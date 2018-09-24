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Интегрированные решения для кардиологии

‹ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Оптимизация процесса выполнения процедуры в условиях визуализального контроля

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‹ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Оптимизация процесса выполнения процедуры в условиях визуализального контроля

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Еще 10–15 лет назад при лечении аневризмы аорты пациенту требовалось провести пять дней в отделении ОРИТ, семь дней в стационаре, и 30 дней отводилось на восстановление1. Используемые врачами технологии должны постоянно развиваться, чтобы соответствовать требованиям применяемых методов лечения. Появление гибридных интервенционных операционных принесло значительные преимущества для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и врачей, поскольку позволило командам специалистов разного профиля использовать многочисленные клинические решения в одном удобном месте.

 

Благодаря использованию современных методов визуализации, позволяющих проводить малоинвазивные процедуры, пациент может быть выписан уже через два-три дня после процедуры замены аортального клапана и репарации аневризмы2. Это помогает решить ряд проблем, с которыми сталкиваются заведующие отделениями в ситуациях, когда время и ресурсы, требующиеся врачам для принятия клинических решений, ограничены, и при этом требуется оказать помощь всем пациентам, которым она необходима. Чем эффективнее работа врачей, тем больше времени они могут уделить лечению пациентов.

 

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‹ Посетите портал, посвященный кардиологии

 

Узнайте больше об интегрированных решениях в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний:

 

Сокращение времени пребывания в стационаре и уменьшение количества случаев повторной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 

Клинические пути при оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволяющие снизить затраты на услугу

Титульный лист статьи

Сокращение времени пребывания в кардиологическом отделении

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний теперь зависит не от производительности одного отделения, а от совместной работы врачей и учреждений, а также оптимизации рабочих процессов. Узнайте больше о нашем сотрудничестве с медицинскими учреждениями в области разработки и внедрения новых моделей лечения и решения деловых задач с целью применения новых подходов к оказанию медицинских услуг и управлению рисками.
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«Наша задача — не заменить врача, а сделать его работу более эффективной и продуктивной — предоставить дополнительные сведения для принятия решений. Мы продолжим расширять применение этих подходов [к данным] и использовать их при оценке изображений, полученных с использованием самых разных типов оборудования — от МРТ-томографов и рентгенхирургических систем до переносных ультразвуковых устройств, — а также при оценке патоморфологических изображений патологических изменений».

 

Рой Смит, главный специалист в сфере медицинских технологий, глобальных инноваций и стратегии в компании Philips

Решения для процедур под визуальным контролем

Повышение уровня комфорта пациента и персонала

 

Обеспечьте высокий уровень комфорта и безопасности во время проведения процедур как для пациентов, так и для персонала, в то же время повышая удобство медицинского персонала при работе с оборудованием.

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уверены, что возможность отображения чек-листов и протоколов в системе поможет свести к минимуму ошибки на стадии подготовки7

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Приложение Dynamic Coronary Roadmap (динамический коронарный роудмэп) для ЧКВ позволяет автоматически получать изображения коронарных сосудов с компенсацией артефактов движения в режиме реального времени, обеспечивая упрощенный визуальный контроль, часто без дополнительного введения контрастного вещества. Запатентованная технология фракционного резерва кровотока (iFR — instant wave-Free Ratio — измерение моментального резерва кровотока) позволяет оценить значимость поражения приблизительно за пять сердечных сокращений без применения препаратов, вызывающих гиперемию, что делает исследование более комфортным для пациента по сравнению с измерением ФРК.
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Высокоточная система ко-регистрации SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение процедуры в сочетании с имеющимся рентгеноскопическим изображением.
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Технология низкодозного сканирования при выполнении широкого спектра сердечно-сосудистых процедур обеспечивает высококачественную визуализацию пациентов любого телосложения при низком уровне облучения.
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Система, разработанная клиническими специалистами для клинических специалистов с целью повышения удобства работы пользователя, позволяет выполнять различные исследования быстро и уверенно. Данная система набрала 87 баллов по шкале System Usability Scale3 (скоринговая система оценки пользовательских преимуществ практичности системы). Это значит, что практичность данной системы выше, чем у 90% других систем (в исследовании участвовало 500 систем).

Повысьте эффективность, оптимизируйте рабочий процесс и уменьшите затраты

 

Сократите время проведения процедур благодаря новым методам и технологиям, которые способствуют оптимизации и повышению производительности до, во время и после выполнения процедур в рентгенхирургической операционной.

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Технология iFR — instant wave-Free Ratio — позволяет оценить значимость поражения приблизительно за пять сердечных сокращений без применения препаратов, вызывающих гиперемию. Исследования показали, что по сравнению с измерением ФРК, метод iFR позволяет сократить время процедуры на 10%4 и сократить затраты на пациента на 10%, обеспечивая таким образом экономию в размере 896 долларов США в течение 1 года регулярного применения5.
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Оптимизируйте рабочий процесс для быстрого получения согласованных результатов с помощью платформы для терапии под визуальным контролем, разработанной для обеспечения превосходного качества оказания медицинских услуг и повышения производительности лаборатории катетеризации. На примере одной больницы при использовании системы удалось сократить время выполнения процедуры на 17%6.

