Первый этап на пути перехода от объемов к качеству — это определение групп населения для целевой модернизации и создание стратегий оценки риска для согласования факторов экономической отдачи и качества при медицинском обслуживании этих групп.
Мы оцениваем возможности для влияния на расходы и качество на основе целостного контекстного анализа, в котором учитывается расширенная сфера медицинского обслуживания для определенной группы пациентов или определенного заболевания. Объединяя всех участников процесса — врачей, руководство, пациентов и персонал — из всех отделений учреждения, мы выявляем неэффективные моменты, недочеты при оказании медицинской помощи и возможности для повышения качества и увеличения доходности. Мы определяем текущие показатели эффективности, чтобы на их основе измерить эффективность будущих модернизированных решений. Этот многоплановый анализ помогает нам понять общий цикл, общие условия и общие расходы на обслуживание пациента.
Наша всесторонняя стратегическая оценка охраны здоровья населения ориентируется на ключевые возможности и системы, включая управление обслуживанием, клинические процессы и технологии виртуализации обслуживания, помогая предложить планы действий по переходу к ценностно-ориентированной медицинской помощи.