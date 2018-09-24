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Интегрированные решения для кардиологии

‹ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Клинические пути при оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволяющие снизить затраты на услугу

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‹ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Клинические пути при оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволяющие снизить затраты на услугу

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Поддержание здоровья людей на дому становится приоритетной задачей для медицинских учреждений, поскольку система возмещения расходов начала поощрять медицинские учреждения за сокращение расходов на лечение и штрафовать за случаи повторной госпитализации и расходы, которых можно было избежать. Технология Connected Health может быть полезна для людей с хроническими заболеваниями и пациентов, вернувшихся домой после лечения в стационаре, облегчая восстановление или необходимое изменение образа жизни.
 

Программы телемедицины и управления процессами оказания медицинских услуг способны помочь снизить затраты на медицинское обслуживание в стационаре, а также обеспечить непрерывное оказание медицинской помощи для поддержания здоровья пациентов на дому. В качестве примера можно привести амбулаторную программу телемедицины eIAC для пожилых людей с множественными хроническими заболеваниями, в основе которой лежит платформа управления медицинским обслуживанием населения, разработанная для обеспечения мониторинга и оказания медицинских услуг на дому даже в самых сложных случаях.

 

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Узнайте больше об интегрированных решениях в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний:

 

Сокращение времени пребывания в стационаре и уменьшение количества случаев повторной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 

Оптимизация процесса выполнения процедуры в условиях визуализального контроля

Титульный лист статьи

Сокращение времени пребывания в кардиологическом отделении

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний теперь зависит не от производительности одного отделения, а от совместной работы врачей и учреждений, а также оптимизации рабочих процессов. Узнайте больше о нашем сотрудничестве с медицинскими учреждениями в области разработки и внедрения новых моделей лечения и решения деловых задач с целью применения новых подходов к оказанию медицинских услуг и управлению рисками.
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Врач, смотрящий на экран

«Ультразвуковое исследование обеспечивает получение критически важной информации для диагностики пациентов с заболеваниями сердца. Благодаря этой информации в короткий срок можно оптимизировать план лечения и, возможно, сократить время пребывания пациента в стационаре».

 

Александра Гонсалес, врач, доктор наук. Старший управляющий по медицинским вопросам в области кардиологии
Philips Ultrasound Business Group

Решения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Разработка стратегии оказания медицинской помощи на уровне IDN

 

Подбор персонала, ресурсов и оборудования для оптимизации условий в медицинском учреждении и повышения эффективности оказания медицинской помощи.

На 21%

увеличен объем выполняемых исследований и на 376% выросла маржинальная прибыль1

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Обеспечьте доступность комплексных диагностических инструментов с помощью программной платформы для сердечно-сосудистых исследований, чтобы врачи могли получить доступ к расширенным возможностям диагностической визуализации в нужном месте в нужное время с помощью систем IDN. Таким образом, различным отделениям будет предоставлен доступ к различным инструментам, при этом сразу несколько отделений могут создавать отчеты по одной и той же модальности.
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Единая платформа и схожие пользовательские интерфейсы ультразвуковой системы для сердечно-сосудистых исследований позволяют сократить время на обучение персонала и оптимизировать работу врачей и специалистов по ультразвуковой диагностике, использующих систему IDN, а также крупных и малых медицинских учреждений со вспомогательными учреждениями.
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Сочетая в себе функции обработки как аудио-, так и видеосигналов, прогнозной аналитики, визуализации данных и расширенных возможностей создания отчетов, программа tele-ICU позволяет объединить и стандартизировать методы оказания медицинской помощи, снизить количество переводов пациентов между отделениями, оптимизировать использование коечного фонда учреждения, уменьшить расходы и увеличить прибыль, пропускную способность и управление производительностью в рамках всего учреждения.

Контроль состояния пациентов с самого начала

 

Благодаря получению важных клинических данных в самом начале пациенты будут направлены в наиболее подходящее отделение.

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Мониторы для оказания неотложной медицинской помощи с инструментами прогнозирования позволяют определить наличие острой ишемии у пациента. Данные ЭКГ отравляются медицинским специалистам учреждения, обеспечивая быструю постановку диагноза.
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Мобильный прибор для ультразвуковой диагностики у постели больного (Point-of-care) объединяет в себе переносное совместимое смарт-устройство с технологией датчиков для высококачественной визуализации сердца в любом месте, обеспечивая портативность без ухудшения качества изображения.

Объединение нескольких подходов к лечению

 

Диагностика пациентов и оказание помощи в амбулаторных условиях позволяют повысить не только эффективность, но и качество оказываемых пациенту услуг.

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Диагностика в лаборатории в рамках кабинета, включая возможности мониторинга, ультразвуковых исследований и рентгенографии, а также использования диагностических и терапевтических устройств — наряду со специально разработанными программами, ресурсами и услугами по обучению — для всех комбинированных кабинетов OBL и OBL-ASL.
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С помощью программ анализа здоровья населения и управления процессами оказания медицинской помощи обеспечивается мониторинг и поддержка пациентов в отделениях, не предназначенных для оказания неотложной медицинской помощи, и на дому, включая функцию прогнозной аналитики, которая может предупредить о возможной повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки. 
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Отчеты, выполненные на основе опросов о состоянии пациента, позволяют оценить текущее состояние пациента, находящегося дома, и сравнить показатели с предыдущими результатами и нормативными показателями, чтобы врачи могли отслеживать данные и изменять план лечения пациента по мере необходимости.

Сокращение числа посещений медицинского учреждения и снижение затрат

 

Программа телемедицины Intensive Ambulatory Care (IAC) от Philips помогла Баннеру Хиту сократить число посещений медицинского учреждения для многих пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволило значительно снизить общие затраты на медицинское обслуживание.

Проблема

The problem raphic
5% пациентов
50% от общих расходов на здравоохранение

Решение для телемедицины

The solution image
Уменьшение общих затрат на медицинское обслуживание на 34,5%
Экономия более 109 млн долларов США

Источник: Министерство здравоохранения и социального обеспечения (2008–2009 гг.) и врач Даль Д. Кухарана (2015 г.)

* Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

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Исследование неблагоприятных событий
в отделениях общей терапии в больнице Saratoga Hospital

 

Исследование показало, что в 66%2 случаев остановки сердца первые признаки и симптомы появляются за 6 ч, но врачам сообщается о них только в 25% случаев. Решением проблемы оказалось внедрение в больнице Saratoga Hospital решения Philips IntelliVue Guardian Solution, системы автоматизированной оценки по шкале раннего предупреждения (EWS), которая помогает врачам определять незначительные признаки ухудшения состояния пациента за несколько часов до возможного неблагоприятного события3.


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Ресурсы

Ресурсы, посвященные лечению сердечно-сосудистых заболеваний

 

Пример из клинической практики Точная постановка диагноза в сложных клинических случаях при выполнении эхографии сердца и сосудов

Видео Philips Affiniti — современная платформа для стандартных процедур эхокардиографии

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Что это значит?
Final CEE consent

1 Lilly CM, Motzkus C, Rincon T, et al.  ICU Telemedicine Program Financial Outcomes. Chest.

2 Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent in hospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Crit Care Med. 1994;22(2):244-247

3 Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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