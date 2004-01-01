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DreamWear full face cushion

Подушечка полнолицевой маски для области под носом

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Особенности подушечек полнолицевой маски DreamWear позволяют использовать их в рамках инновационной конструкции маски DreamWear, в результате чего обеспечивается эффективное и одновременно удобное прилегание к коже пациента, при этом не оказывается сильного давления и на коже пациента не возникает покраснений, особенно на переносице¹.

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Особенности
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Click here for more information
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.

Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.

Различные размеры для любых пациентов

Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Click here for more information
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Click here for more information
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Взаимозаменяемая конструкция

Взаимозаменяемая конструкция

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.

Взаимозаменяемая конструкция

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.

Взаимозаменяемая конструкция

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
  • Обеспечивает меньше раздражения на переносице
  • Различные размеры для любых пациентов
  • Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
  • Взаимозаменяемая конструкция
Посмотреть все особенности
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Click here for more information
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Обеспечивает меньше раздражения на переносице

Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.

Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.

Различные размеры для любых пациентов

Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Click here for more information
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов

Различные размеры для любых пациентов

Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Click here for more information
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость

Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Взаимозаменяемая конструкция

Взаимозаменяемая конструкция

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.

Взаимозаменяемая конструкция

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.

Взаимозаменяемая конструкция

Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.

Tехнические характеристики

Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка малого размера
  • 1133375
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера
  • 1133376
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка большого размера
  • 1133377
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера увеличенной ширины
  • 1133378
DreamWear с оголовьем, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1133400
Сменные детали для полнолицевых масок
Сменные детали для полнолицевых масок
Подушечка полнолицевой маски малого размера, номер по каталогу:
  • 1133430
Подушечка полнолицевой маски среднего размера, номер по каталогу:
  • 1133431
Подушечка полнолицевой маски большого размера, номер по каталогу:
  • 1133432
Подушечка полнолицевой маски среднего размера увеличенной ширины, номера по каталогу:
  • 1133433
Трафарет для измерения, номера по каталогу:
  • 1116752
Другие компоненты DreamWear
Другие компоненты DreamWear
Каркас малого размера, номер по каталогу:
  • 1116745
Каркас среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116746
Каркас большого размера, номер по каталогу:
  • 1116747
Оголовье, номер по каталогу:
  • 1133450
Магнитные клипсы оголовья, номер по каталогу:
  • 1133454
Тканевые манжеты, номер по каталогу:
  • 1116754
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка малого размера
  • 1133375
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера
  • 1133376
Сменные детали для полнолицевых масок
Сменные детали для полнолицевых масок
Подушечка полнолицевой маски малого размера, номер по каталогу:
  • 1133430
Подушечка полнолицевой маски среднего размера, номер по каталогу:
  • 1133431
Посмотреть все характеристики
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка малого размера
  • 1133375
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера
  • 1133376
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка большого размера
  • 1133377
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера увеличенной ширины
  • 1133378
DreamWear с оголовьем, каркас среднего размера, все размеры подушечек
  • 1133400
Сменные детали для полнолицевых масок
Сменные детали для полнолицевых масок
Подушечка полнолицевой маски малого размера, номер по каталогу:
  • 1133430
Подушечка полнолицевой маски среднего размера, номер по каталогу:
  • 1133431
Подушечка полнолицевой маски большого размера, номер по каталогу:
  • 1133432
Подушечка полнолицевой маски среднего размера увеличенной ширины, номера по каталогу:
  • 1133433
Трафарет для измерения, номера по каталогу:
  • 1116752
Другие компоненты DreamWear
Другие компоненты DreamWear
Каркас малого размера, номер по каталогу:
  • 1116745
Каркас среднего размера, номер по каталогу:
  • 1116746
Каркас большого размера, номер по каталогу:
  • 1116747
Оголовье, номер по каталогу:
  • 1133450
Магнитные клипсы оголовья, номер по каталогу:
  • 1133454
Тканевые манжеты, номер по каталогу:
  • 1116754
  • 1. Анализ данных исследования предпочтений пациентов по истечении 30 дней использования, n = 85, август 2017 г.; назначаемые маски: Resmed Airfit F10 и F20, Respironics Amara View и F&P Simplus.
  • 2. Конструкционное заявление — конструкция маски разработана таким образом, что маска не соприкасается с переносицей.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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