Статья ∙ От Philips «Здравоохранение» ∙ мая 16, 2023 ∙ 2–3 минуты для ознакомления
По всему миру значительно увеличилось количество пациентов из группы высокого риска, которым проводится чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Осознание того, как важно уменьшить объем контрастного вещества для максимального снижения случаев перипроцедурного повреждения почек (осложнение, которое довольно часто встречается у пациентов из группы высокого риска и имеет прогностические последствия), стало причиной предложения о применении сверхнизкого объема контрастного вещества при ЧКВ.
*Dynamic Coronary Roadmap (DCR) - Динамическая адаптивная карта коронарных сосудов
Поскольку контраст-индуцированная нефропатия (КИН) может значительно повлиять на клинический прогноз, врачи находятся в поиске решений для снижения объема используемого контрастного вещества в ходе выполнения ЧКВ, что в свою очередь позволит повысить уровень безопасности проводимой процедуры. В рамках помощи в решении данного вопроса компания Philips разработала решение Dynamic Coronary Roadmap (DCR), представляющее собой инструмент для поддержки навигации при ЧКВ; данный инструмент является уникальным решением и доступен на рынке в настоящее время.
DCR — программное обеспечение для медицинских устройств, доступное для приобретения (с маркировкой CE и одобренное FDA 510(k)) и предназначенное для создания динамической схемы сосудов (а именно коронарных артерий пациента) по данным ангиографии в реальном времени.
При использовании в сочетании с ангиографической системой Philips данный инструмент автоматически создает ангиограмму с подсвеченными коронарными сосудами, которая накладывается на рентгеноскопическое изображение в режиме 2D. Данная цветная схема сосудов компенсирует вибрации сердца и движения, вызванные дыхательной деятельностью, а также сдвигом пациента или стола, и создается на основе ранее полученных ангиограмм коронарных сосудов в ходе ЧКВ.
Для лучшего понимания того, как DCR может обеспечить реальные преимущества, в рамках исследования «Dynamic Coronary Roadmap for Contrast Reduction trial» (DCR4Contrast) изучалась способность решения DCR к снижению общего объема контрастного вещества, вводимого в ходе ЧКВ, по сравнению с ЧКВ, проводимого без поддержки DCR. Согласно результатам данного исследования, DCR позволяет снизить объем контрастного вещества на 28,8%: это ясно демонстрирует потенциал для поддержки снижения в будущем и защиты здоровья пациентов.
По словам доктора Стробеля (Dr Strobel), «Dynamic Coronary Roadmap — отличный продукт, который можно добавить в инструментарий врача для проведения инвазивных вмешательств". "Это удобный в использовании инструмент, который позволяет снизить влияние контрастного вещества на организм пациентов. Его применение полезно для пациентов с низким уровнем СКФ либо пациентов с заболеваниями в ответвлениях сосудов. Я часто применяю данный инструмент в своей практике с целью снижения объемов вводимого контрастного вещества».
Доктор Стробель Больница Baptist Health, Литл-Рок, США
Доктор Стробель
Больница Baptist Health, Литл-Рок, США
Данное многоцентровое, проспективное, открытое, стратифицированное исследование с рандомизацией 1:1 было создано для оценки того, может ли решение DCR снизить общий объем йод-содержащего контрастного вещества, вводимого в ходе ЧКВ. Вторичной целью была оценка общего количества полученных серий ангиографических изображений (ангиограмм) с контрастным усилением, связанных с ЧКВ. Исследуемая группа включала 394 пациента, которым требовалось ЧКВ, в общей сложности из 6 центров: трех центров в Европе, одного в Израиле и двух в США. Рандомизация и стратификация пациентов выполнялась по каждому типу ЧКВ (сразу после ангиографии либо плановое проведение) и в соответствии с количеством сосудов, подлежащих лечению. Пациентам в экспериментальной группе проводилось ЧКВ под контролем DCR с целью навигации проводников, баллонов, стентов и других диагностических или терапевтических устройств, используемых для коронарных сосудов при ЧКВ. Пациентам в контрольной группе ЧКВ проводилось без поддержки DCR.
Данное многоцентровое, проспективное, открытое, стратифицированное исследование с рандомизацией 1:1 было создано для оценки того, может ли решение DCR снизить общий объем йод-содержащего контрастного вещества, вводимого в ходе ЧКВ. Вторичной целью была оценка общего количества полученных серий ангиографических изображений (ангиограмм) с контрастным усилением, связанных с ЧКВ.
Исследуемая группа включала 394 пациента, которым требовалось ЧКВ, в общей сложности из 6 центров: трех центров в Европе, одного в Израиле и двух в США.
Рандомизация и стратификация пациентов выполнялась по каждому типу ЧКВ (сразу после ангиографии либо плановое проведение) и в соответствии с количеством сосудов, подлежащих лечению. Пациентам в экспериментальной группе проводилось ЧКВ под контролем DCR с целью навигации проводников, баллонов, стентов и других диагностических или терапевтических устройств, используемых для коронарных сосудов при ЧКВ. Пациентам в контрольной группе ЧКВ проводилось без поддержки DCR.
Смотрите записанный вебинар «Новый взгляд на проведение ЧКВ - динамическое картирование коронарных сосудов и визуализация стентов» и узнайте больше, как Dynamic Coronary Roadmap помогает в клинической практике хирургам российских медучреждений
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.