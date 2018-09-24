Поддержание здоровья людей на дому становится приоритетной задачей для медицинских учреждений, поскольку система возмещения расходов начала поощрять медицинские учреждения за сокращение расходов на лечение и штрафовать за случаи повторной госпитализации и расходы, которых можно было избежать. Технология Connected Health может быть полезна для людей с хроническими заболеваниями и пациентов, вернувшихся домой после лечения в стационаре, облегчая восстановление или необходимое изменение образа жизни.



Программы телемедицины и управления процессами оказания медицинских услуг способны помочь снизить затраты на медицинское обслуживание в стационаре, а также обеспечить непрерывное оказание медицинской помощи для поддержания здоровья пациентов на дому. В качестве примера можно привести амбулаторную программу телемедицины eIAC для пожилых людей с множественными хроническими заболеваниями, в основе которой лежит платформа управления медицинским обслуживанием населения, разработанная для обеспечения мониторинга и оказания медицинских услуг на дому даже в самых сложных случаях.