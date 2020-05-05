В помощь многозадачному оператору МРТ

Персонал служб диагностической визуализации находится в постоянном напряжении в связи с растущим спросом на услуги, сокращением бюджетов, сложностью системы, нехваткой специалистов, возможным выгоранием и ограничениями и требованиями, связанными с COVID-19. В области МРТ именно операторы МРТ находятся в центре внимания; они являются ключевым звеном к успешному высококачественному обслуживанию и критически оцениваются пациентами и прочими контактными лицами. Конкретные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются специалисты по МРТ, подчеркивают необходимость новых подходов.
Ознакомьтесь с ежедневным опытом работы с существующими и предполагаемыми решениями для поддержки операторов МРТ и улучшения работы отделений диагностической визуализации.
Крис Джордано (Kris Giordano) - директор по диагностической визуализации в RWJ Barnabas Health. С 2011 по 2019 год заведовал отделением МРТ. Он работает в этой области с 1995 года.
Операторы МРТ контролируют процесс МРТ-сканирования. Объем их обязанностей постоянно растет и в связи с этим усиливается необходимость постоянно быть в курсе новейших методов сканирования. Операторы МРТ должны быть хорошо обучены, а также хорошо осведомлены о состоянии каждого пациента и цели обследования. Они дают рекомендации пациентам и обеспечивают их безопасность. В то же время им необходимо постоянно получать высококачественные изображения, которые позволят рентгенологам поставить диагноз.
Крис Джордано (Kris Giordano), директор по диагностической визуализации в RWJ Barnabas Health в Нью-Джерси, США, говорит: «Насчет многозадачности. Возможно, мне не хватит времени, чтобы по-настоящему описать жизнь современного специалиста по МРТ. На них возложено теперь так много обязанностей. В дополнение к сканированию и ежедневной необходимости удовлетворения потребностей пациентов, всегда есть телефонные звонки от пациентов, от радиологов, от коллег по поводу определенных предписаний или рецептов.
В то же время все, что мы делаем, должно быть сфокусировано на качестве и безопасности. Мы должны обеспечить постоянный уровень качества диагностики, существенно повышая уверенность врача в ее достоверности. И нам необходимо удовлетворить этот спрос без какого-либо ущерба для безопасности».
В прошлом году и без того широкий спектр обязанностей операторов МРТ расширился, включив не только обеспечение базовой безопасности во время проведения МРТ исследования, но и обеспечение дополнительных мер безопасности, связанных с COVID-19. В отчете IMV за 2020 год 77% респондентов указали, что операторы МРТ должны носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как маски, протекторы, халаты и перчатки1. Самым большим изменением, наблюдаемым в операциях с МРТ, стали отмена и неявка амбулаторных пациентов на МРТ из-за страха заражения COVID и предписаний оставаться дома.
«После вспышки COVID-19 основной задачей стало снижение беспокойства персонала и пациентов, — заявил господин Джордано (Giordano). — У нас больше нет 30-минутных временных интервалов, мы увеличили их до стандартных 45 и 60 минут для более длительных процедур, чтобы выделить соответствующее время для надлежащей очистки оборудования. Кроме того, поскольку мы направляем пациентов в Зону 3, мы убираем каждое помещение перед их посещением. Также перед их посещением мы обрабатываем шкафчики для пациентов и протираем все элементы томографа. Эти задачи отнимают у нас время, но они способствуют укреплению уверенности наших пациентов.
Снижение тревожности персонала было нашим приоритетом номер один. Мы позаботились о том, чтобы у нас были надлежащие средства индивидуальной защиты и проводилось обучение их использованию для всех уровней персонала, включая консьержа за стойкой, медсестер, операторов МРТ и радиологов. Создание безопасной среды для персонала позволило нам обеспечить достаточную вовлеченность сотрудников для преодоления многих проблем, с которыми мы сталкиваемся»;
Отделениям лучевой диагностики в своей работе приходтся находить компромисс между показателями финансовой результативности, количеством процедур, качеством и сроками выполнения задач диагностики и отчетности, а также удовлетворенности пациентов. Некоторые проблемы могут возникнуть в том случае, когда отказ от компенсации расходов приводит к необходимости проводить сканирование большего числа пациентов, чтобы выйти на уровень безубыточности. Дальнейшие проблемы могут быть связаны с пандемией COVID-19, нехваткой персонала, обучением и управлением рабочей нагрузкой, растущим спросом, длительным временем между запросом на сканирование и назначением, длительным временем в залах ожидания для пациентов и необходимостью своевременно действовать в экстренных случаях.
