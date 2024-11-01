Ключевые слова для поиска
Ультразвуковая система Philips Affiniti CVx — это специальное решение для исследований сердца и сосудов, разработанное для удовлетворения повседневных потребностей кардиологического отделения, чтобы вы могли обеспечить лучшее лечение большему количеству пациентов.
Тел.: 8-800-200-0881
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Отправить запрос
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Заявка на сервис
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
|Ширина
|
|Высота
|
|Глубина
|
|Вес
|
|Размер монитора
|
|Диапазон перемещений
|
|Ширина
|
|Высота
|
|Размер монитора
|
|Диапазон перемещений
|
|Ширина
|
|Высота
|
|Глубина
|
|Вес
|
|Размер монитора
|
|Диапазон перемещений
|
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Система EPIQ CVx — это специализированное решение для ультразвуковых исследований сердца, которое обеспечивает существенное усовершенствование функциональных возможностей. Это помогает повышать качество оказываемой медицинской помощи благодаря увеличению вычислительной мощности, исключительному качеству визуализации с более высокой четкостью и резкостью, повышению эффективности исследований, а также новой технологии надежного и воспроизводимого количественного анализа данных AIUS.
Просмотреть продукт
EPIQ CVxi, наша ультразвуковая система премиум-класса для сердечно-сосудистых исследований, созданная на основе нашей инновационной, модульной, лучшей в отрасли ультразвуковой платформы, оснащена мощными функциями на основе АИ и технологией визуализации nSight, которые позволят решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время, и вывести интервенционную эхокардиографию на новый уровень. Это поможет вам обеспечить уверенность при выполнении процедур благодаря доступным инновациям и интеллектуальным рабочим процессам.
Просмотреть продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Выберите странуРоссийская Федерация (Русский)
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.