Данное многоцентровое, проспективное, открытое, стратифицированное исследование с рандомизацией 1:1 было создано для оценки того, может ли решение DCR снизить общий объем йод-содержащего контрастного вещества, вводимого в ходе ЧКВ. Вторичной целью была оценка общего количества полученных серий ангиографических изображений (ангиограмм) с контрастным усилением, связанных с ЧКВ.

Исследуемая группа включала 394 пациента, которым требовалось ЧКВ, в общей сложности из 6 центров: трех центров в Европе, одного в Израиле и двух в США.

Рандомизация и стратификация пациентов выполнялась по каждому типу ЧКВ (сразу после ангиографии либо плановое проведение) и в соответствии с количеством сосудов, подлежащих лечению. Пациентам в экспериментальной группе проводилось ЧКВ под контролем DCR с целью навигации проводников, баллонов, стентов и других диагностических или терапевтических устройств, используемых для коронарных сосудов при ЧКВ. Пациентам в контрольной группе ЧКВ проводилось без поддержки DCR.