«В целом, мы видим, что спрос на МРТ растет очень быстро, — говорит Крис Джордано (Kris Giordano). — Кажется, расширяется даже область использования для задач ортопедии, что может создать рост спроса. Кроме того, в нашем текущем режиме работы с COVID-19 перед нами стоит задача, касающаяся переизбытка пациентов, и я много думал о том, что мы можем сделать, чтобы облегчить выполнение этой задачи».
Растущее число пациентов с имплантатами в частности требует значительного внимания со стороны персонала МРТ, который должен сначала выяснить, какой имплантат установлен у пациента, а затем уточнить условия сканирования МРТ у производителя имплантата. Кроме того, для настройки процесса сканирования в соответствии с этими условиями может потребоваться итеративная адаптация параметров сканирования. Согласно господину Джордано (Giordano), «совместные усилия команды в области исследования МРТ имплантатов действительно вызвали серьезный дефицит времени. Выполнение одной только этой задачи до прибытия пациента требует дополнительных усилий со стороны персонала».
Растущий спрос открывает возможности для расширения бизнеса, но может также увеличить нагрузку на отделение диагностической визуализации и персонал. Когда спрос возрастет в связи с появлением новых возможностей МРТ, необходимо будет запланировать дополнительное обучение операторов. Некоторые центры МРТ пытаются сократить время ожидания пациентов за счет увеличения пропускной способности в процессе сканирования2.
«Пациент не может быть доволен, если недоволен персонал, — говорит Джордано (Giordano). — Поэтому мы должны обеспечить такие условия, при которых сотрудники всех уровней были бы счастливы и удовлетворены рабочим процессом, особенно сейчас, во времена высокой тревожности и высокого давления из-за пандемии, это даже более важно, чем когда-либо».
Наличие хорошо спланированного, хорошо управляемого графика обслуживания пациентов может принести пользу как пациентам, так и операторам. Это может дать оператору больше времени, чтобы сосредоточиться на пациенте, что, в свою очередь, может повысить удовлетворенность сотрудников5.
«Рассматривая варианты повышения удовлетворенности персонала и пациентов, мы поняли, что одной из наших самых больших проблем является время ожидания перед началом процесса сканирования. Мы ищем способы улучшить планирование времени ожидания пациентов, особенно в области принятия автоматизированных коммуникативных мер, чтобы облегчить выполнение этой задачи».
«Пациент не может быть доволен, если недоволен персонал, — говорит Джордано (Giordano). — Поэтому мы должны обеспечить такие условия, при которых сотрудники всех уровней были бы счастливы и удовлетворены рабочим процессом, особенно сейчас, во времена высокой тревожности и высокого давления из-за пандемии, это даже более важно, чем когда-либо».
Хотя операторы и позитивно оценивают свою способность предоставлять качественное, ориентированное на пациента обслуживание, при этом уделяя особое внимание общению с пациентами, их спектр обязанностей может снизить удовлетворение от этой работы3,4.
В исследовании 2019 года значительное число операторов сообщили о среднем или тяжелом уровне стресса на работе, чаще всего связанном с их рабочей нагрузкой3. Кроме того, неэффективность, сверхурочная работа, опоздания и неявки пациентов — все это способствует росту стресса, связанному с работой.
Исследование показало, что операторов часто просят выполнять больше работы, например, транспортировать пациентов или поддерживать потребности в диагностической визуализации для других отделений, оставляя им меньше времени для пациентов3. Операторы иногда не могут уложиться в график и часто сталкиваются с сокращением времени или вообще отсутствием времени на отдых3.
Каковы последствия? Стресс и повышенная рабочая нагрузка могут привести к ошибкам, которые, в свою очередь, могут привести к проведению повторных сканирований, аннулированиям и жалобам. Последние данные показали, что большое количество диагностических визуализационных исследований и сложности процесса обработки изображений по-прежнему создают ряд рисков, включая ошибки в процедурах сканирования, что увеличивает чрезмерный стресс для персонала, занимающегося обработкой снимков3,4. Снижение удовлетворенности и стресс также могут привести к выгоранию. Продолжительный стресс также может сказаться на психическом здоровье оператора, что может привести к развитию симптомов тревожности и депрессии5,6.
