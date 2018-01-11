Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек (носовыми; размещение в области под носом; маска, закрывающая нос и рот), дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую конфигурацию. Благодаря большей свободе движений и большему комфорту по сравнению с другими масками пациенты, использующие маску DreamWear, совершенно не ощущают ее наличие на лице¹⁻³.
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Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Удобная посадка и комфорт
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Удобная посадка и комфорт
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Простая замена подушечек без смены масок
Простая замена подушечек без смены масок
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Простая замена подушечек без смены масок
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Простая замена подушечек без смены масок
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Свобода движения
Свобода движения
Пользователи маски DreamWear ощущали большую свободу движений в течение всей ночи, чем при использовании текущей назначенной маски¹⁻³. Пациенты могут спать в любом удобном положении — на животе, боку или спине — не ограничивая свои движения громоздкими трубками.
Свобода движения
Пользователи маски DreamWear ощущали большую свободу движений в течение всей ночи, чем при использовании текущей назначенной маски¹⁻³. Пациенты могут спать в любом удобном положении — на животе, боку или спине — не ограничивая свои движения громоздкими трубками.
Свобода движения
Пользователи маски DreamWear ощущали большую свободу движений в течение всей ночи, чем при использовании текущей назначенной маски¹⁻³. Пациенты могут спать в любом удобном положении — на животе, боку или спине — не ограничивая свои движения громоздкими трубками.
Полное ощущение комфорта
Полное ощущение комфорта
Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.
Полное ощущение комфорта
Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.
Полное ощущение комфорта
Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Удобная посадка и комфорт
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Удобная посадка и комфорт
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Пользователи отмечают, что маска DreamWear более удобна, отличается привлекательным видом и имеет лучшую посадку, чем другая маска¹⁻³. Мягкий и гибкий силиконовый каркас DreamWear и тканевые манжеты обеспечивают мягкое прилегание к щеке пациента.
Простая замена подушечек без смены масок
Простая замена подушечек без смены масок
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Простая замена подушечек без смены масок
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Простая замена подушечек без смены масок
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Поиск подходящей маски, подушечек и оголовья может быть сложным и длительным процессом проб и ошибок. Конструкция маски DreamWear позволяет быстро и легко менять типы подушечек, не требуя смены масок. С маской DreamWear пациент может выбрать нужную конфигурацию, примеряя меньшее количество масок.
Свобода движения
Свобода движения
Пользователи маски DreamWear ощущали большую свободу движений в течение всей ночи, чем при использовании текущей назначенной маски¹⁻³. Пациенты могут спать в любом удобном положении — на животе, боку или спине — не ограничивая свои движения громоздкими трубками.
Свобода движения
Пользователи маски DreamWear ощущали большую свободу движений в течение всей ночи, чем при использовании текущей назначенной маски¹⁻³. Пациенты могут спать в любом удобном положении — на животе, боку или спине — не ограничивая свои движения громоздкими трубками.
Свобода движения
Пользователи маски DreamWear ощущали большую свободу движений в течение всей ночи, чем при использовании текущей назначенной маски¹⁻³. Пациенты могут спать в любом удобном положении — на животе, боку или спине — не ограничивая свои движения громоздкими трубками.
Полное ощущение комфорта
Полное ощущение комфорта
Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.
Полное ощущение комфорта
Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.
Полное ощущение комфорта
Уникальная конструкция маски DreamWear — одна маска с тремя вариантами подушечек, что дает пациентам возможность выбрать наиболее подходящую для них конфигурацию. Особенная конструкция маски направляет воздушный поток через каркас для обеспечения комфорта сна пациента. Подушечка для области под носом обеспечивает минимальный контакт, тем самым предотвращая появление покраснений, ощущения дискомфорта или раздражения в ноздрях или на переносице⁴.
¹Анализ данных по истечении 30 дней использования в рамках спонсируемого компанией Philips исследования предпочтений пациентов, 2015 г. (n = 98). Назначаемые маски: ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp и ResMed P10. Анализ данных по истечении 10 дней использования в рамках спонсируемого компанией Philips исследования предпочтений пациентов, 2019 г. (n = 81). ¹Назначаемые маски: ResMed Airfit N10, N20,Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson & Eson 2.
²Анализ данных по истечении 30 дней использования в рамках спонсируемого компанией Philips исследования предпочтений пациентов, 2017 г. (n = 80). Назначаемые маски: Resmed Swift FX и P10, F&P Opus и Pilairo, Philips Nuance и Nuance Pro. Анализ данных по истечении 10 дней использования в рамках спонсируемого компанией Philips исследования предпочтений пациентов, 2019 г. (n = 72). Назначаемые маски: ResMed Aifit P10, Swift Fx, Philips Nuance/Nuance Pro, F&P Brevida, Opus & Pilairo.
³Анализ данных исследования предпочтений пациентов, n = 85, август 2017 г.; назначаемые маски: Resmed Airfit F10 и F20, Respironics Amara View и F&P Simplus.
⁴Маска не соприкасается непосредственно с переносицей или ноздрями.
Продано свыше 55 млн масок и сменных подушечек DreamWear
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.