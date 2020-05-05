В помощь многозадачному оператору МРТ

Меняющиеся обстоятельства приводят к появлению новых задач



Отделениям лучевой диагностики в своей работе приходтся находить компромисс между показателями финансовой результативности, количеством процедур, качеством и сроками выполнения задач диагностики и отчетности, а также удовлетворенности пациентов. Некоторые проблемы могут возникнуть в том случае, когда отказ от компенсации расходов приводит к необходимости проводить сканирование большего числа пациентов, чтобы выйти на уровень безубыточности. Дальнейшие проблемы могут быть связаны с пандемией COVID-19, нехваткой персонала, обучением и управлением рабочей нагрузкой, растущим спросом, длительным временем между запросом на сканирование и назначением, длительным временем в залах ожидания для пациентов и необходимостью своевременно действовать в экстренных случаях.

«В целом, мы видим, что спрос на МРТ растет очень быстро, — говорит Крис Джордано (Kris Giordano). — Кажется, расширяется даже область использования для задач ортопедии, что может создать рост спроса. Кроме того, в нашем текущем режиме работы с COVID-19 перед нами стоит задача, касающаяся переизбытка пациентов, и я много думал о том, что мы можем сделать, чтобы облегчить выполнение этой задачи».



Растущее число пациентов с имплантатами в частности требует значительного внимания со стороны персонала МРТ, который должен сначала выяснить, какой имплантат установлен у пациента, а затем уточнить условия сканирования МРТ у производителя имплантата. Кроме того, для настройки процесса сканирования в соответствии с этими условиями может потребоваться итеративная адаптация параметров сканирования. Согласно господину Джордано (Giordano), «совместные усилия команды в области исследования МРТ имплантатов действительно вызвали серьезный дефицит времени. Выполнение одной только этой задачи до прибытия пациента требует дополнительных усилий со стороны персонала».



Растущий спрос открывает возможности для расширения бизнеса, но может также увеличить нагрузку на отделение диагностической визуализации и персонал. Когда спрос возрастет в связи с появлением новых возможностей МРТ, необходимо будет запланировать дополнительное обучение операторов. Некоторые центры МРТ пытаются сократить время ожидания пациентов за счет увеличения пропускной способности в процессе сканирования2.