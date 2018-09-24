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Интегрированные решения для кардиологии

‹ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний  

Сокращение времени пребывания в стационаре и уменьшение количества случаев повторной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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‹ Лечение сердечно-сосудистых заболеваний  

Сокращение времени пребывания в стационаре и уменьшение количества случаев повторной госпитализации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Лечение сердечно-сосудистых заболеваний является сложным процессом для пациентов, но есть способы, с помощью которых медицинские учреждения могут облегчить этот процесс как для врачей, так и для пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Временные и денежные затраты могут быть сокращены благодаря более точной и быстрой постановке диагноза и использованию ИТ-систем для оптимизации рабочих процессов и эффективности работы отделения. Наличие нужных данных в нужное время и в нужном месте позволяет значительно повысить эффективность отделения.
 

Используя все доступные данные, врачи и медицинские учреждения смогут улучшить показатели эффективности и продуктивности своей работы и решить проблемы, связанные с разрозненностью сведений и комплексными технологиями.

 

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Узнайте больше об интегрированных решениях в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний:

 

Методы лечения сердечных заболеваний, позволяющие снизить затраты на оказание медицинских услуг

 

Оптимизация процесса выполнения процедуры в условиях визуализального контроля

Титульный лист статьи

Сокращение времени пребывания в кардиологическом отделении

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний теперь зависит не от производительности одного отделения, а от совместной работы врачей и учреждений, а также оптимизации рабочих процессов. Узнайте больше о нашем сотрудничестве с медицинскими учреждениями в области разработки и внедрения новых моделей лечения и решения деловых задач с целью применения новых подходов к оказанию медицинских услуг и управлению рисками.
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Врач, смотрящий на экран

«Наши решения и сервисы для лечения сердечно-сосудистых заболеваний призваны помочь вам улучшить результаты лечения и сократить время пребывания пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре». 

 

Геральд Пецш, начальник отдела кардиологических решений компании Philips

Решения, разработанные для сокращения пребывания в стационаре

Анализ данных и расширенная диагностика

 

Доступ к необходимым сведениям одним нажатием кнопки практически в любом месте позволяет повысить комфорт пациента на всех этапах — при постановке диагноза, проведении инвазивной процедуры и лечении, а также обеспечить их пребывание в стационаре только в течение нужного периода времени.

82%

Сокращение времени исследования с помощью системы HeartModelA.I. 1

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Ультразвуковая система для исследований сердца и сосудов с функцией количественного 3D-анализа обеспечивает сокращение времени исследования, беспрепятственный рабочий процесс и широкую применимость благодаря использованию данных из обширной базы анатомических данных для проведения исследования в соответствии с особенностями строения сердца пациента и получения согласованных и надежных результатов.
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Диагностика и мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний с использованием 3D-моделей, карт и других инструментов количественного анализа, которые позволяют интегрировать возможности расширенной диагностической визуализации в хирургическом кабинете и автоматически извлекать данные пациента из портала для усовершенствованной визуализации.
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Доступ к расширенным клиническим приложениям, мультимодальным изображениям и клиническим инструментам с помощью единой настраиваемой рабочей области обеспечивает принятие информированных решений и повышение эффективности на всех этапах лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Устройства и технологии для малоинвазивных процедур

 

Сложность, инвазивность и продолжительность процедур могут негативно сказаться на времени восстановления и пребывания пациента в стационаре.

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В отличие от хирургических процедур, чрескожные транскатетерные инвазивные процедуры часто требуют лишь местной анестезии и могут выполняться с использованием радиального доступа, что способствует сокращению возможных осложнений и времени заживления раны в месте введения, позволяя пациентам вернуться домой уже в этот же день в большинстве случаев.
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Возможность оценки значимости поражения приблизительно за пять сердечных сокращений без применения препаратов, вызывающих гиперемию, при использовании технологии iFR (instant wave-Free Ratio) позволяет сократить время процедуры на 10%2 по сравнению с измерением ФРК.
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Программное обеспечение управления информацией позволяет отслеживать использование оборудования, выявлять возможную неэффективность и принимать меры для оптимизации использования оборудования, а также управлять сроками пребывания пациентов в стационаре.

Лечение в рамках отделений, не предназначенных для оказания неотложной медицинской помощи

 

Чтобы улучшить показатели финансовой деятельности и эффективности учреждения, а также качество оказания услуг пациентам, необходимо убедиться, что пациент направляется в нужное отделение.

Heart icon
В зависимости от этапа лечения пациента, технология телемедицинского мониторинга в ОРИТ с корпоративным программным обеспечением позволяет получать исчерпывающие данные о состоянии пациента и предоставляет алгоритмы и функции анализа трендов, чтобы врачи могли в любой момент выявить пациентов с острыми состояниями и предпринять необходимые действия.
Heart icon
Что касается пациентов в отделениях общей терапии, мониторинг основных показателей жизнедеятельности с системой оценки по шкале раннего предупреждения помогает врачам определять ранние признаки ухудшения состояния и действовать незамедлительно для сокращения числа критических состояний.

3D моделирование сердца повышает точность диагностики

 

Исследование с участием 180 пациентов в шести медицинских учреждениях показало, что технология Philips Dynamic Heart Model AI позволяет сократить время исследования и обеспечить получение точных данных.

Изображение сердца
  • Использует технологию 3D-моделирования с интеллектуальным определением анатомических структур
  • Быстрее выполняет измерения сердца
  • Помогает поставить более точный диагноз
  • Уменьшает вариативность результатов
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Домой на следующий день: возможности малоинвазивных процедур с интеграцией данных

 

Такие больницы, как Miami Cardiac & Vascular Institute, стремятся проводить как можно больше малоинвазивных процедур. «Одним из преимуществ малоинвазивных методов терапии под визуальным контролем оказалась разработка целого спектра новых методов лечения пациентов, состояние которых не позволяло ранее применять какие-либо имеющиеся методы» — говорит Барри Т. Катцен, доктор медицины, основатель и главный врач института Miami Cardiac & Vascular Institute.

 

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Ресурсы

Ресурсы, посвященные лечению сердечно-сосудистых заболеваний

 

Статья Что такое TeleICU?

Видео Использование метода iFR вместе с проводником с датчиком давления Verrata у пациента с многососудистым поражением
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Видео Совмещение данных iFR у пациента с многососудистым поражением
Видео Преимущества системы IntelliSpace Cardiovascular с точки зрения пользователя
Видео Получите целостное представление: комплексный обзор в сфере кардиологии
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Видео Количественный анализ левого предсердия с помощью системы HeartModel A.I.

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Что это значит?
Final CEE consent

1. В данном исследовании проводилось количественное сравнение технологий 2D и Live 3D HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅. Было выявлено, что при работе в автоматическом режиме системы HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ время процедуры сокращается на 82%, а в случае необходимости минимальных поправок — на 63%.

 

2. Davies JE, Sen S, Dehbi H-M, et al. Use of the instantaneous wave-free ratio or fractional flow reserve in PCI. N Engl J Med 2017;376:1824-34.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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