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Respironics AF541

Маска для неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ)

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Маска Respironics AF541 для НИВЛ от компании Philips, разработанная для обеспечения эффективной неинвазивной вентиляции легких и комфортного прилегания к лицу, оснащена сменными подушками для области под и области над носом. Эти подушки позволяют ротировать маску без ее замены.

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Особенности
Предотвращение повреждений кожных покровов

Простая замена подушки для области носа

Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.

Простая замена подушки для области носа

Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.

Простая замена подушки для области носа

Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Содействие эффективному терапии

Совместимость с различными аппаратам ИВЛ

Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.

Совместимость с различными аппаратам ИВЛ

Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.

Совместимость с различными аппаратам ИВЛ

Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.

Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.

Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Clean Clip для удобного хранения

Clean Clip для удобного хранения

Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.

Clean Clip для удобного хранения

Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.

Clean Clip для удобного хранения

Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Индивидуальная подгонка для обеспечения комфорта пациента

Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента

Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.

Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента

Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.

Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента

Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Возможность использования различных коннекторов

Простые в установке коннекторы

Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.

Простые в установке коннекторы

Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.

Простые в установке коннекторы

Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Возможность использования в различных условиях

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
  • Предотвращение повреждений кожных покровов
  • Содействие эффективному терапии
  • Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
  • Clean Clip для удобного хранения
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Предотвращение повреждений кожных покровов

Простая замена подушки для области носа

Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.

Простая замена подушки для области носа

Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.

Простая замена подушки для области носа

Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Содействие эффективному терапии

Совместимость с различными аппаратам ИВЛ

Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.

Совместимость с различными аппаратам ИВЛ

Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.

Совместимость с различными аппаратам ИВЛ

Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.

Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.

Оголовье Respironics для обеспечения комфорта

Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Clean Clip для удобного хранения

Clean Clip для удобного хранения

Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.

Clean Clip для удобного хранения

Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.

Clean Clip для удобного хранения

Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Индивидуальная подгонка для обеспечения комфорта пациента

Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента

Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.

Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента

Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.

Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента

Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Возможность использования различных коннекторов

Простые в установке коннекторы

Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.

Простые в установке коннекторы

Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.

Простые в установке коннекторы

Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Возможность использования в различных условиях

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.

Документация

Инструкция по эксплуатации (1)

Инструкция по эксплуатации

Брошюра (1)

Брошюра

Инструкция по эксплуатации (1)

Инструкция по эксплуатации

Брошюра (1)

Брошюра

Посмотреть всю документацию

Инструкция по эксплуатации (1)

Инструкция по эксплуатации

Брошюра (1)

Брошюра

Tехнические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Оголовье
  • Capstrap
Коннектор
  • EE Leak 2
Размер
  • Малый
Физические характеристики
Физические характеристики
Оголовье
  • Capstrap
Коннектор
  • EE Leak 2
Посмотреть все характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Оголовье
  • Capstrap
Коннектор
  • EE Leak 2
Размер
  • Малый
  • 1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. 2015 July;24(4).

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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