Особенности подушечек полнолицевой маски DreamWear позволяют использовать их в рамках инновационной конструкции маски DreamWear, в результате чего обеспечивается эффективное и одновременно удобное прилегание к коже пациента, при этом не оказывается сильного давления и на коже пациента не возникает покраснений, особенно на переносице¹.
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Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Взаимозаменяемая конструкция
Взаимозаменяемая конструкция
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
Взаимозаменяемая конструкция
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
Взаимозаменяемая конструкция
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Обеспечивает меньше раздражения на переносице
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Подушечка полнолицевой маски DreamWear помещается в области под носом, прилегая к обеим ноздрям и области вокруг рта, не закрывая нос полностью. Конструкция была создана для того, чтобы помочь пользователям получать необходимую терапию без появления покраснений и раздражения¹,².
Различные размеры для любых пациентов
Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Различные размеры для любых пациентов
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Подушечки полнолицевой маски доступны в четырех вариантах размера, что позволяет подобрать оптимальную посадку, подходящую именно для вашего пациента.
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Комфорт, герметичное прилегание и устойчивость
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Инновационная конструкция подушечек полнолицевой маски DreamWear предотвращает появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения на переносице, при этом обеспечивает герметичное прилегание и устойчивость, необходимые для хорошего ночного сна¹,².
Взаимозаменяемая конструкция
Взаимозаменяемая конструкция
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
Взаимозаменяемая конструкция
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
Взаимозаменяемая конструкция
Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены маски. Удобная в использовании маска DreamWear упрощает подгонку и предоставляет несколько вариантов конфигурации в домашних условиях при использовании одной маски.
Tехнические характеристики
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка малого размера
1133375
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера
1133376
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка большого размера
1133377
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера увеличенной ширины
1133378
DreamWear с оголовьем, каркас среднего размера, все размеры подушечек
1133400
Сменные детали для полнолицевых масок
Сменные детали для полнолицевых масок
Подушечка полнолицевой маски малого размера, номер по каталогу:
1133430
Подушечка полнолицевой маски среднего размера, номер по каталогу:
1133431
Подушечка полнолицевой маски большого размера, номер по каталогу:
1133432
Подушечка полнолицевой маски среднего размера увеличенной ширины, номера по каталогу:
1133433
Трафарет для измерения, номера по каталогу:
1116752
Другие компоненты DreamWear
Другие компоненты DreamWear
Каркас малого размера, номер по каталогу:
1116745
Каркас среднего размера, номер по каталогу:
1116746
Каркас большого размера, номер по каталогу:
1116747
Оголовье, номер по каталогу:
1133450
Магнитные клипсы оголовья, номер по каталогу:
1133454
Тканевые манжеты, номер по каталогу:
1116754
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
Варианты комплектации полнолицевой стандартной маски и средств различного прилегания
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка малого размера
1133375
DreamWear с оголовьем, каркас малого и среднего размеров, подушечка среднего размера
1133376
Сменные детали для полнолицевых масок
Сменные детали для полнолицевых масок
Подушечка полнолицевой маски малого размера, номер по каталогу:
1133430
Подушечка полнолицевой маски среднего размера, номер по каталогу:
1. Анализ данных исследования предпочтений пациентов по истечении 30 дней использования, n = 85, август 2017 г.; назначаемые маски: Resmed Airfit F10 и F20, Respironics Amara View и F&P Simplus.
2. Конструкционное заявление — конструкция маски разработана таким образом, что маска не соприкасается с переносицей.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.