Во многих странах руководители радиологических отделений сталкиваются с растущими требованиями в то время, когда трудно найти квалифицированных операторов. Определение наилучшей модели работы с персоналом может быть непрерывным процессом.
«При наличии четырех сканеров в нашем отделении у нас обычно есть четыре оператора МРТ, один ведущий оператор или супервайзер и медсестра, занимающаяся радиологической визуализацией. Эта модель — шесть человек в смене — великолепна, но иногда мы сталкиваемся с проблемами с персоналом и объемом работы, поэтому мы в нашей методике довольно сильно полагаемся на суточные выплаты, — говорит Крис Джордано (Kris Giordano). — Я чувствую, что этого недостаточно, и нам все еще нужно больше людей».
Пандемия COVID-19 также влияет на набор персонала. «Мы планируем добавить помощника оператора, который поможет облегчить работу с потоком пациентов и с методами инфекционного контроля или даже просто поможет, например, проводить пациента на выход или с перемещением пациентов по зданию, — говорит Крис Джордано (Kris Giordano). — Мы также наблюдаем резкое увеличение МРТ сердца до такой степени, что мы рассматриваем дополнительные возможности, такие как программное обеспечение для последующей обработки, которое позволит нашим рентгенологам ускорить время считывания. Мы очень стараемся соответствовать требованиям сегодняшнего дня: то, что было вчера, — для нас уже история, мы постоянно оцениваем наши потребности»."
В последние годы компания Philips представила целый ряд средств автоматизации и других улучшений рабочего процесса, таких как автоматическое центрирование пациента на МРТ, бесконтактный триггер дыхания, кнопка запуска исследования в помещении, автоматическое планирование и сканирование, визуальное руководство по задержке дыхания и визуализация хода сканирования, автоматическая настройка МРТ для пациентов с имплантатами, автоматическая постобработка. И ожидается еще больше функций.
Надежные автоматизированные процессы и вспомогательные инструменты открывают возможности для повышения удовлетворенности и эффективности. Исследование 2019 года показывает, что 23% сотрудников, занимающихся диагностической визуализацией, считают, что почти четверть объема их работы может быть автоматизирована3. Это может позволить операторам легче справляться с многозадачностью, что приведет к повышению пропускной способности и, как следствие, к увеличению времени для пациентов, чего хотели бы многие из них3. Повышенный уровень автоматизации может также привести к повышению качества, что еще больше снизит нагрузку на рентгенологов7,8.
Примеры автоматизации в операторской:
В последние годы компания Philips представила целый ряд средств автоматизации и других улучшений рабочего процесса, таких как автоматическое центрирование пациента на МРТ, бесконтактный триггер дыхания, кнопка запуска исследования в помещении, автоматическое планирование и сканирование, визуальное руководство по задержке дыхания и визуализация хода сканирования, автоматическая настройка МРТ для пациентов с имплантатами, автоматическая постобработка. И ожидается еще больше функций.
«SmartExam дает уверенность в том, что я смогу предоставить рентгенологу последовательно спланированные снимки. На каждом интервале повторной диагностической визуализации снимки пациента выглядят почти одинаково. Такой процесс воспроизводимого планирования имеет решающее значение для пациентов с онкологией до и после лечения, у пациентов с рассеянным склерозом и многих других — везде цель одна и та же: согласованный план визуализации, согласованная плоскость снимка, воспроизводимое качество изображения», — говорит Джордано (Giordano).
Изучив предпочтения оператора по позиционированию, SmartExam обеспечивает воспроизводимое позиционирование области сканирования в автоматическом режиме
«SmartExam дает уверенность в том, что я смогу предоставить рентгенологу последовательно спланированные снимки. На каждом интервале повторной диагностической визуализации снимки пациента выглядят почти одинаково. Такой процесс воспроизводимого планирования имеет решающее значение для пациентов с онкологией до и после лечения, у пациентов с рассеянным склерозом и многих других — везде цель одна и та же: согласованный план визуализации, согласованная плоскость снимка, воспроизводимое качество изображения», — говорит Джордано (Giordano).
