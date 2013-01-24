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Ключевые слова для поиска

Качественное медицинское обслуживание населения

Целевые подходы и инфраструктуры для повышения качества и отдачи

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Что это значит?
Final CEE consent
Helping healthcare systems navigate the journey from volume to value
Помощь системам здравоохранения на пути от объемов к качеству

Первый этап на пути перехода от объемов к качеству — это определение групп населения для целевой модернизации и создание стратегий оценки риска для согласования факторов экономической отдачи и качества при медицинском обслуживании этих групп.

Мы оцениваем возможности для влияния на расходы и качество на основе целостного контекстного анализа, в котором учитывается расширенная сфера медицинского обслуживания для определенной группы пациентов или определенного заболевания. Объединяя всех участников процесса — врачей, руководство, пациентов и персонал — из всех отделений учреждения, мы выявляем неэффективные моменты, недочеты при оказании медицинской помощи и возможности для повышения качества и увеличения доходности. Мы определяем текущие показатели эффективности, чтобы на их основе измерить эффективность будущих модернизированных решений. Этот многоплановый анализ помогает нам понять общий цикл, общие условия и общие расходы на обслуживание пациента.

Наша всесторонняя стратегическая оценка охраны здоровья населения ориентируется на ключевые возможности и системы, включая управление обслуживанием, клинические процессы и технологии виртуализации обслуживания, помогая предложить планы действий по переходу к ценностно-ориентированной медицинской помощи.

 
Узнайте подробнее о наших услугах и решениях для охраны здоровья населения.
 

Наши услуги и решения для охраны здоровья населения

Программы клинического качества

Программы клинического качества  

Всесторонние подходы к повышению качества, показатели и решения

 

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Инициативы для людей и процессов

Инициативы для людей и процессов

Согласование ресурсов и процессов на всех этапах медицинского обслуживания  

 

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Решения для технологий и данных

Решения для технологий и данных  

Анализ и технологии для поддержки согласованного обслуживания с ориентацией на качество  

 

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю