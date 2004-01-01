Philips Capital – глобальное подразделение Philips, основной задачей которого является организация финансовых решений для клиентов и партнеров компании. Philips Capital является единой структурой, отвечающей за сотрудничество с финансовыми институтами, предоставляющими финансовые решения: коммерческими банками, лизинговыми компаниями, банками развития, агентствами по экспортному кредитованию.

Philips Capital тесно взаимодействует с коммерческими подразделениями Philips в России и странах СНГ с целью предоставления клиентам интегрированных продуктовых и финансовых решений на оптимальных условиях.

Philips Capital использует в своей деятельности широкий спектр финансовых инструментов для содействия клиентам, от краткосрочного финансирования (факторинг) до долговременной рассрочки платежей и других комплексных структур финансирования.