«Программное обеспечение ScanWise сильно помогает оператору. Оно избавляет его от допущений и процедурных корректировок и экономит время, необходимое для этих корректировок. Помимо сокращения времени и количества кликов, оно обеспечивает уверенность и спокойствие, поскольку мы не можем выйти за рамки ограничений условно-безопасного имплантата — сканер будет сохранять параметры в установленных пределах», — считает Джордано (Giordano).
В процессе МРТ пациентов с условно-безопасными для МРТ имплантатами сканер может автоматически адаптировать все последовательности в ExamCard в соответствии с особенностями имплантата после ввода трех параметров.
«Программное обеспечение ScanWise сильно помогает оператору. Оно избавляет его от допущений и процедурных корректировок и экономит время, необходимое для этих корректировок. Помимо сокращения времени и количества кликов, оно обеспечивает уверенность и спокойствие, поскольку мы не можем выйти за рамки ограничений условно-безопасного имплантата — сканер будет сохранять параметры в установленных пределах», — считает Джордано (Giordano).
Обучение и обновление знаний необходимы для поддержания стабильного качества снимков и обеспечения безопасности пациентов. Как заметил Крис Джордано (Kris Giordano), «наши операторы достаточно уверены в работе оборудования. Нам помогает то, что все четыре системы МРТ предоставлены компанией Philips, поэтому они похожи по языку и особенностям эксплуатации». Сжатие SENSE позволяет сократить фактическое время сканирования при большинстве обследований, что позволяет технологам уделять больше времени своим задачам и пациентам.
Автоматизированные технологии, включая экранное руководство для операторов, могут сократить объем необходимой подготовки, повысить уверенность операторов и снизить уровень стресса. «Мы считаем, что автоматизация существенно помогает нам, а также позволяет сфокусироваться на обеспечении качества и безопасности», — говорит Крис Джордано (Kris Giordano).
Еще одно наблюдение заключается в том, что технологи выполняют несколько задач на одном мониторе для сканирования, постобработки и «съемки». Доступ к ежедневному расписанию пациентов, а также некоторая постобработка часто требуют наличия разных систем.
«Мы считаем, что автоматизация очень сильно помогает нам, а также позволяет нам сфокусироваться на обеспечении качества и безопасности.»
Может ли более разумный пользовательский интерфейс улучшить рабочий процесс обработки снимков и создать лучшие условия для операторов, пациентов, рентгенологов?
В Philips мы наблюдаем прогресс в направлении более интегрированных рабочих процессов для планирования пациентов, сканирования снимков, постобработки и анализа для поддержки объектов, для которых необходимо сокращение времени ожидания пациентов, повышение общей эффективности и сокращение времени до получения результатов.
Упрощение пользовательского интерфейса, большая автоматизация и согласование условий могут стать дальнейшим путем для решения многих проблем, упомянутых пользователями. Такие улучшения могут упростить ротацию персонала между различными сканерами или иным оборудованием и процессами и сократить время обучения, уменьшая при этом необходимость в курсах повышения квалификации.
«Когда я вспоминаю, как улучшилась работа системы МРТ от компании Philips за последние десятилетия, я не сомневаюсь, что следующие версии также приведут к повышению эффективности. На протяжении многих лет мы наблюдали значительный рост эффективности наших моделей, и похоже, этот рост никоим образом не замедляется» — говорит Джордано (Giordano).
Задача внесения больших изменений часто сопряжена с большими трудностями. Однако во многих случаях использование постепенного пошагового процесса для внесения изменений может быть более целесообразным — с применением строгой методологии непрерывного улучшения или без такового. Внедрение нескольких небольших изменений одновременно — зачастую более простой процесс, который позволяет оценить эффект от каждого отдельного изменения.
Однако необходимы измерения, чтобы убедиться, что реализованные изменения приводят к желаемому улучшению. Требуется определение того, какой измеряемый параметр будет наилучшим образом отражать желаемую пользу, и правильный выбор времени для каждого измерения, чтобы гарантировать, что собрано достаточно данных, чтобы отразить сценарии «до» и «после». В приведенной ниже таблице представлены некоторые идеи относительно полезных параметров для измерения в соответствии с темами, затронутыми в этой статье.
Измерить - значит знать. Если вы не можете измерить, то вы не можете улучшить.
