возможности для усовершенствования процессов и поддержки стабильных изменений.
Наши решения для заботы о здоровье населения помогают реализовать скоординированную медицинскую помощь за счет регулирования, привлечения врачей, проектирования программ контроля медицинского обслуживания и инициатив по обучению. Наши специалисты по контролю изменений и образованию будут работать вместе с вашими сотрудниками, наблюдая за инициативами по изменениям и способствуя получению ценных и стабильных результатов.