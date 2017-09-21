Respironics AF541

Возможность использования в различных условиях

Маска AF541 предназначена для использования как в медицинском учреждении, так и в домашних условиях. Ваши пациенты могут взять маску, которую использовали в больнице, и подключить ее к своему домашнему устройству. Помимо каркаса маски и сменных подушек пациенты получают комплект для выписки, в который входят оранжевый коннектор EE Leak 2, три оголовья CapStrap или оголовья с четырьмя точками крепления, адаптер Swivel и инструкции по терапии в домашних условиях.