Уильям Томсон (William Thomson), Лорд Кельвин,
Британский физик-математик и инженер (1824-1907)
1. IMV 2020 MRI Market Outlook Report. Декабрь 2020 г. Доступно с 23 января 2021 г. 4. Research report: The patient factor: Imaging Beyond the Scan. 2017. www.usa.philips.com/c-dam/b2bhc/master/Specialties/opportunity/staff/documents/the-patient-factor-final.download.pdf 5. Zhu J, et al. Prevalence and influencing factors of anxiety and depression symptoms in the first-line medical staff fighting against COVID-19 in Gansu. Front Psychiatry. 2020;11:386. 6. Wu W, et al. Psychological stress of medical staffs during outbreak of COVID-9 and adjustment strategy. J Med Virol. 2020;92:1962-1970. 7. White Paper: Realizing productivity gains in MRI. Focusing more on the patient can boost the efficiency of MRI procedures. 2018. www.usa.philips.com/healthcare/consulting/articles/white-paper/mri-efficiency-white-paper 8. Nandwana SB, Walls G, Reich S. Learning From Experience: Minimizing Patient Delays in Radiology: Optimizing On-Time Starts for CT Procedures. Curr Prob Diagn Radiol. 2021;50(1):11-15. 9. canning patients with MR Conditional implants. Philips FieldStrength 2015. www.philips.com.au/healthcare/education-resources/publications/fieldstrength/mri-and-mr-conditional-implants 10. Staff shortages in imaging departments causes stress among existing employees. Radiology Business 2018. www.radiologybusiness.com/topics/healthcare-economics/staff-shortages-causing-stress-among-employees Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
2. Hospitals and Health Systems Face Unprecedented Financial Pressures Due to COVID-19. American Hospital Association. www.aha.org/guidesreports/2020-05-05-hospitals-and-health-systems-face-unprecedented-financial-pressures-due. Доступно с 22 января 2021 г.
3. Research report: Radiology staff in focus. An impact and satisfaction survey of radiology technologists and imaging directors. 2019. www.usa.philips.com/healthcare/medical-specialties/radiology/improving-radiology-staff-and-patient-experience/staff-research Доступно с 20 января 2021 г.
1. IMV 2020 MRI Market Outlook Report. Декабрь 2020 г. Доступно с 23 января 2021 г.
4. Research report: The patient factor: Imaging Beyond the Scan. 2017. www.usa.philips.com/c-dam/b2bhc/master/Specialties/opportunity/staff/documents/the-patient-factor-final.download.pdf
5. Zhu J, et al. Prevalence and influencing factors of anxiety and depression symptoms in the first-line medical staff fighting against COVID-19 in Gansu. Front Psychiatry. 2020;11:386.
6. Wu W, et al. Psychological stress of medical staffs during outbreak of COVID-9 and adjustment strategy. J Med Virol. 2020;92:1962-1970.
7. White Paper: Realizing productivity gains in MRI. Focusing more on the patient can boost the efficiency of MRI procedures. 2018. www.usa.philips.com/healthcare/consulting/articles/white-paper/mri-efficiency-white-paper
8. Nandwana SB, Walls G, Reich S. Learning From Experience: Minimizing Patient Delays in Radiology: Optimizing On-Time Starts for CT Procedures. Curr Prob Diagn Radiol. 2021;50(1):11-15.
9. canning patients with MR Conditional implants. Philips FieldStrength 2015. www.philips.com.au/healthcare/education-resources/publications/fieldstrength/mri-and-mr-conditional-implants
10. Staff shortages in imaging departments causes stress among existing employees. Radiology Business 2018. www.radiologybusiness.com/topics/healthcare-economics/staff-shortages-causing-stress-among-employees
Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
Благодаря нашей регулярной рассылке FieldStrength об МРТ вам доступны статьи с описанием последних тенденций и материалов, эффективных методов МРТ, клинических исследований, советов, применяемых в ходе исследования и т. д. Оформите подписку сегодня, чтобы получить доступ к нашей бесплатной рассылке FieldStrength об МРТ.
Благодаря нашей регулярной рассылке FieldStrength об МРТ вам доступны статьи с описанием последних тенденций и материалов, эффективных методов МРТ, клинических исследований, советов, применяемых в ходе исследования и т. д. Оформите подписку сегодня, чтобы получить доступ к нашей бесплатной рассылке FieldStrength об МРТ.
Следите за новостями технологии МРТ компании Philips
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.