Улучшите качество оказываемой помощи и повысьте достоверность клинических результатов

 

Наглядность и стандартизация процессов позволяют сократить вариативность, чтобы вы были уверены в достоверном результате.

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Расширьте возможности применения ангиографии при ЧКВ с внутрисосудистым ультразвуковым контролем путем наложения карты анатомического строения сосудов в 3D-режиме на ангиограмму для более четкого понимания размеров поражений. Эффективное использование метода iFR позволяет определить области снижения давления в кровеносных сосудах для облегчения оценки диффузного поражения, выявить области возможного возникновения ишемии и оценить эффективность стентирования.
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Эксклюзивная технология компании Philips автоматически объединяет преимущества функций live 3D TEE и рентгенографии в режиме реального времени при проведении процедур для лечения структурных заболеваний сердца, в том числе репарации митрального клапана и закрытия ушка левого предсердия, для упрощенного управления устройством с помощью данных о тканях в 2D- и 3D-режиме, отображаемых на экране рентгеновской системы. С помощью технологии Anatomical Intelligence пользователь может автоматически сегментировать структуры сердца и использовать полученные данные в качестве справочной информации для оценки сложных анатомических структур.  Мультимодальная визуализация и средства контроля рабочего процесса позволяют оптимизировать процессы планирования, измерения, выбора устройства и оптимального угла обзора во время рентгенографии. Определяйте расположение участков обызвествления в восходящей аорте, аортальном клапане и левом желудочке и получайте дополнительные 3D-изображения в режиме реального времени для облегчения установки устройства.
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Улучшите согласованность данных с помощью цифровых карт процедур для терапии с визуальным контролем, которые содержат предварительно заданные настройки и индивидуальные макеты экрана как для кабинета для исследований, так и для пультовой комнаты, параметры рентгенографии и положения тела пациента для конкретных инвазивных процедур и пользователей. Настройка параметров процедуры одним щелчком мыши позволяет сократить время подготовки пациента и свести к минимуму ошибки при подготовке.

Экономия времени благодаря системе Philips Azurion

Недавнее исследование показало, что благодаря системе Philips Azurion удалось повысить эффективность работы в больнице St. Antonius в Ньивегейне, Нидерланды.
Сокращение среднего времени выполнения инвазивных процедур
Сокращение времени на подготовку пациента к процедуре в лаборатории
Сокращение времени, проведенного в лаборатории по завершении процедуры 8
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Пропускная способность может увеличиться на одного пациента в день уже сейчас, или в будущем

 

Больница St. Antonius была одним из первых в мире медицинских учреждений, в которых была установлена система Philips Azurion. Больница участвовала в комплексном исследовании с целью оценки результатов использования новой платформы в отделении. Результаты исследования были проверены организацией NAMSA, независимым сторонним экспертом. Было выявлено, что в больнице St. Antonius удалось добиться значительной оптимизации рабочего процесса благодаря использованию системы Azurion. Одним из результатов стало увеличение пропускной способности отделения на одного пациента в день.

 

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Ресурсы

Ресурсы, посвященные лечению сердечно-сосудистых заболеваний

 

Видео Использование программы EchoNavigator в клинической практике

Статья Данные о результатах использования метода iFR
Видео Использование системы IntelliSpace Portal в кардиологии
История клиента Гибридная операционная VUMC
Видео Больница TAYS Heart Hospital
Видео Больница St. Antonius
Видео Больница Clinique Rhone Durance
Видео ISCV

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Final CEE consent

1 Интервью с доктором Барри Катценом, основателем института Miami Cardiac & Vacular Institute

2 Интервью с доктором Барри Катценом, основателем института Miami Cardiac & Vacular Institute

3 Sauro J. A practical guide to the System Usability Scale (SUS): Background, benchmarks & best practices. Denver, CO: Measuring Usability LLC. 2011.

4 Davies JE, Sen S, Dehbi H-M, et al. Use of the instantaneous wave-free ratio or fractional flow reserve in PCI. N Engl J Med 2017;376:1824-34.

5 Patel M. «Cost-effectiveness of instantaneous wave-Free Ratio (iFR) compared with Fractional Flow Reserve (FFR) to guide coronary revascularization decision-making.»

6 Система Philips Azurion в больнице St. Antonius Hospital. Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

7 Результаты, полученные во время пользовательских тестов, выполненных в период с ноября 2015 г. по февраль 2016 г. Разработку и контроль тестов осуществляла компания Use-Lab GmbH, независимая консультационная компания по тестированию удобства использования и разработке пользовательских интерфейсов. В исследовании приняли участие 31 медицинский работников из США (16 врачей и 15 рентгенлаборантов) и 30 медицинских работников из Европы (15 врачей и 15 рентгенлаборантов), которые выполняли процедуры с использованием системы Azurion в искусственно созданных условиях интервенционной лаборатории.

8 Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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