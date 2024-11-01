Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.