Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Качественное медицинское обслуживание населения

Согласование ресурсов и процессов на всех этапах медицинского обслуживания

*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Что это значит?
Final CEE consent
Согласование ресурсов и процессов на всех этапах медицинского обслуживания
Разработка программ, обучение и внедрение интегрированных групп по управлению медицинским обслуживанием на различных территориях и в различных учреждениях

Медицинское обслуживание предлагается в рамках экосистемы: существенно расширившегося сообщества взаимосвязанных и взаимодействующих участников. Согласование и взаимодействие расширенной сферы медицинского обслуживания с показателями экономической эффективности и качества позволяет нам выявлять возможности для усовершенствования процессов и поддержки стабильных изменений.

Наши решения для заботы о здоровье населения помогают реализовать скоординированную медицинскую помощь за счет регулирования, привлечения врачей, проектирования программ контроля медицинского обслуживания и инициатив по обучению. Наши специалисты по контролю изменений и образованию будут работать вместе с вашими сотрудниками, наблюдая за инициативами по изменениям и способствуя получению ценных и стабильных результатов.

 
Узнайте подробнее о наших услугах и решениях для охраны здоровья населения.
 

Наши услуги и решения для охраны здоровья населения

Стратегическая оценка

Стратегическая оценка

Целевые подходы и инфраструктуры для повышения качества и отдачи

 

Прочитать материал  
Программы клинического качества

Программы клинического качества  

Всесторонние подходы к повышению качества, показатели и решения  

 

Прочитать материал  
Решения для технологий и данных

Решения для технологий и данных

Анализ и технологии для поддержки согласованного обслуживания с ориентацией на качество  

 

Прочитать материал

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю