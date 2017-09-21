Маска Respironics AF541 для НИВЛ от компании Philips, разработанная для обеспечения эффективной неинвазивной вентиляции легких и комфортного прилегания к лицу, оснащена сменными подушками для области под и области над носом. Эти подушки позволяют ротировать маску без ее замены.
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Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Простая замена подушки для области носа
Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Простая замена подушки для области носа
Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Содействие эффективному терапии
Совместимость с различными аппаратам ИВЛ
Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Совместимость с различными аппаратам ИВЛ
Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Совместимость с различными аппаратам ИВЛ
Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Clean Clip для удобного хранения
Clean Clip для удобного хранения
Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Clean Clip для удобного хранения
Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Clean Clip для удобного хранения
Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Индивидуальная подгонка для обеспечения комфорта пациента
Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента
Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента
Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента
Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Возможность использования различных коннекторов
Простые в установке коннекторы
Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Простые в установке коннекторы
Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Простые в установке коннекторы
Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Возможность использования в различных условиях
Возможность использования в различных условиях
Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
Возможность использования в различных условиях
Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
Возможность использования в различных условиях
Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Простая замена подушки для области носа
Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Простая замена подушки для области носа
Регулярное чередование подушек для области над и под носом позволяет исключить излишнюю нагрузку на кожу лица и перераспределить давление, что снижает вероятность повреждения кожи. Замена подушки, а не всей маски позволяет оптимизировать терапию и снизить затраты на лечение.
Содействие эффективному терапии
Совместимость с различными аппаратам ИВЛ
Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Совместимость с различными аппаратам ИВЛ
Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Совместимость с различными аппаратам ИВЛ
Ороназальную маску AF541 можно использовать в различных отделениях, поэтому в случае перевода пациента в/из отделения интенсивной терапии в замене маски нет необходимости. Кроме того, использование маски возможно во время небулайзерной терапии и бронхоскопии, благодаря чему обеспечивается непрерывность НИВЛ.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Оголовье Respironics для обеспечения комфорта
Оголовье CapStrap обеспечивает устойчивость и упрощает первоначальную посадку маски, фиксируя ее во время регулировки ремней. При необходимости приостановить терапию для ухода за полостью рта и приема медикаментов оголовье CapStrap можно быстро снять и легко надеть обратно. Маска также совместима со стандартным оголовьем с четырьмя точками крепления.
Clean Clip для удобного хранения
Clean Clip для удобного хранения
Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Clean Clip для удобного хранения
Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Clean Clip для удобного хранения
Уникальный фиксатор Clean Clip от Philips обеспечивает сохранность маски во время транспортировки и хранения в медицинском учреждении. Фиксатор Clean Clip можно прикрепить к аппарату ИВЛ рядом с койкой и использовать как удобное место для хранения маски, когда она не используется.
Индивидуальная подгонка для обеспечения комфорта пациента
Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента
Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента
Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Индивидуальная подгонка в зависимости от состояния пациента
Конструкция маски AF541 позволяет выполнять индивидуальную подгонку и обеспечивать комфорт пациента даже в самых сложных случаях. Маска оснащена регулируемой ручкой для головного крепления, а также подушками (в четырех размерах) для области над носом и подушками (в трех размерах) для области под носом, что позволяет выбрать наиболее эффективный и удобный вариант.
Возможность использования различных коннекторов
Простые в установке коннекторы
Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Простые в установке коннекторы
Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Простые в установке коннекторы
Коннекторы фиксируются посредством прочных нажимных фиксаторов, а также легко снимаются. Маску AF541 можно использовать с четырьмя видами коннекторов: EE Leak 1, EE Leak 2 и SE, а также коннектором для бронхоскопии.
Возможность использования в различных условиях
Возможность использования в различных условиях
Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
Возможность использования в различных условиях
Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
Возможность использования в различных условиях
Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.
1. Schallom M, et al. Pressure Ulcer Incidence in Patients Wearing Nasal-Oral Versus Full-Face NIV masks. AJCC. 2015 July;24(4).
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.