DreamWear full face cushion Подушечка полнолицевой маски для области под носом

Особенности подушечек полнолицевой маски DreamWear позволяют использовать их в рамках инновационной конструкции маски DreamWear, в результате чего обеспечивается эффективное и одновременно удобное прилегание к коже пациента, при этом не оказывается сильного давления и на коже пациента не возникает покраснений, особенно на переносице¹.