Лечение сердечно-сосудистых заболеваний является сложным процессом для пациентов, но есть способы, с помощью которых медицинские учреждения могут облегчить этот процесс как для врачей, так и для пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Временные и денежные затраты могут быть сокращены благодаря более точной и быстрой постановке диагноза и использованию ИТ-систем для оптимизации рабочих процессов и эффективности работы отделения. Наличие нужных данных в нужное время и в нужном месте позволяет значительно повысить эффективность отделения.



Используя все доступные данные, врачи и медицинские учреждения смогут улучшить показатели эффективности и продуктивности своей работы и решить проблемы, связанные с разрозненностью сведений и комплексными технологиями.