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Ультразвуковая система для исследований сердца Philips Affiniti CVx

Разработана для кардиологических исследований

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Ультразвуковая система Philips Affiniti CVx — это специальное решение для исследований сердца и сосудов, разработанное для удовлетворения повседневных потребностей кардиологического отделения, чтобы вы могли обеспечить лучшее лечение большему количеству пациентов.

Оставить заявку
Особенности
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.

Датчик X5-1 xMatrix.

Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.

Датчик X5-1 xMatrix.

Датчик X5-1 xMatrix.
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.

Датчик X5-1 xMatrix.

Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Click here for more information
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.

Датчик X5-1 xMatrix.

Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Click here for more information
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Click here for more information
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.
Click here for more information
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Click here for more information
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов

Более точная оценка сосудов

Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.

Более точная оценка сосудов

Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.

Более точная оценка сосудов

Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Click here for more information
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов

Более точная оценка сосудов

Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Click here for more information
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Click here for more information
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
Click here for more information
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
  • Датчик X5-1 xMatrix.
  • Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
  • Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
  • Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Посмотреть все особенности
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.

Датчик X5-1 xMatrix.

Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.

Датчик X5-1 xMatrix.

Датчик X5-1 xMatrix.
Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.

Датчик X5-1 xMatrix.

Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Click here for more information
Датчик X5-1 xMatrix.
Датчик X5-1 xMatrix.

Датчик X5-1 xMatrix.

Наша передовая и универсальная технология ультразвуковых датчиков обеспечивает высокое качество изображений и поддержку различных функций анализа, а также позволяет использовать проекции, недоступные при визуализации в режиме 2D. Разработано для упрощения рабочего процесса визуализации даже пациентов, работа с которыми сопровождается сложностями.
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Click here for more information
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции
Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Функция iRotate для простого доступа к оптимальной проекции

Получите доступ к оптимальной проекции в пределах акустического окна между ребрами электронным способом вместо вращения датчика вручную и поиска окна, не закрытого ребрами. При этом повышается точность измерения объема ЛЖ, поскольку вероятность получения изображения с проекционными искажениями снижается.
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Click here for more information
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения
Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Чреспищеводная эхокардиография нового поколения

Датчик xMATRIX X8-2t обеспечивает высокое качество изображения и точность при проведении чреспищеводной эхокардиографии. Визуализация в режимах Live 3D и Live 3D с ЦДК кровотока, а также новейшие функции, такие как доплер xPlane и MultiVue, способствуют постановке уверенного диагноза даже в самых сложных случаях.
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.
Click here for more information
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований
Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Collaboration Live для телеультразвуковых исследований

Теперь ультразвуковая система может выполнять не только сканирование. Функция Collaboration Live позволяет обращаться к удаленным специалистам в режиме реального времени непосредственно из ультразвуковой системы. Функция Collaboration Live с многосторонней связью позволяет подключить к разговору до шести участников. Вы даже можете соединить две системы друг с другом, чтобы оказывать поддержку коллегам и получать поддержку от них во время ультразвукового исследования.
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Click here for more information
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста
Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Невероятный прогресс при визуализации пациентов детского возраста

Система Affiniti CVx предлагает множество возможностей визуализации в сочетании с оптимизированным рабочим процессом при различных кардиологических исследованиях — от эхокардиографии плода и визуализации пациентов детского возраста до исследований врожденных заболеваний у взрослых. Все это позволяет сократить количество этапов процедуры и время, необходимое для таких сложных исследований, как трансторакальная и чреспищеводная эхокардиография.
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов

Более точная оценка сосудов

Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.

Более точная оценка сосудов

Более точная оценка сосудов
Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.

Более точная оценка сосудов

Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Click here for more information
Более точная оценка сосудов
Более точная оценка сосудов

Более точная оценка сосудов

Легкий датчик L12-3ERGO обеспечивает высокие детализацию и разрешение, в том числе с использованием технологии MicroFlow Imaging, что гарантирует невероятную чувствительность при оценке кровотока. Датчик eL18-4 обеспечивает тонкосрезовую визуализацию, при которой наблюдается исключительная однородность тканей от ближней до дальней глубины резкости в широком диапазоне областей применения и при самых разных требованиях к глубине резкости.
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Click here for more information
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана
Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Опция 3D Auto MV для количественного анализа митрального клапана

Выполняйте анализ сложной анатомической структуры митрального клапана в режиме 3D, а также его динамической механики. Полученные результаты важны как для первоначального обнаружения заболевания или патологии митрального клапана, так и в ходе планирования инвазивных процедур с использованием различных устройств, а также для мониторинга пред- и послеоперационных случаев.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Click here for more information
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.
Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Опция 3D Auto LAA для определения размера ушка левого предсердия.

Быстрое и простое определение размера устья ушка левого предсердия. Автоматизация снижает риск вариативности результатов при выполнении исследования одним и тем же или разными пользователями, что повышает уверенность в результатах процедуры.
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.
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Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования
Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Настраиваемый интерфейс, ориентированный на кардиологические исследования

Интерфейс, разработанный с целью оптимизации рабочего процесса при кардиологических исследованиях, практически не требует изучения, поэтому исследования могут проводить пользователи с минимальной подготовкой. Интерфейс можно настроить под конкретный рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на пациенте и получаемых изображениях, не отвлекаясь на поиск нужных элементов управления.

Tехнические характеристики

Размеры системы
Размеры системы
Ширина
  • 57,2 см
Высота
  • 142,2–162,6 см
Глубина
  • 98,3 см
Вес
  • 83,6 кг
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
  • 54,6 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
Размеры системы
Размеры системы
Ширина
  • 57,2 см
Высота
  • 142,2–162,6 см
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
  • 54,6 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
Посмотреть все характеристики
Размеры системы
Размеры системы
Ширина
  • 57,2 см
Высота
  • 142,2–162,6 см
Глубина
  • 98,3 см
Вес
  • 83,6 кг
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
  • 54,6 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
  • Система Affiniti CVx поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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