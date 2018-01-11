Полное ощущение комфорта

Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.