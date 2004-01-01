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Финансовые решения Philips

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Philips Capital

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Philips Capital – глобальное подразделение Philips, основной задачей которого является организация финансовых решений для клиентов и партнеров компании. Philips Capital является единой структурой, отвечающей за сотрудничество с финансовыми институтами, предоставляющими финансовые решения: коммерческими банками, лизинговыми компаниями, банками развития, агентствами по экспортному кредитованию.

 

Philips Capital тесно взаимодействует с коммерческими подразделениями Philips в России и странах СНГ с целью предоставления клиентам интегрированных продуктовых и финансовых решений на оптимальных условиях.

 

Philips Capital использует в своей деятельности широкий спектр финансовых инструментов для содействия клиентам, от краткосрочного финансирования (факторинг) до долговременной рассрочки платежей и других комплексных структур финансирования.

Финансовый лизинг: эффективное решение для приобретения медицинского оборудования

Финансовый лизинг – это предоставление оборудования во временное владение и пользование на срок, определенный договором лизинга, с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости.

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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Continue

You are about to visit the Philips USA website.

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