Ультразвуковая система Philips Affiniti CVx — это специальное решение для исследований сердца и сосудов, разработанное для удовлетворения повседневных потребностей кардиологического отделения, чтобы вы могли обеспечить лучшее лечение большему количеству пациентов.
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Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Датчик X5-1 xMATRIX
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Датчик X5-1 xMATRIX
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Разумные инвестиции
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Разумные инвестиции
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Датчик X5-1 xMATRIX
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Датчик X5-1 xMATRIX
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Датчик X5-1 xMATRIX
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция AutoStrain LV помогает обнаружить изменения функции сердца на ранней стадии
Опция TOMTEC AutoStrain LV использует такие продвинутые технологии автоматизации, как автоматическое распознавание проекции, автоматическая установка контура и отслеживание дифракционных пятен, что позволяет выполнять быстрые и воспроизводимые измерения глобальной продольной деформации (ГПД) ЛЖ нажатием одной кнопки.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Разумные инвестиции
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Разумные инвестиции
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Ценность ультразвуковой системы Philips Affiniti CVx выходит далеко за рамки технологий. Приобретая систему Affiniti CVx, вы получаете доступ к сервисной службе, удостоенной наград в своей сфере*, финансированию на конкурентном уровне и образовательным программам, которые помогут вам использовать систему максимально эффективно.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Новый интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Система Affiniti CVx поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.