Узнайте больше о финансовых решениях Philips
Philips Capital – глобальное подразделение Philips, основной задачей которого является организация финансовых решений для клиентов и партнеров компании. Philips Capital является единой структурой, отвечающей за сотрудничество с финансовыми институтами, предоставляющими финансовые решения: коммерческими банками, лизинговыми компаниями, банками развития, агентствами по экспортному кредитованию. Philips Capital тесно взаимодействует с коммерческими подразделениями Philips в России и странах СНГ с целью предоставления клиентам интегрированных продуктовых и финансовых решений на оптимальных условиях. Philips Capital использует в своей деятельности широкий спектр финансовых инструментов для содействия клиентам, от краткосрочного финансирования (факторинг) до долговременной рассрочки платежей и других комплексных структур финансирования.
Philips Capital – глобальное подразделение Philips, основной задачей которого является организация финансовых решений для клиентов и партнеров компании. Philips Capital является единой структурой, отвечающей за сотрудничество с финансовыми институтами, предоставляющими финансовые решения: коммерческими банками, лизинговыми компаниями, банками развития, агентствами по экспортному кредитованию.
Philips Capital тесно взаимодействует с коммерческими подразделениями Philips в России и странах СНГ с целью предоставления клиентам интегрированных продуктовых и финансовых решений на оптимальных условиях.
Philips Capital использует в своей деятельности широкий спектр финансовых инструментов для содействия клиентам, от краткосрочного финансирования (факторинг) до долговременной рассрочки платежей и других комплексных структур финансирования.
Финансовый лизинг – это предоставление оборудования во временное владение и пользование на срок, определенный договором лизинга, с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости.
Финансовый лизинг – это предоставление оборудования во временное владение и пользование на срок, определенный договором лизинга, с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости.
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