Еще 10–15 лет назад при лечении аневризмы аорты пациенту требовалось провести пять дней в отделении ОРИТ, семь дней в стационаре, и 30 дней отводилось на восстановление1. Используемые врачами технологии должны постоянно развиваться, чтобы соответствовать требованиям применяемых методов лечения. Появление гибридных интервенционных операционных принесло значительные преимущества для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и врачей, поскольку позволило командам специалистов разного профиля использовать многочисленные клинические решения в одном удобном месте.

Благодаря использованию современных методов визуализации, позволяющих проводить малоинвазивные процедуры, пациент может быть выписан уже через два-три дня после процедуры замены аортального клапана и репарации аневризмы2. Это помогает решить ряд проблем, с которыми сталкиваются заведующие отделениями в ситуациях, когда время и ресурсы, требующиеся врачам для принятия клинических решений, ограничены, и при этом требуется оказать помощь всем пациентам, которым она необходима. Чем эффективнее работа врачей, тем больше времени они могут уделить лечению пациентов.